Centrul spa & balneo din Borsec, aproape de deschidere

Centrul spa & balneo din Borsec se va deschide oficial în data de 15 decembrie, la aproape 12 ani de la începerea lucrărilor, şi va oferi experienţe unice de tratament în România, au anunţat, luni, autorităţile locale şi judeţene.

Primarul staţiunii, Mik József, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că drumul a fost dificil, dar este aproape de împlinirea acestui vis, care va duce la renaşterea turismului din staţiune.

„Nu puteam să vorbim despre relansarea turismului fără a reporni tratamentul balnear. De aceea, am decis că vom fi o primărie care va investi în turism. Am construit pârtie de schi, pistă de bob de vară şi alte facilităţi şi am reuşit să realizăm unul dintre cele mai frumoase centre wellness şi de tratament din ţară”, a declarat Mik József, citat într-un comunicat transmis de Primăria Borsec.

Primarul a menţionat că deschiderea oficială a „Fontana Spa & Balneo Borsec” va avea loc în data de 15 decembrie.

La conferinţa de presă a participat şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Barti Tihamer, care a arătat că această investiţie va pune judeţul pe harta turismului naţional.

„Sunt conştient că această investiţie va pune pe harta turismului naţional judeţul Harghita. Spun acest lucru pentru că ne oferă servicii şi tratamente pe care nu le avem în alte zone ale judeţului”, a spus Barti Tihamer, citat în acelaşi comunicat de presă.

Potrivit lui Alecsandru-Ionuţ Blandu, reprezentantul firmei de consultanţă angajată de primărie să pregătească procesul de deschidere a centrului, conceptul Fontana se bazează pe două pârghii, respectiv Fontana Well (spa şi prevenţie primară) şi Fontana Health (prevenţie secundară şi recuperare, care implică consultaţie medicală).

„Vorbim despre un spa complet cu terapii contemporane şi tradiţionale în scop terapeutic”, a declarat reprezentantul firmei de consultanţă.

Acesta a precizat faptul că este vorba de o experienţă unică în România cu terapii pe bază de plante şi ierburi alpine, în deplină concordanţă cu natura înconjurătoare.

„Creăm vacanţe cu valoare adăugată pentru sănătate şi pentru toate categoriile de vârstă. Natura înconjurătoare se reflectă în terapii şi zona termală, cu nămol terapeutic de sursă diversificată, fân alpin şi ierburi medicinale fiind printre ingredientele de maximă eficienţă. Fie pentru probleme articulare, dureri de spate, reumatism, tensiune după o plimbare montană sau după schi, întregul corp va beneficia de programele Fontana”, a precizat reprezentantul firmei de consultanţă, citat în comunicatul Primăriei.

Acesta a mai spus că, începând cu data de 10 noiembrie, începe pregătirea terapeuţilor, şedinţele fiind organizate cu contribuţia unora dintre cei mai buni traineri din România.

„Punctele forte ale Fontana sunt mixul de produse germane şi româneşti, terapiile foarte elaborate cu scop terapeutic chiar şi în tratamentele de relaxare, terapeuţii cu pregătire în balneo, fizio şi kinetoterapie, echipamentele variate si performante”, a mai precizat Alecsandru-Ionuţ Blandu.

El a adăugat că se doreşte atragerea famililor cu copii, drept pentru care toţi copiii cu vârsta de până la 6 ani vor avea gratuitate.

Preţul biletele de intrare va fi cuprins între 50 şi 100 de lei, în funcţie de timpul petrecut în centru (3 ore, 6 ore sau bilete de o zi).

Construcţia centrului spa & balneo din Borsec a început în anul 2011, cea mai mare parte a finanţării fiind asigurată de Ministerul Dezvoltării Regionale, care a alocat 13,5 milioane de lei.

După aproape un an şi jumătate de la începerea lucrărilor, s-a sistat orice finanţare de la bugetul de stat, Primăria fiind nevoită să caute soluţii pentru ca investiţia să poată fi finalizată.

Aşa s-a ajuns, în anul 2016, la contractarea unui credit bancar de 13 milioane de lei, la care se adaugă fonduri primite din partea Ministerului Turismului, Consiliului Judeţean Harghita şi sume alocate din bugetul local.

Investiţia totală este de aproximativ 9 milioane de euro, se mai arată în comunicat.

Centrul balnear cuprinde un centru spa şi o bază de tratament, cu o suprafaţă de 2.900 metri pătraţi şi o capacitate de 1.000 persoane pe zi în sezonul de vară şi 700 persoane în timpul iernii.

Acesta va oferi, în zona de spa, piscine interioare şi exterioare, saună finlandeză, infra-saună şi saună cu aburi, iar în zona balneo vor fi posibilităţi diverse de tratament, cum ar fi împachetări cu nămol, masaje sau terapie cu apă minerală caldă şi rece.

(www.agerpres.ro)