Rețeaua școlară aprobată de consilierii reghineni

Consilierii reghineni au aprobat în cadrul primei ședințe ordinare din acest an rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular acreditat de pe raza municipiului Reghin, pentru anul școlar 2022-2023. Cele 12 unități de învățământ din cadrul rețelei școlare aprobate sunt următoarele: Colegiul ”Petru Maior”, Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, Liceul Tehnologic ”Ioan Bojor”, Școala Gimnazială ”Alexandru Ceușianu”, Școala Gimnazială ”Augustin Maior”, Școala Gimnazială ”Florea Bogdan”, Școala Gimnazială nr. 4 Apalina, Grădinița cu Program Prelungit nr. 5 (având arondate Grădinița cu Program Normal nr. 1, Grădinița cu Program Prelungit nr. 4, Grădinița cu Program Normal ”Voinicel”, Grădinița cu Program Normal nr. 2, Grădinița cu Program Normal nr. 4, Creșa nr. 2), Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 (Grădinița cu Program Prelungit nr. 2, Grădinița cu Program Prelungit nr. 3, Grădinița cu Program Normal nr. 3, Grădinița cu Program Normal nr. 7, Creșa ”Universul Prichindeilor”). În ce privește învățământul particular, unitățile de învățământ private aprobate să facă parte din rețeaua școlară pentru anul școlar viitor sunt Grădinița cu Program Prelungit ”Emanuel”, Școala Postliceală Sanitară ”Eugen Nicoară” și Școala Postliceală ”Mirona”. (A.Z.)