Kombucius, un vis împlinit. Povestea lui Cătălin Tîlvescu

Share



Cătălin Tîlvescu este de profesie medic specialist de chirurgie generală. În timpul liber, sau „în cealaltă viață” cum îi place să spună, Cătălin Tîlvescu este pasionat de Kombucha. Kombucha este o băutură care se obține prin fermentarea ceaiului de către o colonie de bacterii și drojdii numită Scoby. Bacteriile care fermentează ceaiul și îl transformă în oțet sunt bacteriile de murături, așa cum ne explică producătorul local. În urma procesului de fermentație rezultă niște acizi organici care sunt foarte buni pentru detoxifierea organismului, cel mai important dintre aceștia fiind acidul glucuronic. Rezultă o băutură răcoritoare, fără alcool care e bună la gust, cu un conținut de fructoză, și acizi organizi. Kombucha este o alternativă sănătoasă pentru o băutură răcoritoare.

Cătălin fost pasionat dintotdeauna de procesul de crafting și i-ar fi plăcut să aibă o fabrică, dar viața l-a dus pe alt drum devenind medic, iar partea de crafting a rămas în spate pentru câțiva ani. Pentru că niciodată nu știi unde te poartă poteca vieții, dintr-o altă pasiune și anume aceea pentru jocurile video de strategie economică, acesta a ajuns să aibă propriul joc în viața reală în care eroul e el: „eu așa am învățat business, făcând fabrici… de obicei jocurile cu căi ferate îmi plăceau foarte mult, cu companii de transport pentru că plecai de la ceva foarte mic și ajungeai la o companie foarte mare. Așa am învățat cum se face un proces tehnologic, din jocuri”.

Protagonistul și proiectul lui.

Povestea brandului Kombucius a pornit în urmă cu aproximativ șapte ani pe când Cătălin era la finalul rezidențiatului. Atunci a descoperit că poate să își facă berea acasă: „mi-a plăcut berea întotdeauna ca și băutură, și când am descoperit că există posibilitatea să faci bere în casă, într-un apartament cu trei camere la etajul șapte într-un bloc, am zis că trebuie să fac chestia asta”.

Și-a achiziționat kitul de berar amator și a început să meșterească în propriul apartament, când într-un colț al minții s-a produs o revelație: „ce fain ar fi să ai o fabrică în care să-ți faci bere”. Resursele de bani și timp din perioada aceea nu i-au permis lui Cătălin să-și îndeplinească dorința atunci, dar acesta a rămas un vis suspendat în timp și spațiu la care urma să revină cu prima ocazie. De atunci începând, domnul doctor a pornit pe drumul produselor obținute prin procesul de fermentare realizate în cămara apartamentului: „am făcut bere, am făcut mied (băutură alcoolică cu un conținut ridicat de alcool care se prepară prin fermentația alcoolică a unui amestec de apă cu miere și polen cules de albine, cunoscută și ca „vin de miere”- n.r.), am făcut cvas (băutură fermentată făcută din secară sau pâine de secară – n.r.), am făcut chefir, toate chestiile care se puteau fermenta și băuturile fermentate care se puteau face în cămară”.

Apoi a auzit de Kombucha și spune el că a avut o atitudine „nu foarte prietenoasă” față de subiect pentru că el era berar și „kombucha era așa o chestie de hipster… cum să fermentez ceai, de ce să fermentez ceai? E o prostie, eu fermentez bere, facem bere nu facem ceai. Și prima dată când am gustat Kombucha de la un magazin, nu m-a dat pe spate deloc”.

Protagonistul luptă

Anul 2020 l-a întâmpinat cu multe impedimente. Pe de o parte lupta împotriva noului virus ce a amenințat omenirea pe planul profesional i-a dat bătăi de cap, cum știm că s-a întâmplat peste tot în domeniul medical. Pe de altă parte, anul cu bucluc l-a adus într-un impas pe plan personal, acesta fiind anul în care căsnicia lui s-a destrămat. Pe toate planurile s-a așternut o pâclă de brumă sau cum spune Cătălin „viața era o varză destul de tare„. Și „în varza asta destul de tare”, încercând să facă față situației, personajul principal al poveștii s-a hotărât să facă niște Kombucha. Și-a comandat cele necesare și a început să se documenteze despre procesul de producție. „Nu știam să fac nimic…asta era în toamna lui 2020”, zice râzând Cătălin. Prima Kombucha făcută de el i-a plăcut, chiar mult. După multe tutoriale despre cum se face, un videoclip despre o fabrică de Kombucha și un altul despre procesul tehnologic i-au aprins beculețul aflat deasupra visului atârnat în cui. A descoperit mai apoi că nu prea era Kombucha în țară, în perioada aceea existând doar o fabrică de Kombucha în România.

„Suntem în fața valului, e un teren necunoscut. Ce-ar fi dacă ți-ai face o fabrică de Kombucha?”

În toamna anului 2020 a început prima fază de „expansiune nebună” în care a început să studieze. Cătălin făcea Kombucha o dată la patru, cinci zile în casă, și prima pe care a făcut-o era „groaznică, era oribilă, nu era bună, dar era un început”. Prin noiembrie a descoperit o rețetă bună și a început să demareze proiectul pentru spațiul de producție alimentară autorizat, reglementat în România. A făcut singur toate schițele pentru spațiul de care avea nevoie, învățând și exersând. Identitatea, numele brandului a venit ca o sugestie din partea altcuiva, dar pe care Cătălin a acceptat-o, numele fiind Kombucius. În 13 decembrie 2020 la ora 22.00 a hotărât să creeze brandul Kombucius. În februarie și-a luat spațiul care acum se află pe strada Gheorghe Doja din Târgu Mureș și în aprilie a adus în fabrică lucrul cel mai important, cultura de bacterii. Deși drumul a fost anevoios, personajul nostru spune că „de fiecare dată când a fost o problemă, și au fost multe probleme, s-a găsit o soluție și s-a mers mai departe. Prima sticlă de Kombucius a ieșit pe piață în data de 3 iulie la ora 10.00 la Atelierul Verde, primul magazin care a distribuit băutura minune a lui Cătălin.

