Cartea „insula ahab 59” se lansează astăzi la The Office -Clubul Presei

Ion Potolea, poet gălățean, fost marinar, a ales orașul Târgu Mureș pentru o perioadă de timp, absolvind chiar Facultatea de Filologie din cadrul Universității Petru Maior din Târgu Mureș.

Astăzi, luni, 2 mai de la ora 17:00, fostul marinar de pe mările lumii, cu reședința provizorie în Leeds, Marea Britanie, lansează cartea „insula ahab 59”, la The Office-Clubul Presei. Dramaturgul Daniel Oltean va modera evenimentul la care vor mai participa actorul și caricaturistul Marius Damian, poeta Hristina Doroftei, poetul și dramaturgul Laurențiu Blaga, poeta Gabriela Feceoru și criticul literar Geta Matei. Cvartetul Mezzo4Rte va întregi atmosfera în acorduri muzicale, pentru construirea unui moment deosebit de important în viața poetului Ion Potolea și a comunității culturale din Târgu Mureș.

„Va vorbi despre carte, despre relevanța ei, chiar editorul Călin Vlasie. Excursul critic va fi continuat de o deținătoare a unui Master de Poezie Engleză și Americană Contemporană la Universitatea din Aberdeen — Geta Matei. Muzica va fi live un cvartet de coarde două viori o violă și un violoncel. Mezzo4Rte se numește grupul de la Liceul de Muzică din Târgu Mureș. Texte din cartea lansată vor fi recitate de actorii Ion Vântu și Luchi Pantea de la compania Liviu Rebreanu a Teatrului Național din Târgu Mureș.

Marius Damian, actorul de la Odeon, a pregătit și el ceva, nu știm ce, surpriză. Eu însumi am un moment în această piesă (cred eu- împărțită în două acte cu șpriț pauză cu pauză de fumat și… de cumpărat cartea. Costă 26 de lei). Momentul meu este pregătit aștept doar chemarea prezentatorului.

Poeți invitați, că nu sunt singur pe lumea asta, din generația tânără care a confirmat deja cu grupaje în revistele consacrate și cu volume deja reperate critic — Hristina Doroftei, Gabriela Feceoru, Laurențiu Blaga (și dramaturg, deja jucat in stagiunea Naționalului de la Târgu Mureș). Intre invitații deopotrivă speciali pe care ii am se numără un comandant de navă care vine din Malta, suportă zilele acestea o operație chirurgicală destul de ușoară, sper să ajungă, și domnul Filip Stoica, rezident în Londra, un prieten cu care am încercat să mă întâlnesc in capitala Regatului Unit, nu am mai apucat, iată că ne vedem în țară… m-a anunțat că vine la lansare. Va fi lume, cu siguranță, chiar si un pic de înghesuială dar vom face întâlnirea atât de plăcută încât nimeni să nu plece nemulțumit. Vă aștept. Au rămas ore până la decolare. Prezintă dramaturgul Daniel Oltean, laureat al premiului Uniter pentru cel mai bun text al anului”, a transmis poetul pe pagina sa oficială de Facebook.

Mălina MORARU