DECIZIE. Pacienții gravi din Harghita arondați din nou centrului universitar Târgu Mureș

Succesul terapeutic în cazul unui pacient aflat în stare gravă depinde în cea mai mare parte de intervenția medicală rapidă a unui personal medical experimentat. Acest lucru presupune ca pacientul să ajungă în timp util să primască îngrijirea necesară. Comunicarea defectuoasă și distanța mare de parcurs până la serviciul medical specializat reprezintă impedimente în calea succesului terapeutic. Astfel, pacienții din județul Harghita, aflați în stare gravă, ce au nevoie de intervenții medicale specializate de care nu pot beneficia la ei în județ vor fi transferați din nou în centrul universitar Târgu Mureș. Acest lucru este posibil în baza unui Ordin al Ministrului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial în data de 23 noiembrie 2021. Ordinul este semnat de Dr. Vass Levente, secretar de stat.

Concret, prin Ordinul 2509 din 22 noiembrie 2021 se modifică Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1765/2006 privind arondarea județelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socio-economică din care fac parte, precum și distanțele aeriene și terestre dintre un spital județean și un anumit centru regional, respectiv ”spitalele din județele Mureș, Alba, Harghita și Sibiu sunt arondate centrului universitar Târgu Mureș, respectiv unităților sanitare regionale de tip IA și IB din acest centru, iar spitalele din județele Covasna și Brașov vor fi arondate Spitalului Clinic Regional de Urgență Brașov, respectiv unităților sanitare regionale de tip IA și I B din acest centru”.

Anterior acestui Ordin spitalele din județul Harghita au fost luate județului Mureș, de care au aparținut, prin Ordinul ministrului Sănătății 1355 din 31 iulie 2020 și au fost arondate ”centrului universitar Brașov, respectiv unităților sanitare regionale de tip IA și IB din acest centru”, fiind o condiție ce trebuia îndeplinită pentru construcția Spitalului Regional Brașov. Practic era nevoie ca pacienții dintr-un anumit teritoriu să fie deserviți de unitatea spitalicească pentru care se dorea studiul de fezabilitate în vederea construirii noului spital regional.

Pentru unitățile sanitare din Harghita, Ordinul din 2020 le-a îngreunat activitatea și a adus o serie de piedici. Primul aspect negativ este distanța mare dintre spitalele din Harghita și Brașov comparativ cu centrul universitar Târgu Mureș.

”Mă bucur că s-a luat această decizie, iar pacienții din județul Harghita pot beneficia de servicii medicale mult mai prompt, servicii medicale mai bune. Cred că nici nu trebuie să punem în balanță unde este mai bine pentru pacienții din Harghita, la Târgu Mureș sau Brașov? Și vă dau un exemplu, să luăm ca punct de reper Tulgheș, de acolo și până la Brașov sunt 250 de kilometri, de la Tulgheș și până la Târgu Mureș sunt 150 de kilometri. De obicei transportul la Târgu Mureș se efectua cu elicopterul dacă urgența era majoră, însă la Brașov nu se putea beneficia de acest lucru și 250 de kilometri pacientul trebuia transporta cu ambulanța. Înainte ca județul Harghita să fie arondat Bașovului elicopterul venea la Toplița de două-trei ori pe săptămână, poate chiar mai des și ducea pacienții la Târgu Mureș. Imediat ce a fost arondat Brașovului aceste intervenții cu elicopterul aproape s-au oprit, rar au mai fost pentru câteva cazuri”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Bende Sándor, deputat UDMR de Harghita.

Managerii spitalelor din Harghita salută noul Ordin

Criteriul distanță, alături de comunicarea îngreunată cu cadrele medicale de la Brașov, se numără printre motivele pentru care conducerea spitalelor din Harghita consideră benefic noul Ordin de ministru.

”Pentru un pacient critic nu este totuna dacă îl transportăm 200 de kilometri sau 100 de kilometri. Această modificare a pus punct unei situații. Era totul în ceață. Dacă aveam o urgență și sunam la Târgu Mureș erau cazuri în care ni se spunea să nu apelăm la dânșii deoarece suntem arondați Brașovului și să încercăm să rezolvăm situația cu cei de acolo. Lucrurile nu au mers întotdeauna ușor. Era o pierdere de timp, dar până la urmă pacientul era primit cu întârziere. Din fericire nu am avut cazuri în care pacientul să fi suferit în mod ireversibil din această cauză”, a precizat Fülӧp Enikő, managerul Spitalului Municipal Gheorgheni.

Unitatea sanitară este spital de categoria a IV-a, motiv pentru care pacienți cu afecțiuni din specialitățile pentru care nu există competențe și dotări sunt transferați spre spitale mari.

”Solicităm transfer pentru nou născuți prematuri, solicităm sprijin și transfer pentru neurochirurgie la spitalul din Miercurea Ciuc, dar am avut și cazuri pe zona de cardiologie și dacă la Târgu Mureș ne pot ajuta normal că trimitem acolo”, a adăugat managerul Spitalului Municipal Gheorgheni.

Pentru medicii din spital va însemna un timp mai scurt pentru rezolvarea cazurilor, dat fiind faptul că mulți au terminat Facultatea de Medicină la Târgu Mureș, au menținut colaborarea cu profesorii și medicii de la Târgu Mureș, lucru ce se traduce printr-un schimb mai rapid de informații, dar și inițierea mai rapidă a tratamentului pentru pacienții transferați.

