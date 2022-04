FILED - 07 September 2014, Turkey, Istanbul: A general view of the Russian guided-missile cruiser "Moskva". The Moskva damaged amid the country's invasion of Ukraine this week, has sunk during a storm, reported the TASS news agency on Thursday. Photo: picture alliance / dpa

Nava simbol a Rusiei s-a scufundat Share

Crucişătorul Moskva, nava amiral a flotei ruse din Marea Neagră, avariat în timpul ofensivei împotriva Ucrainei, s-a scufundat, a anunţat Ministerul rus al Apărării. Nava-amiral a flotei ruse din Marea Neagră a fost lovită de două rachete Neptun lansate de forţele ucrainene, potrivit relatărilor de la Kiev. Dar, deşi Ministerul rus al Apărării a confirmat că nava a fost avariată şi că echipajul a fost evacuat, instituţia a transmis doar că a avut loc un incendiu la bord, fără să menţioneze motivele. Crucişătorul Moskva, ce are o lungime de peste 180 de metri, a fost lansat în 1979 şi şi-a început misiunile în 1983. Nava a fost utilizată pentru a lansa rachete asupra teritoriului ucrainean. Potrivit relatărilor din presa ucraineană, nava a fost implicată în cucerirea Insulei Şerpilor, în urmă cu câteva săptămâni. AFP ( www.agerpres.ro ) Foto: https://spotmedia.ro Citeste si: Sprijin consistent de la UE pentru Ucraina Share