VIDEO: Vicepreședinte de Consiliu Județean, agresat de un liberal mureșean!

Iulia Gârbacea, jurnalistă în cadrul postului de televiziune ProTV, a fost agresată în timpul alegerilor desfășurate sâmbătă, 25 septembrie, la Congresul Partidului Național Liberal.

Potrivit relatării făcută de respectiva jurnalistă, pe pagina proprie de Facebook, a fost vorba despre „un domn din echipa câștigătoare, deranjat teribil că filmam într-o zonă în care își dorea să nu fie ochi de jurnalist.”

”M-a prins de mâna, mi-a luat telefonul, l-a dat de pământ și m-a făcut să mă învârt pe călcâie”, a relatat Iulia Gârbacea.

„Nu asta m-a deranjat. Nu e o surpriză pentru nimeni că trăim printre astfel de oameni. M-a surprins însă că Robert Sighiartău, secretar general la PNL și responsabil cu organizarea, a întors spatele și a plecat, la fel cum a făcut și ministrul de interne Lucian Bode și europarlamentarul Dan Motreanu. Un mare mulțumesc”, a mai scris jurnalista, care a prezentat și un scurt material video cu respectivul incident.

Cristian Darosi: ”Am oprit ghiolbanii”

Conform înregistrării video prezentată de jurnalistă, în centrul imaginilor apare și Cristian Darosi, fost secretar general adjunct al PNL Mureș și susținător al ex-liderului liberal Ludovic Orban.

Luni, 27 septembrie, pe pagina sa de Facebook, Cristian Darosi a afirmat că incidentul a fost de fapt provocat de ”ghiolbani” din ”echipa domnului Cîțu” și că de fapt femeia agresată din materialul video nu este jurnalista de la ProTV… ci Oana Raluca Fedeleș, vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman (foto).

”Ieși afară!”, se aude de mai multe ori îndemnul făcut de Cristian Darosi către femeia pe care o îmbrâncea.

”Mi-am cerut scuze in numele Partidului National Liberal si in calitate de organizator din partea președintelui Orban, am oprit ghiolbanii si am invitat-o pe doamna Garbacea sa filmeze in continuare! Presa liberă este fundamentală pentru democrația noastră! Iulia Garbacea, imi cer si aici scuze pentru comportamentul josnic practicat de colegii mei din echipa domnului Citu! Totodata, observ o confuzie care nu reflecta realitatea: doamna in alb (cu parul blond) din celebrul video in care apar alaturi de colegul meu Cristian Opris, este vicepresedintele CJ Teleorman, nicidecum doamna Garbacea, care la fel purta o camasa sau o bluza de culoare alba. Un vicepresedinte de CJ transformat in argat de presedintele PNL Teleorman, care stationa in zona unde se desfasura procesul de votare pentru a controla delegatii care isi aratau voturile si optiunea pentru care au fost trimisi sa voteze! Jenant! – Am vazut cum tineri președinti din TNL stateau langa urne pazindu-și colegii din aceleasi judete sa nu greseasca votul… si directia primita de la Sefi. Colegi straini de ideile fundamentale care reprezintă o parte din valorile si principiile care ne reprezinta… alegeri libere și corecte, de unde atat de multa Libertate? Au ajuns YESMANI pana si fosti ministri, presedinti de filiale, actuali ministri, care isi pozau votul si care stateau si ei la panda, care își pândeau colegii sa voteze cum trebuie… TRIST!”, a scris fostul secretar general adjunct al PNL Mureș.

Alex TOTH