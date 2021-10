Realizări în vremuri de pandemie pentru comuna Batoș

Share



La aproximativ un an de la ultimele alegeri locale, am poposit pe Valea Luțului, mai exact la Batoș, prilej pentru a lua pulsul comunei, ajutor de nădejde fiindu-ne primarul Dumitru Dinu Cotoi, care ne-a creionat bilanțul ultimului an.

„Deși a fost un an mai aparte în care nu am mai întâmpinat astfel de probleme cauzate de pandemie și tot felul de restricții, cu toate acestea lucrările au continuat în comuna Batoș. În primul rând vreau să mă refer la lucrările de gospodărire comunală care sunt vizibile pentru oricine trece prin comuna noastră. Amintesc aici acțiunile de colectare a deșeurilor voluminoase, electrice și electronice, deșeuri pe care operatorul de salubritate nu le ridica odată cu gunoiul menajer, a precizat primarul Dinu Cotoi.

Grijă pentru curățenia și frumusețea comunei

Am suplimentat numărul coșurilor de gunoi, acțiune care va continua și în perioada următoare, la fel și în ce privește mobilierul parcurilor, mese, bănci și alte lucruri. Tot la acest capitol, în ultimul an s-au continuat lucrările de decolmatare a pârâului Luț, lucrări extrem de necesare la finalul cărora se poate vedea cum acest curs de apă nu a mai ieșit din matcă, nemaifiind inundate grădinile și terenurile agricole.

Am continuat cu trotuarele, astfel că putem spune că ne apropiem de o dorință a noastră de a avea trotuare pe fiecare stradă din comună. Am nivelat și am pietruit drumurile de câmp, lucrare care încă este în derulare, condiționată însă de furnizorul care ne aduce piatra necesară drumurilor. La fel, am pietruit străzile rămase neasfaltate, lucrare care trebuie să o repetăm mereu pentru a asigura o circulație cât mai bună.

Situația cadastrală

Ne-am ocupat în ultimul an de întocmirea planurilor cadastrale, și anume prima înscriere a titlurilor de proprietate. Avem deja un număr însemnat de cărți funciare pentru deținătorii de terenuri din comuna Batoș. Menționez faptul că luna trecută am semnat un nou contract de finanțare cu OCPI Mureș, astfel încât să acoperim întreaga suprafață agricolă.

Implementarea programului RENNS

Am implementat programul RENNS – Registrul Electronic Național al Nomenclaturi Stradale. E o cerință mai veche a celor de la ISU care vine în sprijinul populației. Astfel, fiecare stradă, fiecare gospodărie, fiecare număr de casă este introdus într-un program, iar la solicitarea unei intervenții prin 112, locația respectivă poate fi localizată automat, iar echipajul solicitat să poată veni direct fără să mai piardă vremea căutând locația.

Grijă pentru bunul mers al comunei

Primăria și Consiliul Local Batoș a oferit elevilor și preșcolarilor din comuna noastră produse locale, respectiv mere, suc de mere și miere de albine, acțiune care va continua și în perioada următoare. Astfel, am atins două obiective, am oferit copiilor produse de calitate, iar pe de altă parte, am venit și în sprijinul producătorilor locali.

Realizarea unui rezervor de apă în localitatea Dedrad cu o capacitate de 150 de metri cubi, investiție care va fi finalizată în cel mai scurt timp, lucrare care va rezolva problema lipsei de debit și presiune a apei din zona Dedrad.

Repararea drumului comunal Batoș – Uila

Din cauza unor denivelări, nicidecum din cauza calității asfalturilor, au fost necesare anumire lucrări de reparație după asfaltarea acestui drum in urmă cu 12 ani.

La începutul acestui an am făcut posibilă în comuna Batoș plata cu cardul la casieria primăriei a taxelor și impozitelor, plus că sunt făcute demersurile necesare pentru plata online a acestora la nivelul comunei Batoș.

Autorizarea platformei de gunoi de grajd existentă în comuna Batoș, investiție extrem de apreciată de catre fermieri. Deși am fost ceva cam sceptic că această platformă nu va fi apreciată de crescătorii de animale, se pare că aceștia au înțeles că această investiție le vine în ajutor.

Punerea la punct a unităților de învățământ din comuna Batoș, astfel ca anul școlar 2021-2022 să se desfășoare în bune condiții. Au fost amenajate sălile de clasă, s-a pus parchet, zugrăvit, reparația acoperișului la Grădinița Uila, și alte lucrări și dotări, practic tot ce a fost necesar ca elevii să-și desfășoare procesul educațional în cât mai bune condiții. Sigur că vor mai apărea nevoi dar pe parcursul anului școlar vom continua să asigurăm cele necesare.

Sprijinirea financiară a cultelor religioase din comună. Pe lângă aceasta, ne-am preocupat ca în fiecare sat aparținător să existe capele mortuare funcționabile. În acest an intenționăm să dotăm aceste capele cu câte un capac frigorific, extrem de necesar, în special pe perioada călduroasă a anului.

Sărbătoarea Mărului, afectată de pandemie

Ne aflăm într-o perioadă în care eram obișnuiți cu Sărbătoarea Mărului care, din cauza pandemiei și a restricțiilor nu va mai avea loc în acest an. Nu ne-am permis să punem în pericol sănătatea oamenilor dat fiind faptul că avem cazuri de infectări cu acest virus în comună. Cu toate acestea, doresc să-i felicit pe producătorii locali care, într-un mod ceva mai restrâns, au organizat diferite acțiuni prin care și-au promovat, chiar și-au vândut din produse. Îndemnul meu este să continue cu astfel de acțiuni care sunt posibile și care nu pun în pericol sănătatea populației, cu respectarea normelor impuse de autorități.

