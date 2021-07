VIDEO: Protest Sylevy în fața Primăriei Târgu Mureș

Share



Luni, 5 iulie, în fața clădirii Primăriei municipiului Târgu Mureș, în jurul orei 12.00, s-au înfățișat în jur de 50 de angajați ai operatorului de salubrizare Sylevy Salubriserv SA cărora în dimineața acelei zile li s-a spus că din data de 7 a aceleiași luni vor rămâne fără loc de muncă. Fervoarea și agitația care s-a creat în fața clădirii care adăpostește administrația locală au făcut ca motivul declanșării unui protest spontan să nu fie foarte clar.

Operator nou

Serviciul de Relații Interne și Internaționale din cadrul Primăriei municipiului Târgu Mureș a remis un comunicat ulterior protestului prin care se clarifică pricina adunării. Administrația locală a încheiat un contract pe 180 de zile cu un nou operator care va prelua curățenia stradală.

„Târgu Mureș are un nou operator pentru salubrizarea stradală. Primăria Municipiului Târgu Mureșanunță încheierea unui contract de prestări servicii cu SC Salubritate SA, în urma unei proceduri simplificate. Operatorul va presta, începând cu data de 7 iulie, serviciile de curățenie stradală – măturat, spălat, stropire și întreținerea străzilor și a spațiilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public. Contractul are o durată determinată de cel mult 180 de zile. În ceea ce privește curățenia stradală, la sfârșitul lunii iunie a demarat procedura competitivă, la care poate participa orice companie interesată”, mai explică aceeași sursă.

De aici, de altfel și nemulțumirea angajaților operatorului actual: aceștia se tem că odată cu încheierea noului contract, Sylevy Salubriserv nu își va mai permite să plătească salariile și va face concedieri masive din rândurile angajaților.

De o parte și de alta a baricadei

Ilyés Dionisie, director al Sylevy Salubriserv, care susține că nu el a fost scânteia care a declanșat protestul spontan și că se afla la fața locului doar pentru a „calma spiritele”, a afirmat că semnarea noului contract a fost ”ilegală” și „mișelească”, întrucât a fost făcută cu „ușile închise”. De asemenea, reprezentantul de căpătâi al operatorului de salubritate a afirmat că oamenii sunt revoltați din cauza „înșelăciunilor” și „minciunilor” venite din partea administrației locale.

„Vor rămâne oamenii pe drumuri din data de 7. Avem comunicarea, oamenii au aflat și au nemulțumiri, au familii. Ei se ocupă de curățenia orașului de zeci de ani de zile. A fost mișelește adusă o firmă, cu ușile închise s-a semnat un contract, iar din data de 7 ei vor fi pe drumuri. Nu se poate înlătura o comunitate așa de ușor. Oamenii vor ceva. Ce se întâmplă în Primăria aceasta este înșelăciune, minciună și contra legilor. Nu vor pleca până nu coboară primarul. Eu nu am vorbit cu primarul. Cu așa om slab eu nu discut. Poporul vrea să discute cu el, nu eu. Cu o oră înainte a mai fost un protest. A venit firma aceasta de salubritate de la Deva, a promis marea cu sarea și unii dintre oameni au plecat”, a afirmat directorul Sylevy Salubriserv.

Replica din partea Primăriei municipiului Târgu Mureș a venit din partea lui Mark Christian Hermann, care a vorbit din postura de consilier personal al primarului municipiului. Schimbul de replici a fost unul intens, dar fără să escaladeze.

Consilierul personal i-a replicat lui Ilyés Dionisie: „Raportul Curții de Conturi a constatat că Sylevy trebuie să restituie 4 milioane de lei. Vă folosiți de acești oameni pentru alte interese. Cum se poate ca Iridexul să confirme 26 de mii de tone în decembrie, iar dumneavoastră ați facturat instituția cu 48 de mii de tone?”.

Totodată, consilierul personal a mai spus: „O licitație când se organizează cu aceleași reguli și cu aceleași condiții pentru toți, chiar dacă firmele sunt din Târgu Mureș, Craiova, Teleorman, Tulcea sau altă țară a Uniunii Europene. Oricine poate să oferteze. Cine dă oferta mai bună în raport calitate, preț, serviciu acela câștigă. Acum un an de zile Sylevy a luat contractul fără licitație printr-o negociere directă. Părerea mea este că firma din Deva care a câștigat licitația, tot cu forța de muncă locală vor trebui să lucreze.”

Ilyés Dionisie s-a apărat, afirmând că descărcarea deșeurilor de către Sylevy Salubriserv se face și în alte depozite de deșeuri, nu doar la Iridex, menționând: „Primăria plătește Iridexul. Atunci de ce nu am fost lăsați să descărcăm deșeurile acolo? Pentru că nu a plătit Primăria.”

Directorul operatorului a mai adăugat: „Dacă am fi facturat mai mult, nu am fi câștigat prima fază de procese. Ne judecăm pentru 14 milioane de lei. Mișelește și împotriva tuturor legilor s-a semnat contractul cu firma de salubritate din Deva prin încredințare directă.”

