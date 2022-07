Primele activități din proiectul “Construim Destine” au debutat la Târgu Mureș

Share



„Construim Destine”, proiectul educațional vocațional de explorare a opțiunilor de carieră, care vizează 30 de tineri aflați în situații de risc din județul Mureș, susținut de NEPI Rockcastle și implementat de Asociația The Social Incubator, a debutat cu două ateliere practice și o vizită exploratorie la Shopping City Târgu Mureș.

Tinerii care iau parte la activitățile din proiect sunt fie instituționalizați, fie provin din familii cu un nivel scăzut al veniturilor sau din familii monoparentale. Ei se confruntă în mod curent cu o serie de obstacole, care îi pot deturna de la un parcurs profesional și de la o viață independentă, susținută prin muncă.

Prin proiectul „Construim Destine”, în perioada aprilie-decembrie 2022, Asociația The Social Incubator implică 30 de tineri din județul Mureș în activități care vizează următoarele arii:

1.Orientarea în carieră și identificarea parcursului profesional, prin: identificarea abilităților transferabile, aplicarea testelor de carieră, sprijin în redactarea unui CV, recomandări și simulări de interviuri de angajare.

2.Explorarea oportunităților de carieră, prin: vizite exploratorii la potențiali angajatori, expunerea la diverse domenii de activitate, participarea la evenimente cu specialiști din domeniile de interes ale tinerilor.

3.Creșterea gradului de angajabilitate, prin: dezvoltarea abilităților specifice transversale, crearea unui sentiment de apartenență la comunitate, creșterea gradului de motivație, sprijin în procesul de angajare, ulterior, menținerea relației cu angajatorul în vederea creșterii retenției la locul de muncă.

Cele două ateliere practice la care au participat tinerii din proiectul „Construim Destine” au avut temele: „Autocunoaștere – Cum să am mai multă încredere în mine” și „Lucrul cu ceilalți – Cum pot fi un lider”. Atelierele au fost găzduite de Biblioteca Județeană Mureș, care prin amabilitatea personalului a pus sala de conferințe la dispoziția tinerilor.

Prima vizită exploratorie la Shopping City Târgu Mureș din cadrul proiectului „Construim Destine” a fost considerată extrem de utilă de către tineri, din perspectiva cunoașterii activităților complexe ale unui centru comercial, a găsirii unor interlocutori foarte deschiși în reprezentanții Shopping City Târgu Mureș, cu care și-au împărtășit planurile de viitor și care i-au inspirat pe tineri cu experiențele lor personale.

„Activitățile au fost foarte interesante. Mi-au plăcut pentru că au fost practice și cred că mă ajută la dezvoltarea mea ca om. Cel mai mult mi-a plăcut vizita la Shopping City Târgu Mureș pentru că am putut vedea pe teren cum se defășoară activitatea într-un mall. Aici mi-am făcut noi prieteni cu care voi ține legătura. Vă mulțumesc!”, a declarat Florin R., jud. Mureș, tânăr din proiectul „Construim Destine”.

În cadrul vizitei la Shopping City Târgu Mureș, tinerii au avut ocazia să discute cu angajatori din sectoare diferite de activitate: HORECA (Burger House, Mesopotamia), retail general (Emag), retail specializat în îmbrăcăminte (Defacto). De asemenea, tinerii au discutat și cu echipa de management a mall-ului.

Printre subiectele abordate au fost: planurile de viitor ale tinerilor, cum pot începe o carieră în anumite domenii, activitatea echipei centrului comercial – structura departamentelor, responsabilitățile angajaților, primele job-uri ale celor din echipă, parcursul lor profesional, precum și recomandări privind primii pași în dezvoltarea profesională.

Ulterior, tinerii au vizitat și departamentele conexe care sprijină activitatea centrului comercial:

1. Mentenanță, unde tinerii au aflat informații tehnice despre buna funcționare a instalațiilor tehnice și despre cum funcționează generatorul de electricitate al centrului comercial.

2. Securitate, în cadrul căruia tinerii au avut acces la departamentul de control și securitate, unde se află panoul de monitorizare la care sunt conectate camerele de supraveghere ale centrului comercial.

„La primul meu contact cu tinerii din acest județ, am fost impresionat de dorința lor de a învăța lucruri noi. De asemenea, am fost impresionat și de entuziasmul lor în ceea ce privește vizita exploratorie organizată la Shopping City Târgu Mureș. Au adresat multe întrebări potențialilor angajatori, au fost curioși să vadă ce stă în spatele fiecărei afaceri și au fost surprinși să afle că Shopping City Târgu Mureș are în spate o echipă de oameni care se ocupă ca mall-ul să funcționeze la standarde înalte. Pentru unii dintre tineri, a fost prima vizită din viața lor la un mall. Mullți dintre ei doresc să se angajeze cel puțin pe perioada verii.”, a declarat Mihnea Anțilă, Project Manager, Asociația The Social Incubator.

Proiectul „Construim Destine”, aflat la cea de-a treia ediție, are în derulare activități la care participă în total 90 de tineri din trei județe: Neamț, Mehedinți, Mureș. Reprezentanții centrelor comerciale – Shopping City Piatra-Neamț, Shopping City Târgu Mureș și Severin Shopping Center, sunt partenerii Asociației The Social Incubator în procesul de integrare profesională a tinerilor.