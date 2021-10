Mureș: Proiect pentru prevenirea sarcinilor în rândul minorelor

Share



Proiectul „Alege pentru viitorul tău”, pentru prevenirea sarcinilor în rândul minorelor, în comunităţile vulnerabile, a fost iniţiat de către Fundaţia Buckner în parteneriat cu Primăria Târgu Mureş, cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi cu Direcţia de Sănătate Publică Mureş.

„În condiţiile în care numărul de sarcini în rândul minorelor din România este pe o scară ascendentă, iar judeţul Mureş este pe primul loc în ţară ca număr documentat de sarcini în rândul tinerelor care nu au atins vârsta majoratului, proiectul – care este al treilea cu această temă derulat pe raza judeţului Mureş – derulat în parteneriat cu Primăria Municipiului Târgu Mureş, DGASPC Mureş şi DSP Mureş, are ca scop organizarea unei campanii de sensibilizare în ce priveşte sarcinile în rândul minorelor de pe raza municipiului Târgu Mureş, şi implicit scăderea incidenţei acestora pe termen lung”, a arătat, marţi, Fundaţia Buckner, într-un comunicat de presă.

Prin acest proiect se urmăreşte şi creşterea nivelului de conştientizare cu privire la efectele unei sarcini precoce asupra stării emoţionale, a nivelului de dezvoltare şi a viitorului minorelor, dar şi creşterea nivelului de informare cu privire la modalităţi de prevenire a sarcinilor, sănătatea mamei şi copilului în comunităţile vulnerabile de pe raza municipiului Târgu Mureş în care există o incidenţă mare de sarcini în rândul minorelor.

„În nenumărate cazuri am văzut că atunci când o tânără provenind dintr-o comunitate vulnerabilă rămâne însărcinată, ea renunţă prima dată la şcoală… şi implicit la şansa la un loc de muncă şi la un viitor mai bun. Prin această campanie ne dorim ca fetele să aibă cât mai multe date pentru a lua o decizie informată pentru viitorul lor, şi dacă este cazul, să aibă curajul să spună NU unei sarcini acum, la această vârstă”, a declarat Dragoş Dacian Moldovan, preşedintele Fundaţiei Buckner, iniţiatorul proiectului.

Campania se va derula în Târgu Mureş în perioada 1 octombrie – 15 decembrie şi vizează instruirea mediatorilor sanitari care îşi desfăşoară activitatea în comunităţile vulnerabile, precum şi ajutorarea a 120 de mame minore.

„Campania ‘Alege pentru viitorul tău’ îşi propune să atingă un grup ţintă minim de 120 de tinere şi mame, care vor beneficia de informare prin participarea la prezentări şi de ajutor material sub forma unor pachete de produse de igienă. Proiectul este finanţat în proporţie de 90% din bugetul local al Municipiului Târgu Mureş prin Direcţia de Asistenţă Socială Târgu Mureş în cadrul selecţiei publice de proiecte în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2021: ‘Coeziune socială în comunitate'”, a precizat Fundaţia Buckner.

