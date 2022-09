Colegiul Național Unirea în noul an școlar

Emoții mari pentru uniriști. Curtea Colegiului Național Unirea a găzduit astăzi, 5 septembrie, de la ora 10.00 festivitatea de deschidere a noului an școlar. Pentru cei 870 de elevi care au trecut pragul şcolii cu multe speranţe şi năzuinţe ce aşteaptă a fi împlinite, prof Aurora Stănescu, directorul Colegiului Național Unirea le-a transmis o urare Ești mai curajos decât crezi, mai puternic decât pari și mai inteligent decât gândești!

La festivitatea de deschidere au participat dir. prof Aurora Stănescu, dir.adj. Corina Pastia, coordonator proiecte și programe educative, prof. Laura Sabău, alături de invitați prof.drd Sabin-Gavril Pășcan, prof.dr. Kozak Maria, inspector școlar Limba și literatura română, prof. Irimie Camelia, inspector pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație, din partea Inspectoratului de Poliție Județean Mureș , Szasz Ioana, agent șef adjunct, subcomisar Radu Mihai Ionescu, șeful Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Târgu Mureș, și Carina Băciuț elevă în clasa a IV-a, care a rostit un mesaj de încurajare pentru cei mai mici din băncile școlii.

„În orice moment în care ne gândim la Colegiul Național Unirea avem mai întâi în fața ochilor imaginea impunătoare a clădirii care, în peste 100 de ani de existență, a dat sens și valoare unor destine. În fiecare vară, după 15 iunie, cufundată într-o așteptare neliniștită, clădirea așteaptă cu răbdarea și înțelepciunea acumulate în timp. Și, dintr-o dată, în prag de toamnă, parcă renaște și prinde viață din nou sub tumultul pașilor și al glasurilor care pătrund în școală. Clădirea aceasta statornică, acum însuflețită, vă urează, alături de noi toți, Bine ați venit în noul an școlar! În acest moment unic în care ne dorim să depășim orizonturile cunoașterii într-un nou an școlar, vă invit să transmitem gândurile noastre de bun venit și speranța ca elanurile creatoare și dorința de performanță să anime idealurile noilor generații de elevi „uniriști” a rostit Aurora Stănescu, director Colegiul Național Unirea.

Cine sunt dirginții

Școala este rampa de lansare către realizarea visurilor. Iată cine sunt profesorii care vor construi aripi acestor elevi.

La clasa pregătitoare, 37 de elevi, diriginte Roșca Crina. Clasa I-A, 19 elevi diriginte Scumpu Mihaela. Clasa II- A, 34 de elevi diriginte Russu Monica. Clasa III- A, 26 de elevi diriginte Sântean Claudia. Clasa IV-A, 37 de elevi diriginte Stoica Andreea. Clasa V-A, 26 de elevi diriginte Varga Marta. Clasa VI-A cu un număr de 27 de elevi diriginte Bako Aliz, Clasa VII-A, 30 de elevi dirginte Comșa Maria. Clasa VIII-A, 30 de elevi diriginte Suciu Stanca.

Clasa IX-A Matematică-Informatică-Intensiv informatică, un număr de 29 de elevi diriginte Hecser Eniko. Clasa IX-B Matematică-Informatică, 27 de elevi diriginte Motorga Maia. Clasa IX C Științe ale naturii – Intensiv engleză-27 de elevi diriginte Bîndilă Melania. Clasa IX D Științe ale naturii-intensiv germane-franceză cu un număr de 28 de elevi diriginte Rus Laura. Clasa IX E Științe sociale-intensiv engleză cu un număr de 28 de elevi diriginte Marin Marius. Clasa IX F Filologie bilingv engleză, 26 de elevi diriginte Iacov Hermina. Clasa X-A Matematică-Informatică-Intensiv Informatică, 24 de elevi diriginte Mărginean Manuela. Clasa X-B Științe ale naturii-intensiv engleză, 29 de elevi diriginte Costea Adrian. Clasa X-C Științe ale naturii-intensiv germană-franceză cu un număr de 25 de elevi diriginte Radu Suzana. Clasa X-D Științe sociale intensiv engleză, 30 de elevi, diriginte Rad Mihaela. Clasa X-E Filologie biling engleză, 27 de elevi diriginte Pintilie Tunde. Clasa XI-A Matematică-Informatică-Intensiv informatică, 29 de elevi diriginte Negrea Ana Maria. Clasa XI-B, Științe ale naturii-intensiv engleză, 35 de elevi diriginte Lazin Cristina. Clasa XI-C Științe ale naturii-intensiv germane-franceză, 31 de elevi diriginte Blaga Cristinel. Clasa XI-D Științe sociale intensiv engleză, 34 de elevi, diriginte Mircea Teodora. Clasa XI-E, 32 de elevi diriginte Pop Consuela. Clasa XII-A Matematică-Informatică-Intensiv informatică, 29 de elevi diriginte Chira Cristiana. Clasa XII-B Științe ale naturii-intensiv engleză, 30 de elevi, diriginte Branea Cristina. Clasa XII-C Științe ale naturii-intensiv germane-franceză, 22 de elevi diriginte Lupaescu Constantin. Clasa XII-D Științe sociale intensiv engleză, 33 de elevi diriginte Sabău Laura. Clasa XII-E Filologie bilingv engleză, 33 de elevi, diriginte Romonți Mioara.

Succes în noul an școlar!