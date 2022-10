Papa Francisc a extins cu un an sinodul dedicat reformării Bisericii Catolice

Distribuie

Un sinod al episcopilor dedicat reformării Bisericii Catolice va fi extins cu un an şi va dura până la sfârşitul anului 2024, a anunţat duminică papa Francisc, informează DPA.

„Este necesar să nu ne grăbim”, a declarat suveranul pontif în faţa credincioşilor reuniţi în Piaţa Sfântul Petru din Roma, după rugăciunea sa duminicală „Angelus”.

Papa Francisc a anunţat că va împărţi Adunarea plenară a episcopilor, care era programată să se încheie anul viitor, în două sesiuni. Prima dintre ele va avea loc în perioada 4-29 octombrie 2023, iar cea de-a doua un an mai târziu, în octombrie 2024.

În urmă cu aproximativ un an, liderul de la Vatican a inaugurat acest sinod, care, conform planurilor iniţiale, ar fi trebuit să dureze doi ani. Sinodul este o adunare a episcopilor, însă papa Francisc a dorit ca toţi catolicii să poată să participe la acest eveniment.

Credincioşii catolici sunt invitaţi să dezbată în ce măsură Biserica Catolică are nevoie de o schimbare. Rezultatele consultării vor fi trimise la Roma în mod regulat.

În etapa finală, episcopii, alături de papa Francisc, vor discuta despre modificările propuse, care vor incluse ulterior în Exortaţia Apostolică. Acest document va fi un ghid de reforme propuse Bisericii Catolice, pe care toate congregaţiile din lumea întreagă vor putea să le urmeze.

