VIDEO, FOTO: CARP Reghin, șapte decenii în slujba pensionarilor

Share



Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Reghin și-a aniversat a finele săptămânii trecute cei 70 de ani de activitate alături de invitați din întrega țară, reprezentanți ai caselor de ajutor reciproc din țară afiliate în cadrul Federației Naționale „Omenia”.

„Ne-am bucurat vreme de două zile de prezența colegilor din 20 de orașe inclusiv din București de unde a venit secretarul general al Federației noastre la București, domnul Georgică Bădărău. În cursul zilei de joi, 9 iunie, la Hotelul ”Monte Carlo” din Reghin am avut un schimb de experiență în care au fost dezbătute aspect care țin de organizarea și funcționarea caselor de ajutor reciproc a pensionarilor. În cursul zilei de duminică, invitații noștrii au avut parte de o vizită la Compania IRUM SA, precum și de simpozionul național „Petru Maior și biserica de lemn monument istoric de la Reghin” organizat de Biblioteca Munjcipală Reghin. Ziua de duminică a continuat la Restaurantul ”Parc” din Reghin unde a avut un moment festiv care a marcat cei 70 de ani de activitate CARP Reghin”, a precizat Leon Stoica, președintele CARP Reghin.

Punte între trecut și viitor

Aniversarea celor 70 de ani CARP Reghin s-a dorit a fi o punte între trecut și viitor, de la respectul adus înaintașilor, la pregătirea schimbului de generații care să ducă mai departe activitatea CARP Reghin.

„Trebuie să mulțumim înaintașilor noștri, ceea ce avem acum se datorează și celor care au fost înaintea noastră. Eu zic că am făcut lucruri frumoase, lucruri bune iar lumea este încântată de activitatea noastră. În ce mă privește, eu mă simt extraordinar de bine, dar cu toate astea timpul își pune amprenta pe noi, fapt pentru care trebuie să ne gândim și la cine va duce mai departe activitatea noastră. Astfel, am început să aducem elemente mai tinere care se adaptează mult mai ușor la noua tehnologie, la digitalizare și alte aspecte, în condițiile în care trebuie să ținem și noi ca și asociație pasul cu noile vremuri”, a explicat Leon Stoica.

Preocupările caselor de ajutor reciproc

În cadrul schimbului de experiență avut loc joi, 9 iunie, secretarul general al Federației Naționale „Omenia” a Caselor de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din România, Georgică Bădărău, a punctat câteva din preocupările federației pe care o conduce în ce privește activitatea caselor de ajutor reciproc.

„Sunt prezent la Reghin pentru un moment deosebit din viața Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin care aniversează 70 de ani de la înființare. Profitând de acest moment ne-am gândit să organizăm și un schimb de experiență cu reprezentanții caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor din Ardeal. Acest schimb de experiență a avut în vedere mai multe aspecte. Primul se referă la managementul caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, ce ar trebui să facă conducerile Caselor de Ajutor reciproc în această perioadă post-pandemică, pe de o parte și de multiplă criză economică, financiară, energetică și cu un război în coasta României. Alt aspect pe care îl urmărim este perfecționarea creditării în casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, creșterea eficienței activității de creditare, concomitent cu oferirea SN-urilor caselor de ajutor reciproc a unor împrumuturi cât mai ușor de suportat, cu dobânzi cât mai mici posibile”, a menționat Georgică Bădărău.

„Nu suntem persoane ce trebuie neglijate”

În cursul zilei de sâmbătă, 10 iunie, oaspeții din țară au vizitat Bisericuța de lemn ”Petru Maior” și Compania IRUM, după care întreaga suflare CARP s-a reunit la Restaurantul ”Parc pentru a marca cum se cuvine cele șapte decenii de existență ale CARP Reghin. „Aniversarea celor 70 de ani de existență a Casei de Ajutor Reciopric a Pensionarilor Reghin reprezintă un moment de bilanț, de reflecții, de scoatere în evidență a împlinirilor, a dorințelor nerealizate și nu în ultimul rând a unor proiecte pentru activitatea de viitor. Denumirea de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor clarifică din start scopul acestei asociații, un ajutor pentru persoanele de vârsta a treia. Prin eforturile noastre încercăm să atragem atenția societății cu privire la faptul că existăm, că avem bucurii și necazuri și că nu suntem persoane ce trebuie neglijate”, a precizat Leon Stoica

