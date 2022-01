Mureș: Concurs internațional de caricatură pe tema rabarburei

Share



Preşedintele Asociaţiei Transilvania Cloud, Mircea Muntean, a anunţat joi, 27 ianuarie, că s-a dat startul celei de-a IV-a ediţii a Concursului Internaţional de Caricatură Rabarabura, care va avea temă „Rabarbura – Nu doar o plantă!”, acesta fiind primul concurs de acest gen din lume organizat pe marginea acestei plante.

„Am dat startul celei de-a IV-a ediţii a concursului internaţional de caricatură Rabarbura, care va avea ca temă ‘Rhubarb – Not just a plant!’. Dată fiind perioada de pandemie, lucrările vor fi încărcate de pe web-site-ul concursului până în data de 17 aprilie 2022. Fiecare artist poate încărca maximum cinci desene animate după crearea unui cont cu nume de utilizator şi parolă la https://cartoons.rababura.ro. Vor fi acceptate numai lucrări originale (create pentru acest concurs), iar tehnicile folosite la realizarea desenelor animate sunt la nivelul participanţilor”, a precizat Mircea Muntean, primul producător de rabarbură în cultură organizată din România.

Concursul Internaţional de Caricatură Rabarabura va acorda 500 de euro pentru Premiul I, 300 de euro pentru Premiul II şi 200 de euro pentru Premiul III, plus o serie de premii ale sponsorilor.

Preşedintele juriului este caricaturistul Gabriel Rusu, artist recunoscut la nivel internaţional, faza de preselecţie va avea loc în perioada 20-24 aprilie, în urma căreia 50 de caricaturi vor intra în selecţia finală, programată în data de 27 aprilie.

„Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru eventualele încălcări ale drepturilor de autor, responsabilitatea exclusivă pentru drepturile de autor revine celui care a trimis desenul animat. Desene animate care vor câştiga premiul I, II şi III vor fi trimise obligatoriu în versiune originală organizatorului. Prin depunerea lucrărilor la Concursul Internaţional de Desene Animate cu Rabarbură 2022, artistul acceptă deciziile juriului şi regulile stabilite”, a precizat Mircea Muntean.

Prima ediţie a Concursului Internaţional de Caricatură Rabarabura a avut loc în 2019, atunci fiind înscrise aproape 300 de lucrări realizate de 129 de artişti din 34 de ţări.

(www.agerpres.ro)