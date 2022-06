Expoziţie inedită de chimonouri la Metropolitan Museum

Share



Chimonouri pe care au fost imprimate buline, tipare cubiste sau personaje animate cu ochi supradimensionaţi sunt expuse la Metropolitan Museum of Art (The Met) din New York în cadrul unei expoziţii care arată felul în care Orientul şi Occidentul s-au influenţat reciproc pentru a transforma acest tradiţional articol vestimentar japonez, informează Reuters.

„De obicei, când te gândeşti la modă, te gândeşti la marile branduri din lumea occidentală. Însă chimonoul a beneficiat şi el de un sistem al modei ce datează din secolul al XVII-lea”, a declarat Monika Bincsik, curator-asociat al colecţiei Diane and Arthur Abbey de Arte Decorative Japoneze în cadrul muzeului newyorkez.

Peste 60 de chimonouri sunt expuse alături de rochii occidentale în cadrul primei expoziţii găzduite împreună de Japanese Gallery şi Costume Institute în cadrul The Met.

„Chimonourile japoneze au avut o mare influenţă asupra modei occidentale încă de la începutul secolului al XX-lea”, a adăugat Monika Bincsik.

De exemplu, designerul francez Paul Poiret a creart un palton-chimono, iar arta abstractă occidentală a inspirat realizarea îndrăzneţelor chimonouri cu motive geometrice „Meisen” la începutul anilor 1900.

Reuters

( www.agerpres.ro )