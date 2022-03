Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș: „Digitalizarea pădurilor poate preveni furtul de lemn”

Share



Deputatul USR de Mureş Adrian Giurgiu a discutat cu noul director general interimar al Romsilva, George Mierliță, despre implementarea unor soluții digitale de combatere a furtului de lemn din pădurile României. Discuția a avut loc în contextul în care o treime din lemnul tăiat dispare în brațele caracatiței mafiei de lemn, iar deputatul mureșan pregătește un pachet consistent de legi menit să oprească acest fenomen.

România are o legislație slabă în ceea ce privește protecția mediului, iar acest lucru a creat un mediu propice pentru ca tăierile ilegale de lemn să fie realizate de multe ori în văzul lumii și al autorităților. „Legislația actuală este parcă făcută să nu descurajeze tăierea lemnului. În primul rând trebuie să modificăm Codul Silvic astfel încât acesta să includă sancţiuni proporționale cu fapta comisă și cu cantitatea de lemn furată. Apoi, cine recidivează trebuie și mai aspru pedepsit. În al doilea rând avem nevoie de implementarea unor măsuri clare pentru monitorizarea pădurilor, măsuri complementare cu înăsprirea legislației”, explică deputatul USR, Adrian Giurgiu.

La Romsilva, discuție despre testarea metodelor moderne de verificare a lemnului

Montarea de camere video, implementarea unui sistem de marcare a copacilor și montarea obligatorie de sisteme GPS pe tafuri (n.r. – Tractor Articulat Forestier, utilaj special pentru exploatarea lemnului) au fost doar câteva dintre ideile pe care deputatul mureșan le-a discutat cu noul director general interimar al Romsilva, George Mierliță.

„I-am solicitat domnului Mierliță o întâlnire pentru a discuta aceste idei de monitorizare pentru pădurile României. Planul meu este să le introduc în legislația de protecție a mediului încă din acest an, iar Romsilva joacă un rol important în implementarea lor”, a explicat Giurgiu.

Camerele video instalate în punctele strategice ale unei păduri pot fi extrem de eficiente, consideră deputatul mureșan, și nu presupun o investiție majoră. Camerele pot surprinde în timp real modul în care lemnul iese din pădure și se pot identifica astfel ilegalități precum transportul de material lemnos fără acte sau transporturile duble. În plus, constituie probe care pot fi reanalizate după săvârșirea faptelor.

„Transportul lemnului exploatat din 85% din pădurile județului Mureș se face folosind doar 10 drumuri principale. Gândiți-vă că putem amplasa camere video la intrarea și ieșirea de pe aceste drumuri, precum și în alte puncte strategice din pădure și dintr-o dată avem o imagine clară a transporturilor”, explică Giurgiu.

În plus, acesta subliniază că imaginile transmise de aceste camere trebuie să ajungă în centrele de comandă ale Gărzilor Forestiere, dar insistă că fluxul video trebuie să fie și public, pentru toți cetățenii. „Multe dintre transporturile ilegale de lemn au fost sesizate pe drumurile publice de simpli cetățeni sau de reprezentanți ai ONG-urilor. Simțul lor civic poate suplini lipsa angajaților din domeniul forestier al statului”, argumentează politicianul.

Inventarul utilijelor forestiere, o necesitate urgentă

Tot pentru monitorizarea transporturilor de lemn se poate folosi și un sistem GPS pentru monitorizarea utilajelor de exploatare forestieră. Tractorul Articulat Forestier (pe scurt TAF) este un utilaj de capacitate foarte mare, folosit pentru exploatarea intensivă. Cu un astfel de utilaj buștenii sunt manipulați, exploatați si transportați, urmărindu-și cursul firesc din pădure până la drumul forestier.

„În România, TAF-urile nu au numere de înmatriculare, așa că este foarte greu să știm dacă utilajul din avizul de exploatare este și cel din teren. Trebuie să existe un sistem clar de înregistrare al lor, cine le deține, cui le închiriază, unde au avize de exploatare etc. Atâtat timp cât nu avem un inventar clar, unele dintre ele pot fi implicate în furtul de lemn”, explică deputatul.

Deputatul Adrian Giurgiu spune că a transmis la finalul lui februarie o serie de întrebări către Ministrul Mediului dorind să afle dacă instituția știe care este capacitatea totală anuală autorizată a utilajelor de exploatare din ultimii 10 ani. „Au 30 de zile la dispoziție să-mi răspundă”.

Propunerea politicianului este ca TAF-urile să fie obligatoriu dotate cu un sistem GPS, iar datele transmise de acestea să fie publice. „Implementat acest sistem de urmărire știm cine a exploatat, de unde a exploatat și dacă avea sau nu autorizație. Deci, aflăm dacă tăierea este legală sau nu. În acest fel USR vrea să oprească furtul lemnului la nivel industrial”, a declarat acesta.

Deputatul spune că s-a bucurat să vadă că noul director Romsilva a fost foarte deschis la adoptarea noilor tehnologii. „Este un profesionist și sper să susțină inițiativele legislative de digitalizare a pădurilor. De asemenea, sper ca în Parlament să existe consens politic. Indiferent de culoarea politică, fiecare dintre noi suntem datori să protejăm pădurile României.”

O idee USR, adoptată de Ministerul Mediului

În luna octombrie 2021, deputatul mureșan și colega sa Diana Buzoianu, semnalau ministrului mediului Tánczos Barna lipsa unui program de exploatare și operare a transportului de masă lemnoasă. Răspunsul primit de la minister a fost halucinant. ”Majoritatea ocoalelor silvice din structura unităților Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, nominalizate pentru a asigura servicii silvice nu au întocmit programe săptămânale pentru efectuarea lucrărilor de transport al materialului lemnos (…) având în vedere diversitatea situațiilor existente”, se menționa în adresa transmisă de minister. Cu toate acestea oficialii au ținut cont de opinia USR, anunțând în februarie anul acesta interzicerea exploatării masei lemnoase pe timp de noapte.

„Mă bucur că am pus presiune pe minister și au adoptat această măsură. Însă, consider că este insuficientă în lupta cu mafia lemnului. Trebuie să adoptăm cât mai repede și alte măsuri, precum cele ce prespun «digitalizarea pădurilor» pentru stoparea tăierilor ilegale. Am spus-o de la bun început că în mandatul meu de deputat mă voi concentra pe dezvoltarea de propuneri legislative menite să asigure o creștere constantă și sănătoasă a pădurilor României. Mă voi ține de cuvânt”, a conchis Adrian Giurgiu, deputatul USR de Mureș.