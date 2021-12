Spitalul din Sighișoara, în slujba semenilor aflați în suferință

Share



Încreștinarea unui copil abandonat la Maternitatea din Sighișoara de către o asistentă și managerul de spital, în a treia zi de Crăciun, ne-a atras din nou atenția. Aici, oameni cu suflet mare înfăptuiesc minuni pentru semenii lor aflaţi în suferinţă, iar managerul spitalului municipal se bizuie pe o echipă de colaboratori fideli. Din anul 2019 de când a fost numită manager al Spitalului, dr. Tanaszi Sarolta, cu sprijinul comunității, al angajaților spitalului și al noii echipe de managament al unității medicale, sunt foarte uniți, ceea ce aduce o încredere mare pentru pacienți. Felicitări tuturor și continuați tot așa pentru că ajutați mulți oameni greu încercați!

Reporter: Dna. dr., suntem la final de an, încă un an de când sunteți manager al Spitalului Municipal din Sighișoara. Cu ce gânduri ați preluat această funcție în anul 2019?

dr. Tanaszi Sarolta: Spitalul Municipal Sighișoara a fost primul meu loc de muncă ca și medic specialist în Sănătate publică și management sanitar, iar colectivul de aici mi-a rămas drag. Din anul 2016 am ocupat funcția de director medical la spitalul Municipal Gheorghe Marinescu Târnăveni timp de aproape 3 ani, loc unde revin de fiecare dată cu plăcere, iar în 2019 când s-a ivit ocazia de a prelua funcția de manager la Sighișoara, m-am întors cu entuziasm și cu dorința de a lăsa ceva în urmă.

Reporter: Cum ați reușit în anul 2021 să mențineți starea de normalitate în activitatea spitalului, având în vedere turbulențele economice cauzate de pandemie?

dr. T.S.:A fost un an dificil, cu multe provocări, cu planuri mari, proiecte de modernizare și dotare în derulare, cu pacienți mulți, multe ore de muncă, personal tot mai obosit și cheltuieli tot mai însemnate față de anii precedenți, iar menținerea normalității, a echilibrului a fost o adevărată provocare, dar necesar și important de realizat. Fiecare zi a fost diferită, dar ne-am străduit cu toții să oferim pe cât posibil ceea ce alții aveau nevoie să primească, conștienți fiind că este nevoie de fiecare dintre noi să își desfășoare activitatea cu toată priceperea și dedicația, pentru a trece cu bine peste fiecare moment al acestei perioade de pandemie.

Reporter: Cine v-a oferit sprijin financiar?

dr. T.S.: În acoperirea cheltuielilor a fost de un real sprijin Casă de asigurări de sănătate și legislația în vigoare, totodată ne-au ajutat atât persoane fizice cât și societăți cu diverse sponsorozari, pentru a realiza obiectivele propuse, așa încât în mare parte am realizat obiectivele anului 2021.

Prin accesarea de fonduri europene nerambursabile am reușit să dotăm unitatea și suntem în continuare în curs de dotare cu echipamente medicale utile și importante atât pentru tratarea pacienților cât și pentru personalul nostru în activitatea desfășurată.

La final de an, ca și mulțumire pentru întreagă activitate a personalului angajat, atât medical cât și nemedical, am organizat un eveniment cu prilejul sărbătorilor de iarnă și sper că am reușit să transmit cu această ocazia recunoștință pentru activitatea fiecăruia și că s-au bucurat de un pic de “normalitate” măcar pentru un moment.

Reporter: Ce proiecte aveți pentru anul viitor?

dr. T.S: Proiectele continuă, am dori să putem amenaja , moderniza și dota clădirea fostei Policlinici, pentru a funcționa că și Ambulatoriu de specialitate, cu mai multe cabinete medicale pe unitate, în beneficiul pacienților. Totodată pentru siguranța, atât a pacienților, cât și a personalului, dorim să realizăm lucrări de eficientizare energetică, de înlocuire circuite electrice, de dotare cu centrale termice individuale pe clădiri, semnalistică sau afișaje și să realizăm alte proiecte de digiatalizare, în vederea eficientizării a activității. Dorim să continuăm și dotarea unității cu echipamente medicale performanțe pe diferite activități și să îmbunătățim infrastructură , igienizarea și moderizarea clădirilor, care în acest an nu au putut fi realizate . Iar prin toate eforturile noastre atât din acest an cât și în anul viitor dorim să obținem acreditarea unității ciclul ÎI.

Reporter: Cum este structurat spitalul și care sunt îmbunătățirile din maternitate?

dr. T.S: Structura spitalului a suferit mai multe modificări în decursul acestui an, în funcție de numărul de cazuri Covid – 19, valul 4 a fost solicitant, am fost nevoiți să creștem numărul de paturi până la 100, pentru a asigura îngrijirea și tratarea pacienților infectați cu SARS CoV-2, dar în același timp ne-am străduit să asigurăm paturi și pentru a trata pacienți cu alte afecțiuni decât Covid-19.

Personalul și în acest an a fost dedicat atât Covid-19 cât și separat pe zonele non Covid , pentru a limita riscul de infectare pe cât posibil, circuitele s-au îmbunătățit și pe parcursul acestui an și vor continuă și în anul 2022, în funcție de situația epidemiologică.

În ceea ce privește maternitatea, lucrări au avut loc și acolo, chiar dacă mai puține, dotarea a continuat, în schimb am avut parte de evenimente inedite, care ne-au bucurat și ne-au adus culoare în zilele gri, s-a desfășurat o cununie civilă în curtea maternității în vara și un botez de crăciun, al unui nou născut abandonat de mama, care însă a găsit oameni iubitori la spital.

Reporter: Cum trebuie să fie relația dintre managerul spitalului și corpul medical , pentru a avea o conducere cât mai bună a acestei instituții?

dr. T.S: În opinia mea relația managerului atât cu corpul medical cât și cu cel nemedical trebuie să fie una umană, corectă și bazată pe încredere. Există și tensiuni, inevitabil, însă sprijinul reciproc siaplicarea unor reguli, respectarea unor prinipii, poate ușura calea spre succes. Fiecare dintre noi este diferit, dar sper să continuăm să fim tot mai uniți și mai puternici. Pandemia cred că ne-a învață această lecție, sau măcar ne-a atras atenția asupra faptului că avem nevoie unii de alții și că trebuie să dăm tot ce e mai bun din noi, să ne străduim mai mult și să ne dorim mai mult de la noi, pentrua ne ajută semenii.

Reporter: Care sunt punctele tari ale managerului Tanaszi Sarolta? Ce principiu v-a călăuzit în viață profesională?

dr. T.S: Punctele tari nu le-am analizat foarte atent, dar îmi place să duc la bun sfârșit proiectele începute, în același timp învăț să mențîn echilibrul între viață profesională și cea personală, și înainte de toate vreau să fiu și să rămân Om, acesta fiind și principiul care m-a călăuzit și în viață profesională. E un sentiment frumos să poți oferi și să te străduiești să realizezi lucruri pentru alții, în acest fel muncă nu este o povara ci o dedicație.

Reporter: O urare de sărbători pentru cei dragi.

dr. T.S: Urez fiecărui angajat putere de muncă, un an nou cu reușite, răbdare și speranța că anul ce urmează va fi unul mai blând, dar urez și sănătate și momente speciale tuturor cunoștințelor, pacienților și familiilor acestora.