Degradarea livezilor

Consider că este o problema legată de livezile din zona comunei Batoș de fapt în toată țara. Din păcate nu mai sunt lucrate cum erau în anii trecuți. Fără a acuza pe cineva anume, constat că, într-o formă mascată, se urmărește și de fapt chiar se reușeste distrugerea livezilor în România, acordându-se subvenții mult mai mari celor care nu stropesc și nu lucrează suprafețele, de livadă în cazul de față, ca fiind bio, eco. Nemaifiind lucrate cum se făcea odinioară, plantațiile acestea se distrug. Cred că acesta este și scopul cuiva până la urmă, să existe cât mai puțini producători, producție mai mică, iar în final să se apeleze cât mai mult la produse din altă parte, din alte țări. Din dorința unui câștig mai mare prin aceste subvenții, fermierii fac acest lucru, și, într-o formă mascată, nu fac decât să distrugă livezile. Există în zona noastră suprafețe destul de mari, chiar foarte mari care nu mai sunt lucrate. Fermierul se „lăcomește” la o subvenție mai mare, iar pe viitor, destinul acestor livezi este unul trist. De asemenea, și în sectorul agricol, fermierii se confruntă cu lipsa forței de muncă, fapt care afectează activitatea și producția acestora.

Greutăți în derularea proiectelor de investiții

La capitolul investiții, suntem afectați în primul rând de scumpirea materialelor de construcții din decursul acestei veri. Aici amintesc de o adresă primită de către noi și de firmele constructoare din partea Ministerului Dezvoltării prin care ni s-a cerut sistarea lucrărilor pe motivul lipsei banilor, lucru care acum, nu știu cum îl pot justifica, în condițiile în care văd că acum risipesc banii prin alte programe. Dar cel mai mare bai care afectează pe toată lumea nu doar pe noi este lipsa forței de muncă, de care se confruntă nu doar cei din construcții sau agricultură, ci are efecte în toate domeniile. Cu toate astea, încet, pas cu pas se realizează lucrările contractate prin PNDL.

Proiecte în derulare

Avem trei proiecte prin PNDL în derulare la nivelul comunei Batoș. Unul merge bine, altul binișor iar la al treilea, lucrurile nu stau deloc ok. Este vorba de proiectul de asfaltare a străzilor din comună, proiect care merge bine, aflat aproape de finalizare, la care se adaugă proiectul de modernizare a dispensarului medical uman din Batoș. Aici, constructorul se plânge mai mereu de lipsa forței de muncă, dar cu toate acestea până la urmă reușim să ducem la îndeplinire și această investiție. Probleme avem la proiectul de reabilitarea grădiniței din localitatea Dedrad, unde efectiv nu putem să comunicăm cu firma constructoare. Ori vor veni și vor continua lucrarea, ori va trebui să reziliem contractul și să căutăm alt constructor.

Proiecte noi

Urmează mult discutatul plan de investiții ”Anghel Saligny”. Noi suntem pregătiți în acest sens, urmează să luăm o hotărâre de Consiliu Local prin care să aprobăm indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de canalizare. A nu știu câta oară depunem un proiect care are în vedere acestă utilitate extrem de necesară. De asemenea, ne vom axa pe drumuri, respectiv asfaltarea străzilor care nu au făcut obiectul reabilitării până în prezent, și nu în ultimul rând, extinderea rețelei de apă, să instalăm și aici la Batoș un rezervor de apă. Legat de proiectul de modernizare, extindere și reabilitare a școlii din Batoș, de doi ani tot depunem acest proiect la diverse instituții cu speranța că vom prinde o finanțare. De această data cei de la CNI ne-au cerut o reactualizare a datelor din proiect și sperăm ca într-un final să semnăm contractul de finanțare la acest proiect extrem de important pentru comuna noastră. Ar fi ultima unitate de învățământ din comuna Batoș care să fie pusă la punct, restul școlilor și grădinițelor, fie au fost construite de la zero, fie au fost reabilitate în totalitate.

„Grija” guvernanților

La ultima hotărăre a Guvernului Câțu, comuna Batoș nu a primit nimic, nici măcar puțin cum au primit alte primării conduse de primari PSD. Noi nici măcar acel puțin nu am primit, respectiv 50.000 lei. M-am obișnuit cu acest aspect, o dată primești, alteori nu. Cu toate acestea, cu pași mici reușim să facem lucruri în comună de care oamenii să se bucure, lucruri pe care doar cei rău intenționat nu le obsearvă, Am vrea și noi mai multe, sunt probleme la nivel de comună, dar cât putem facem.

Recomandări cetățenilor

Din nefericire, cu această pandemie nu reușim să ne întâlmim cu cetățenii comunei cum o făceam în anii trecuți. O mai facem așa individual, dar nu în grupuri sau la diverse evenimente tradiționale care aveau loc în comuna noastră. De aceea, le recomand locuitorilor comunei Batoș să respecte măsurile cauzate de această pandemie. Deși eu m-am vaccinat, nu sunt în măsură să le recomand să facă acest lucru. Să facă fiecare cum crede de cuviință, dar le recomand din tot sufletul să se îngrijească, să rămână sănătoși astfel încât să trecem cu bine și peste acest necaz. De asemenea, important este să asculte sfaturi din partea persoanelor abilitate, nu după tot felul de povești venite de la te miri ce surse gen Facebook.

A consemnat Alin ZAHARIE