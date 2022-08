Tractoarele IRUM SA, expuse ”La Alei”

Share



În fiecare an Festivalul Văii Mureșului încearcă să ofere vizitatorilor câte o surpriză. La ediția recent încheiată, surpriza s-a numit IRUM SA, companie prezentă la festival cu un stand din care nu au lipsit tractoarele fabricate la Reghin.

„Suntem pentru prima dată la Festivalul Văii Mureșului. Este o ambianță plăcută, cu producătorii locali din zonă, ceea ce suntem și noi, respectiv producători utilaje agricole. Am fost invitați să participăm la acest eveniment unde am venit cu tractoarele fabricate la Reghin care am început să le producem începând cu anul 2018. La festival am venit cu tractoare de ultimă generație care se pot înscrie de circulație, având ultima normă de poluare în vigoare. În comparație cu concurența care există pe piață, putem spune că suntem superiori în ce privește raportul calitate-preț. De asemenea, suntem mult mai accesibili, având în vedere că aceste tractoare se fac la Reghin, județul Mureș, fermierii pot avea acces mult mai mai ușor și mai un preț mai convenabil la tot ce înseammnă piese de schimb și partea de service”, ne-a declarat Olimpiu Pop, reprezentant vânzări în cadrul IRUM SA Reghin.

Compania reghineană a expus vizitatorilor două modele din gama de tractoare, TAG 60C și fratele mai mare, TAGRO 102. „Am venit aici cu două modele pentru că atât ne-au permis spațiu, respectiv TAG 60C, un tractor cu o putere de 58 de cai putere destinat fermelor mici și medii, și TAGRO 102 cu o putere de 102 de cai putere destinat fermelor medii și mari cu o activitate mult mai intensă în ce privește agricultura. La acestea, se adaugă și alte produse din protofoliul IRUM & MAVI. Colegii noștri au venit cu utilajele din gama PSU – Profesional, Simplu, Util, respectiv motocultoare, generatoare, motopompe, remorci. De asemenea, nu lipsesc anvelopele pentru tractoarele agricole forestiere. Pe lângă asta mai avem și generatoare cu motor Perkins, cu o putere de până la 100 de kilowați, pe care le comercializăm în parteneriat cu cei din Marea Britanie”, a spus reprezentantul IRUM SA.