La mijloc, angajații Sylevy

Cei care de multe ori afirmau că știu ce se petrece doar din spusele șefilor, angajații Sylevy Salubriserv, păreau în timpul protestului vădit speriați de situația care li se prezentă. Cei mai mulți dintre ei, dacă nu chiar toți, nu aveau nicio putere în fața deciziilor luate la înalte nivele, iar doleanțele lor erau simple: să vină primarul să găsească o soluție. „Să vină primarul, pentru că noi țiganii l-am votat pe el. Astăzi protestez pentru că rămân fără loc de muncă. Am nepoți, am copii. Dacă rămâne firma fără contract, atunci voi rămâne și eu fără loc de muncă și nu voi avea cu ce să îmi cresc copiii”, a spus Mihai, unul dintre participanții la protest.

Un angajat al Sylevy Salubriserv i-a spus lui Mark Christian Hermann că vina este a administrației locale pentru că Sylevy nu are cum să mențină și să plătească salariații.

„Dacă Primăria nu plătește firma ca să angajeze mai mulți oameni, atunci nici firma nu își poate plăti angajații. A fost o situație foarte grea în care aproape că am dat oameni afară de la Sylevy. Salariul era de 2.000 de lei. Cei de la conducerea firmei au spus că nu dau pe nimeni afară, dar o perioadă până se rezolvă problema angajații vor fi plătiți cu 1.500 de lei. Asta e problema că nu plătește Primăria”, a expus protestatarul situația.

Un alt angajat, de asemenea a avut doar cuvinte de laudă pentru șefii săi.

„Am patru copii și unul din ei e bonav. Astăzi ne-a anunțat că de mâine vom rămâne fără loc de muncă. Așa ni s-a spus. Și astăzi am făcut curățenie în oraș. Poate oricine să vadă. Firma ne-a dat banii corect, avansul corect, salariul corect, bonuri de masă ne-au dat, banii de sâmbătă ni i-a dat. Patronul ne-a dat tot ce ne-a trebuit. Ce să facem dacă rămânem fără loc de muncă? În total suntem aproximativ 270 de angajați. Până acum nu am reușit să discutăm cu nimeni din Primărie. Nu ne bagă nimeni în seamă. Nu știm nimic altceva în afară de faptul că de mâine vom rămâne fără loc de muncă. Dar nu șeful este de vină. El a fost ok până acum, nu am avut probleme”, și-a relatat protestatarul experiența sa proprie.

Dar nu totul e roz…

La eveniment au existat și nemulțumiri față de angajatorul Sylevy Salubriserv. Geza Todor, care s-a intitulat pentru reporterii aflați la fața locului ca fiind „președintele romilor din municipiul Târgu Mureș”, a afirmat că firma de salubritate nu respectă normele și orarul de muncă. Din punctul de vedere al lui Geza Todor, există speranțe ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple cu noul operator din Deva care va prelua salubrizarea municipiului.

„Eu îi reprezint pe toți romii în municipiu. De atâtea luni de zile de când a venit firma asta, angajații lucrează cum nici deținuții nu lucrează. Și își bat joc de angajați cu un salariu de 1.500 de lei. Noi vrem un operator cinstit normal. Să fim angajați cu 8 ore. Ne dă salariul cum trebuie, măcar minimul pe economie. Ne-au tăiat toate sporurile. Cu operatorul de la Deva vom discuta mâine dimineață”, a declarat Geza Todor.

Mesajul lui Soós Zoltán

Într-o declarație de presă care a venit ca urmare a declanșării, iar mai apoi a potolirii, protestului, primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a afirmat că operatorul actual de salubritate nu se ridică la nivelul dorințelor târgumureșenilor și că speră ca noul operator să fie mai performant.

„Astăzi a fost anunțat operatorul care a avut în grijă curățenia stradală că de mâine un alt operator va prelua activitatea, având în vedere că au fost foarte multe observații din partea populației cu privire la serviciile neperformante, deși Primăria plătește lunar 2,5 milioane de lei pentru curățenia menajeră și cea stradală. Considerăm că este important să fie un operator care poate să desfășoare servicii de calitate de care orășenii să fie mulțumiți. Noi avem un singur considerent: populația plătește taxe de salubrizare și are dreptul la servicii de calitate. Cu această sumă sunt foarte multe firme interesate în România pentru a face aceste servicii”, a declarat edilul șef.

Mai mult decât atât, primarul a subliniat că administrația locală actuală speră să nu mai fie nevoită să plătească amenzi zilnice pe motivul necolectării selective, fapt așteptat de la noul operator.

„Legat de contract, atât pot spune că Primăria a lansat licitația pentru 180 de zile, cât și licitația de 2 ani de zile. Orice operator, chiar și cel actual, poate să vină în mod legal la aceste licitații să vedem dacă corespunde cerințelor și în momentul de față salubrizarea stradală pe 180 de zile a fost acordată către un operator din Deva pe perioada determinată, până la finalizarea licitației pentru contractul de 2 ani de zile. Important este că în momentul de față pe gunoiul menajer nu are licitația efectuată, având în vedere că operatorul care astăzi a organizat o mini-manifestare a contestat toate procedurile. Nu este interesat să fie orașul curat, în primul rând. Asta ar trebui să fie problema lor. Având în vedere că ei au obligativitatea contractuală de servicii de salubrizare care să asigure colectarea selectivă, ei totuși nu fac acest lucru, orașul fiind zilnic amendat cu 7.000 de lei pentru această omisiune. Considerăm că este important să vină un operator care să poată să își desfășoare activitatea în mod legal și în favoarea orașului, în favoarea cetățenilor”, a conchis Soós Zoltán.

Alex PĂTRAȘCU