Târgu Mureș: Anchetă despre angajările din Primărie din ultimii cinci ani

Primarul municipiului Târgu Mureş, Soós Zoltan, a declarat joi, 27 ianuarie, pentru www.agerpres.ro, că Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) are în instrumentare o plângere privind angajări în instituţie, dar care nu ar avea legătură cu ultimele dezvăluiri dintr-o investigaţie de presă, el adăugând că va iniţia o anchetă internă pentru verificarea tuturor angajărilor care s-au făcut în instituţie în ultimii cinci ani şi că şi rezultatele acesteia vor fi puse la dispoziţia procurorilor anticorupţie.

”Am început verificările pe angajările din ultimii cinci ani. Am spus că dacă aşa se doreşte şi s-au luat de angajările din ultimul an, fiindcă, fireşte, deranjăm interese că nu mai merg milioane de euro afară din Primărie, e foarte bine (…) Şi noi suntem verificaţi de DNA. Aşa e corect, să fie transparent, dar atunci să luăm şi înainte ce era. A fost depusă o plângere (la DNA – n.r.), dar nu pe acest caz (cel din ancheta jurnalistică – n.r.). Au venit, au solicitat actele, noi am predat actele, nicio problemă. Vom porni ancheta pe ultimii cinci ani şi rezultatele vor fi depuse la DNA”, a declarat Soós Zoltan.

(www.agerpres.ro)