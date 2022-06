Mara Joarză de la ”Blaga” face pasul peste ocean cu ajutorul unei burse FLEX

Share



Comunitatea Blaga continuă să contabilizeze noi și frumoase rezultate grație elevilor și profesorilor care își dedică munca, pasiunea și talentul în cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”. Ultima isparavă aparține elevei Mara Joarză din clasa a 10-a A, câștigătoarea unei burse Future Leaders Exchange (FLEX), fapt care îi va permite să studieze într-un liceu din Statele Unite ale Americii în anul şcolar 2022-2023.

Ce reprezintă o bursă FLEX

Programul FLEX a fost creat de Congresul Statelor Unite în 1992 iar acum se află în cel de-al 29 lea an de existență. În tot acest timp a oferit burse pentru peste 29.000 de liceeni din Europa, Eurasia și Asia Centrală. Programul presupune un an întreg de schimb de experiență pentru tinerii liceeni, în Statele Unite ale Americii. Fiecare bursier va locui timp de un an de zile ca membru al unei familii americane și va studia într-un liceu american. Programul s-a dezvoltat din dorința ca națiunile și oamenii să creeze punți de înțelegere și cooperare după cel de al II-lea Război Mondial. De atunci, schimbul de tineri a continuat să crească și să câștige popularitate în numeroase țări din lume. Modelul schimburilor de tineri este unul de succes deoarece adolescenții învață despre o altă țară și o cultură trăind într-o familie gazdă ca un adevărat membru și nu ca un oaspete. Împărtășind experiențele lor zilnice în acest mod, oamenii au ocazia de a învăța lucruri importante despre culturile și viețile lor. Familiile gazdă și prieteniile de lungă durată create impactează pozitiv inclusiv viețile școlilor, comunităților, părinților și implicit relațiile între națiuni.

Cristina Drescan: „Sunt încântată de faptul că din nou un elev din liceul Blaga se poate bucura de tot ce poate oferi o bursă în State”

Performanța Marei a fost salutată de cadrele didactice în frunte cu Cristina Drescan, diriginta Marei, profesoară de limba engleză în cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”.

„Suntem foarte bucuroşi şi ne mândrim că Mara Joarză, elevă în clasa a 10-a A, profil matematică-informatică intensiv engleză, a fost admisă la bursa FLEX (Future Leaders Exchange). Aici, pentru publicul larg, aş dori să menţionez că deşi FLEX există de 30 de ani, România a aderat la acest program susţinut în totalitate de Statele Unite ale Americii doar din 2015. Mara, împreună cu alţi 34 de elevi români, va avea şansa să studieze în Statele Unite ale Americii în anul şcolar 2022-2023. În calitate de profesor de engleză sunt încântată de faptul că din nou un elev din liceul Blaga se poate bucura de tot ce poate oferi o bursă în State: un schimb cultural bogat, dezvoltarea competenţelor lingvistice şi de viaţă, abilităţi de leadership, cunoştinţe din diverse domenii, o viziune mai amplă asupra sistemelor sociale şi o experienţă inegalabilă pentru tinerii atraşi de limba engleză şi de cultura americană. În calitate de diriginte recunosc că o să-mi lipsească mult. În schimb nu pot să nu remarc şi subliniez forţa ei de muncă, dedicaţia cu care îşi împlineşte sarcinile de lucru şi entuziasmul pe care nu îl pierde niciodată. Astfel, nu este de mirare că Mara a parcurs cu success procesul de selecţie de lungă durată – înscrierea avusese loc în septembrie 2021, iar anunţarea rezultatului în mai 2022. Îi doresc succes şi o şedere frumoasă şi utilă”, ne-a declarat prof. Drescan Cristina.

Mara Joarză: „ Această reușită m-a ajutat să fiu mai încrezătoare și să înțeleg că viața are să ne ofere mai mult decât am crede”

Reușita Marei s-a realizat pe cât de treptat, pe atât de frumos, de la „gândul naiv” devenit realitate, accederea în finală, interviul individual și testul final de limba engleză, totul culminând cu anunțarea numelor celor 30 de bursieri FLEX.

„Aș descrie experiența mea drept un gând naiv ce devine ușor, ușor, realitate! Nu îmi amintesc cu precizie cum a luat naștere această dorința, dar am fost mereu adepta dinamismului, a experientei, a cunoașterii. Programul FLEX, are ca principiu creearea unor punți de înțelegere și cooperare între oameni și națiuni. Unui adolescent de vârsta mea i se oferă opurtunitatea de a pleca pentru un întreg an scolar in Statele Unite ale Americii. Iubesc unde ma aflu, dar am luat această decize tocmai fiindcă lumea e mult prea mare și complexă pentru a descoperi doar un mic colțișor. Concursul a constat in 4 mari etape care să ne evalueze mai presus decât valorile academice, ori nivelul de cunoaștere a limbii engleze, aptitudinile de adaptare și inteligența emoțională. Am pornit la drum cu speranță, dar nu aș fi crezut că din cei aproape 1000 de participanți, mă voi număra printre cei 30 de finaliști. Această reușită m-a ajutat să fiu mai încrezătoare și să înțeleg că viața are să ne ofere mai mult decât am crede. Alături de familie și prieteni, care îmi sunt alături, dar și de doamna dirigintă, care m-a susținut, am realizat că poți obține orice atunci când îți dorești cu adevărat. Desigur, acest an a adus cu el emoții… unele au luat forma entuziasmului, altele s-au transformat în frici. Urmează să am parte de o schimbare pentru care poate sunt sau nu pregătită. Cu siguranță cea mai grea parte va fi să fiu deaprte de familie și prieteni, să renunț pentru un an de zile la stabilitatea pe care mi-o ofereau imprejurimile. Aleg totuși sa fiu optimistă, căci doar prin obstacolele care mi se vor ivi în cale, voi fi mai determinată să îmi ating orice ideal. Oricât aș încerca să îmi imaginez cum va fi viata mea atunci, nu reușesc. Discrepanța dintre cele două culturi, tradițiile, oamenii, mentalitatea, îmi vor largi cu siguranța orizontul. Sper ca această călatorie să reprezinte un timp al autocunoașterii, sper ca toate situațiile să accentueze anumite capacități pe care poate nici eu nu le-am descoperit încă.”, ne-a declarat Mara Joarză, câștigătoarea prestigioasei burse FLEX.

Alin ZAHARIE