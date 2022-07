Zdob și Zdub și Mono Jacks la Desculț în iarbă

Share



Festivalul „Desculț în Iarbă”, din Târgu-Mureș, a ajuns la a cincea ediție, iar organizatorii și-au setat ca obiectiv să o transforme și în cea mai reușită.

Peste 20 de artiști, 3 scene și o adevărată experiență culinară de tip street food, în cele 3 zile de festival. Headlinerii din acest an sunt cei de Zdob și Zdub, reprezentanții Moldovei la Eurovision din acest an, dar și trupa The Mono Jacks, pentru prima oară în concert la Târgu Mureș.

„Ediția de anul acesta va fi cu totul și totul specială. Ne-am extins de la 2 la 3 zile de festival, am reușit să depășim și restricțiile din ultimii ani de pandemie, iar tot acest entuziasm l-am pus în experiența pe care participanții o vor trăi anul acesta. Va fi ediția cu cei mai mulți artiști și ne-am concentrat pe trupe care te cuceresc prin live act, am suplimentat numărul de food trucks, pentru a crea cu adevărat o experiență culinară. În plus, anul acesta am introdus un concept nou #nuibaifestival, o trăsătură specifică etniilor română și maghiară din Târgu-Mureș (nu-i bai / nem boi), și în general a târgumureșenilor, și-anume amabilitatea și o atitudine pozitivă. Tot acest concept îl veți regăsi în fiecare experiență trăită în festival”. – Ionuț Onișor, organizator „Desculț în Iarbă”.

Alături de Zdob și Zdub sau The Mono Jacks, pe scenele festivalului vor mai concerta Mihail, FunKorporation, Koszika & The Hotshots, Fittonia sau rapperii Vlad Flueraru, Metonim sau Boga. Nu vor lipsi „scratch-urile” lui Dj Sauce sau ale dj-ilor Crado, Karak sau Iridon Brothers. Lista completă a artiștilor și a surprizelor din acest an o regăsiți pe site festivalului www.descultiniarba.ro

Ediția din acest an va avea loc în intervalul 22-24 iulie, în complexul de agrement Weekend, din Târgu-Mureș și, așa cum ne transmit și organizatorii: #nuibai în weekend, ne vedem la Desculț în Iarbă.

Eveniment organizat in parteneriat cu Consiliul Județean Mures si Primăria Municipiului Târgu Mureș

Suntem pregătiți pentru trei zile de festival pline de fericire!

