Pe Vârful Fâncelu, de Ziua Mediului Înconjurător

Share



„A fi împreună este un început. A rămâne împreună este un progres. A lucra împreună este un succes!”, spunea cândva marele Henri Ford. Sub acest slogan, Colegiul ”Petru Maior”, Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” și Liceul Tehnologic ”Ioan Bojor”, în colaborare cu Primăria Municipiului Reghin au marcat duminică, 5 iunie, ”Ziua Mondială a Mediului Înconjurător” printr-o excursie pe Vârful Fâncelu (1684 metri) din Munții Gurghiului. Prin acest mod, cei prezenți au atras atenția asupra importanței protejării și respectării mediului înconjurător. Profesorii și elevii participanți s-au arătat încântați de experiența nu tocmai ușoară și și-au propus ca pe viitor să organizeze cât mai multe activități comune.

„Acțiunea a avut ca scop principal conștientizare importanței atitudinii noastre față de mediul înconjurător. Iubind și respectând natura, de fapt, ne iubim și ne respectăm pe noi. Ne-am bucurat foarte mult de faptul că s-a răspuns pozitiv inițiativei și invitație noastre de a ne întâlni, cele trei școlii, elevi și profesori, de a realiza un proiect ce nu ne aduce decât onoare. Am avut suportul Primariei Municipiului Reghin, fiind sponsorizați cu apă și câte o șapcă cu mesajul ”Reghinul pentru natură” pentru fiecare participant. De asemenea, am avut un ghid minunat, în persoana lui Biriș Sandu, Asociația ECO Reghin. A fost o experiență inedită și doresc să mulțumesc celor implicați în organizare și participare!”, a precizat prof. Andreea Loredana Dumitrache, directorul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”.

Reconectare cu natura

Un aspect subliniat de către participanți a fost cel privind reconectarea cu natura precum și implicarea în echipă în ce privește protejarea mediului înconjurător.

„Orice ieșire în natură este prilej de a învăța, de a aprecia și de a mulțumi, iar muntele oferă aceste oportunități din plin. De ”Ziua Mediului” elevi și profesori deopotrivă am învățat că barierele fizice sau de orice altă natură pot fi depășite prin implicare și muncă în echipă. Am apreciat frumusețea muntelui și aerul curat, veselia și avântul chiar și pe porțiuni grele de traseu. Și am avut prilejul să mulțumim pentru că încă mai avem munte și pădure de care să ne bucurăm, deși adeseori uităm că responsabilitatea de a le proteja este a noastră. Este vremea reconectarii cu natura, și sper că prin activități ca cea de pe Vârful Fancelu să conștientizăm tânără generație de acest lucru”, a menționat prof. Moldovan Emilia, consilier educativ, Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” Reghin.

Feedback-ul a fost unul cât se poate de pozitiv din partea elevilor, care s-au declarat mai mult decât încântați de evadarea în natură. „Excursia de pe Vârful Fâncelu a fost foarte plăcută. Am putut observa un peisaj al naturi foarte frumos. Aici am avut ocazia de a interacționa cu persoane din cadrul liceelor din oraș sau să ne cunoaștem mai bine profesorii. Totodată am avut și ocazia de a ieși din zona de confort și să facem lucruri pe care în mod obișnuit nu le-am face. Această activitate a fost foarte plăcută și aș dori ca pe viitor să se mai organizeaze astfel de excursii”, a arătat Dragoș Sfâriac, clasa a X-a, Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”

„Activitatea de azi a reprezentat o modalitate prin care am reușit să ne conectăm cu natura si să ieșim din zona noastră de confort. Astfel, am putut sa ne cunoaștem mai bine profesorii, dar și elevi de la alte licee. Eu cred că, ca elevi aceste experiențe ne ajută foarte mult și sper că pe viitor voi mai participa la astfel de activități”, a enționat Delia Grama, clasă a X-a, Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”

Natură, oameni, prietenie!

Reprezentanții Colegiului ”Peru Maior” au salutat la rândul lor acest demers comun organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului Înconjurător. „Ziua de 5 Iunie declarată începând cu anul 1974 de către ONU ca fiind ”Ziua Mondială a Mediului Înconjurător” a fost onorată de profesorii și elevii de la cele trei licee reghinene: ,, Petru Maior”, ”Lucian Blaga” și ,,Ioan Bojor” printr-o drumeție frumoasă și nu tocmai ușoară pe Vf. Fâncelu (1684m) din M-ții Gurghiului. Numită și ”Ziua oamenilor” aceasta zi dedicată mediului înconjurator a adunat oameni frumoși, iubitori de natură care s-au unit într-un efort comun pentru a atrage atenția asupra importanței protejării planetei noastre. Natură, oameni, prietenie! Felicitări tuturor!”, a declarat prof. Alina Dan, consilier educativ în cadrul Colegiului „Petru Maior”.

Frumusețe, dezinvoltură, spirit de aventură

Aceiași stare de spirit am întâlnit-o și la reprezentanții Liceului Tehnologic ”Ioan Bojor”, a treia unitate de învățământ care a completat cercul celor implicați în marcarea Zilei Mondiale a Mediului Înconjurători în Munții Gurghiului. „Ziua de 5 iunie, 2022, sigur ne va rămâne în inimă și în amintire. O zi care avea să ne surprindă prin frumusețe, dezinvoltură, spirit de aventură. Așa ne-a fost ziua împreună cu elevii claselor a 9-a A/E, 9-a D, 10-a E și 11-a D, elevi plini de energie și voioșie purtate până în Vârful Fâncel, Stânceni, cu încurajările de rigoare din partea domnilor profesori Nicoleta Toncean, Ioan Marcu, Nagy-Gy. Erika și Emilia Farcaș. Bucuria socializării, mirificul peisajului ne vor chema, sigur, spre următoarea aventură”, a menționat prof. Nicoleta Toncean, Liceul Tehnologic ”Ioan Bojor”.

Alin ZAHARIE