„Prima zi a fost foarte emoționantă. În ziua aia de sâmbătă aia era ziua clubului nostru de tras cu arcul, da trag și cu arcul. Am zis că sărbătorim în felul ăsta lansarea oficială. La Atelierul Verde a fost primul magazin în care s-a lansat produsul, la mall. Ăsta e modul operațional în care eu îmi lansez produsul: bună ziua, aveți Kombucha? Da, avem, nu avem. Vreți să aveți? Și eu le dau produsul să îl încerce. Vineri la ora 15.00 am intrat în fabrică, a trebuit să îmbuteliez două tancuri din două loturi și a trebuit să le etichetez pe toate și am terminat a doua zi dimineața la ora 5.00. Apoi trebuia să fac factură, certificat de calitate, lucruri pe care nu le făcusem niciodată până atunci dar mi-am zis: nu! O să faci factură și o să le livrezi exact așa cum trebuie, profesionist. Nu mai făceam Kombucha acasă, eram producător și distribuitor de Kombucha pe piață”.

Probleme au fost multe, de la capacele nepotrivite care nu se deschideau, la etichete care cădeau de pe sticlele de băutură, de la lipsa sticlelor la pragul Covid. După un an de activitate, Cătălin a ajuns în sfârșit la un moment de normalitate, procesul tehnologic este pus la punct, astfel încât fabrica a fost construită în jurul lui știind că el trebuie să se ocupe de toate lucrurile iar Kombucius „a fost un vis care a fost construit bucățică cu bucățică”.

Finanțarea pentru acest proiect a venit din resurse proprii, în momentul de față scopul principal este „să devină un hobby dintr-un hobby costisitor”. Să creezi un produs care ar deveni popular prin consumarea lui la o terasă cu prietenii, la o petrecere, în locuri unde s-ar aduna multe persoane într-un context pandemic ce împiedică toate aceste activități, este un gest de mare curaj, dar Cătălin Tîlvescu nu se dă bătut.

Protagonistul își atinge scopul printr-o terță forță

Este al șaselea producător din România, iar în Târgu Mureș Kombucius se vinde deja în zece locații, în București se vinde în două locații, o locație în Cluj și una în Oradea. Înțelepciunea lui Kombucius spune că cea mai bună Kombucha este cea care îți place ție. Cătălin spune că produsul lui este ca o căsnicie unde „prima dată trebuie să convingi pe cineva să stea cu tine, să te căsătorești și apoi să rămână cu tine”. Kombucha pleacă de la ceaiul îndulcit și se termină la oțet. „Trebuie să găsești o modalitate în care să te oprești într-un punct în care acela e produsul pe care vrei să îl faci, și apoi trebuie să găsești o modalitate în care să îl ții în punctul ăla până când clientul bea”. În acest sens, Kombucius este un produs provenit dintr-un proces de triplă fermentație care are un termen de valabilitate de patru luni și se găsește în trei variante: Kombucius cu ceai verde, Kombucius cu ceai de mentă, Kombucius cu hamei iar în luna februarie, cu ocazia zilei de Valentine`s Day, urmează să se lanseze ce-a de-a patra variantă și anume Kombucius cu rodie. Viața bate filmul, dar viața bate jocul de strategie economică? „Da viața bate jocul. Lucrul care mi-a fost foarte greu a fost partea de management. Dar partea frumoasă este că într-un an de zile am ajuns să cunosc oameni pe care nu îi aveam în viață, și satisfacția pe care o ai când cineva bea și spune că îi place. Am încercat să transmit un sentiment”.

Cătălin Tîlvescu este un munte de entuziasm și își iubește proiectul cu toată ființa. El spune că această etapă din viața lui l-a făcut „mai adaptat”, mai puternic în fața problemelor și mai curajos în înfruntarea lor. „Toată perioada asta m-a reconstruit. Kombucius m-a făcut pe mine la fel de mult cât l-am făcut eu pe el. M-a făcut persoana care am ajuns acum. Atunci când apare o problemă, să nu fugi, să o înfrunți”. Mulți ar spune că ar trebui să fii nebun să îți construiești o fabrică în pandemie, după un divorț, cu o profesie de medic care trebuie respectată, cu atenția necesară de care are nevoie un copil, și toate acestea în mâinile unui singur om.

Generic și mulțumiri speciale

Cătălin Tîlvescu crede că trebuie să găsești oamenii aceia pe care să-i convingi să creadă în viziunea ta „și ăștia sunt părinții și sora mea”, spune el. Familia i-a fost alături și l-a susținut în planul lui curajos iar pentru asta este pe deplin recunoscător. Totodată, antreprenorul este recunoscător tuturor oamenilor care au mers pe drumul lui. „Pentru toți cei care ați cumpărat Kombucius și cumpără, vă mulțumesc! Vă mulțumesc că ați cumpărat produsul și că vă place și că susțineți visul ăsta. Mulțumesc tuturor celor care încearcă.”

Mălina MORARU