Reghin-Bârlad, prietenie de suflet

Printre cei prezenți s-a numărat și deputatul Dumitrița Gliga, care a felicitat activitatea depusă de membrii CARP în slujba pensionarilor. „Consider că în aceste vremuri extrem de dificile pe care le trăim, o pandemie care tocmai s-a încheiat și un război în apropierea granițelor noastre, să ne sprijinim și să ne ajutăm reciproc constituie cele mai la îndemână lucru pe care-l putem face și cel mai important pentru noi. Așadar, în primul rând, trebuie să ne bazăm pe sprijinul pe care îl avem în comunitate și nu putem să dăm dovadă de acest sprijin între noi decât dacă ne respectăm oamenii de la care am învățat cel mai mult. Cea mai bună dovadă de ceea ce suntem astăzi sunt părinții și bunicii noștri. Vă mulțumesc, vă felicit și vă urez la mulți ani. La mulți ani, CARP Reghin!”, a spus deputatul Dumitrița Gliga.

Nelipsiți de la momentul aniversar CARP Reghin, colegii din Bârlad au ținut să fie alături de cei din Reghin, de care îi leagă o prietenie și un respect deosebit. „Pentru activitatea desfășurată în cei 70 de ani felicităm asociația din Reghin. De asemenea, vreau să felicit simbioza care există între această asociație de pensionari cu Primăria și Consiliul Municipal Reghin. La acest moment festiv m-am simțit mândru să văd prezenți membri ai Consiliului Local, să o văd pe fostul primar, doamna Maria Precup. De asemenea, o primăriță dragă nouă prezentă la acest moment de sărbătoare, doamna Lucreția Cadar din Deda, alături de care avem relații foarte bune. Acestea s-au datorat unei persoane care din păcate nu mai există printre noi, Mircea Fitcal, pentru care aș dori să păstrăm un moment de reculegere”, a spus magistratul Nicolae Mihai, președintele CARP Barlad. Dragoste de semeni, de credință și de patrie

La rândul său, pr. dr. Florin Bengean, managerul Bibliotecii Muncipale Reghin, a punctat câteva din calitățile membrilor CARP Reghin. „Activitatea asociației are câteva linii importante sub care își desfășoară activitatea. În primul rând aș vrea să subliniez dragostea față de semeni Am studiat multe dintre documentele asociației și am văzut rolul social-filantropic pe care aceasta asociație îl desfășoară în mod deosebit. De asemenea, dragostea de credință. Aceștia oameni au ținut să înceapă ziua de astăzi la sfânta biserică, la biserica de lemn ”Petru Maior”, un simbol al Reghinului și al acestor împrejurimi. Mai mult, asociația organizează pelerinaje la multe mănăstiri în țară și chiar în sănătate. Nu în ultimul rând, dragostea de țară. În 2018 când s-au împlinit 100 de ani de la Marea Unire, an în care am organizat împreună o serie de conferințe prin care am marcat 100 de ani de la Marea Unire. Împreună am refăcut drumul celor care s-au îndreptat spre Alba Iulia atunci, drumul reghinenilor care au contribuit din plin la acest mare act istoric pentru poporul român”, a precizat pr. dr. Florin Bengean.

Ca semn de aleasă prețuite, conducerea CARP Reghin a acordat diplome de mulțumire oficialităților, colegilor de la organizațiile din țară și nu în ultimul rând sponsorilor și colaboratorilor care s-au implicat în activitățile cu caracter social din cadrul organizației. Aniversarea CARP Reghin a fost întregită cu momente artistic din care nu au lipsit recitalurile muzicale, precum și un moment de dans sportiv.

Alin ZAHARIE