”Să ne referim la afecțiunile acute, gen infarct miocardic, AVC, timpul în care ajunge pacientul este vital, pentru că dacă nu ajunge în timp util el nu va mai putea fi salvat sau va ajunge cu sechele, nu se va recupera complet. Pentru noi este o binefacere (n.r. – arondarea județului Harghita centrului universitar Târgu Mureș) pentru că noi de la început am fost arondați Târgu Mureșului. Majoritatea dintre noi am terminat la Târgu Mureș, avem acolo profesorii care ne-au format și este mult mai ușor de stabilit relația cu dânșii. Pentru noi a fost foarte greu (n.r. – colaborarea cu Brașovul) pentru că era o problemă de acceptare a cazurilor. Fiind spital orășenesc prima dată trebuia să solicităm ajutor spitalului din Miercurea Ciuc. Dacă dânșii nu acceptau pacientul trebuia trimis mai departe. Făceam un efort mult mai mare, stăteam câte două ore la telefon ca să rezolvăm o problemă urgentă a unui caz”, a declarat Dr. Maria Dogar, medic primar boli infecțioase, ce efectuează gărzi și la interne și pediatrie.

Noul Ordin de ministru este salutat și de către managerul Spitalului Municipal Toplița, Dr. Alexandrina Ioniță.

”Noi am colaborat mult timp cu spitalul din Târgu Mureș. Nu știm exact pe ce criterii s-a făcut arondarea, nu ne-a întrebat nimeni dacă suntem de acord. Mă bucur că am revenit la normal. Consider că acesta este normalul. Am făcut transferuri pe chirurgie pediatrică, care la un moment dat nu era disponibilă la Miercurea Ciuc, chirurgie plastică unde nu este permanență la Miercurea Ciuc, politraumatism sau chirurgie vasculară, specialitățile care nu sunt la spitalul din Miercurea Ciuc. Și să transferi copii cu apendicită acută 200 de kilometri până la Brașov pentru că Mureșul din lipsa arondării a refuzat să primească pacienți?! Gândiți-vă iarna un drum cu ambulanța până la Brașov, pe serpentine, sau unul până la Târgu Mureș. Pentru pacienții noștri eu spun că este mai bine că suntem arondați la Târgu Mureș pentru că 100 de kilometri în plus contează”, a precizat Dr. Alexandrina Ioniță.

Comunicare îngreunată pentru primirea cazurilor grave

Deși multe cazuri din Harghita sunt transferate către Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc și aici există anumite limite. Sunt cazuri ce depășesc competențele spitalului și este nevoie să fie transferate la un spital cu competență mai înaltă, susține Dr. Konrád Judit, managerul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

”Așteptam acest lucru (n.r. – emiterea noului Ordin) deoarece ne-a creat un disconfort foarte mare faptul că nu mai trimiteam pacienții la Târgu Mureș, unde am fost obișnuiți. Acolo s-au format colegii noștri, se cunosc medicii, se consultă între ei. La Brașov noi nu cunoșteam, nu aveam relații cu medicii, probabil că sunt foarte buni și pricepuți, dar nu ne-am cunoscut și nu am fost obișnuiți cu ei, nici ei nu erau obișnuiți cu noi. Era un chin deosebit să-i convingem că trebuie să ne accepte cazurile. În spitalul în nostru s-au rezolvat foarte multe cazuri grave, dar au existat unele pe care nu le-am putut rezolva, de exemplu mari arși, cazurile de neonatologie, cardiologie. Ne-am străduit să rezolvăm cazurile acestea, erau destul de multe, dar unde nu am avut specialiști eram nevoiți să transferăm în altă parte. Noi am aparținut de Târgu Mureș, se comunică mai ușor acolo. Iar acum vom avea și heliport, este gata, se fac autorizările necesare și mult mai ușor va veni elicopterul de la Târgu Mureș la Miercurea Ciuc pentru a transfera pacienții”, a declarat managerul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Arondarea către Brașov nu a împiedicat acceptarea anumitor cazuri la Târgu Mureș

Deși județul Harghita era arondat spitalului din Brașov au existat și situații în care cazurile au fost acceptate pentru a fi rezolvate la Târgu Mureș.

”Noi nu i-am abandonat niciodată. Orice fel de problemă au avut în urgență am acceptat, s-au făcut transferuri, inclusiv cu elicopterul. Desigur, elicopterul fiind în județul Mureș nu puteam merge în județul Harghita să ducem pacienți la Brașov. Din punctul nostru de vedere de la bun început nu a fost o soluție în regulă. Spitalul din Brașov, deși este un spital bun, dotat, nu are toate specialitățile necesare, mai ales pentru politraume mari, pentru chirurgie cardiovasculară, neonatologie și multe alte specialități. Unde nu erau încă pregătiți să preia acești bolnavi noi nu i-am refuzat (n.r. – cazurile din Harghita) niciodată când ne-au cerut transferul, Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș nu a refuzat accesul pacienților în urgență. Acum, dacă oficial s-a revenit la regiunea noastră, mă bucur să îi putem coordona în continuare și să le primim pacienții care le depășesc posibilitățile de investigații și tratament. Nu stiu cât de mare va fi fluxul de cazuri, dar vom încerca să le facem față cum am făcut și în ultimii 20 de ani”, a declarat Dr. Mariana Salanța, coordonator UPU-SMURD Târgu Mureș.

Arina TOTH