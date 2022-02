Olimpiadă internațională de limba engleză Hippo 2022

Share



Centrul de limbi străine ”Eureka” din Reghin a premiat-o la începutul lunii februarie pe Gergely Linda, elevă în clasa a IX-a la Colegiul ”Petru Maior”, ca urmare a participării la concursul Give Away. „Linda nu este alta decât o elevă curajoasă din clasa a IX-a de la Colegiul ”Petru Maior” din Reghin care a câștigat o lună de pregătire gratuită la ”Eureka” – limba engleză, la concursul ”Give Away de Crăciun!” Suntem la cea de a doua ședință, iar Linda dorește după cele patru ședințe să se pregătească pentru un examen ECL de limba engleză. E o fată ambițioasă, silitoare, își pregătește cu seriozitate temele atât scrise, cât și cele cu înregistrări audio, are un nivel ridical de cunoștințe și dorește să obțină certificatul pentru a-i ajuta ca și viitoare studentă la USAMV, pentru a putea accesa o bursă academică Erasmus. E o dovadă că atunci când oportunitățile se ivesc, ele trebuie explorate și o invitație la a vă fi proprii maeștrii ai viitorului! Deci, fiți ca Linda!”, a fost mesajul postat pe Facebook de Rodica Ioana Bândilă, fondatorul și coordonatorul Centrului de limbi străine ”Eureka” din Reghin.

Gergely Linda

Un bun prilej de a fi precum Linda poate fi materializat în această lună cu prilejul Olimpiadei Internaționale de limba engleză Hippo, ediția 2022.

”Vă așteptăm la o nouă ediție a Olimpiadei Internaționale de limba engleză Hippo 2022! Dacă ești elev, profesor sau părinte, se pot face înscrieri pentru a concura la categoriile de vârsta corespunzătoare claselor II – XII, inclusiv. Olimpiada e împărțită în trei etape: Preliminară – locală, Semifinala – națională și Finala – mondială. Finala va fi la Veneția! Vă puteți înscrie direct prin noi ca și facilitator, indiferent de școală și locație, Reghin sau zonele limitrofe, dar veți concura sub denumirea școlii pe care o frecventați!”, a precizat Rodica Ioana Bândilă.

Potrivit acesteia, taxa de înscriere la olimpiadă este 59 de lei pentru toate etapele. Etapa locala va fi pe 25 februarie și se va desfășura online. Pentru detalii și înscrieri, puteți contacta Centrul de limbi străine ”Eureka” prin mesaje pe WhatsAp la numărul de telefon 0749-158.248, cu textul ”Hippo”.

Alin ZAHARIE