Concert în holul Prefecturii Mureș

Sâmbăta, 26 noiembrie, de la ora 18.00, trupa The Kryptonite Sparks va susține un concert în holul Prefecturii județului Mureș, în incinta Palatului Administrativ din Târgu Mureș.

Evenimentul face parte din proiectul cultural ”Muzică în Perimetru” implementat de organizația culturală Facem.

”Acest concept de eveniment cultural este într-un spațiu neconvențional, unde nu te-ai aștepta să asiști la un concert, este cu siguranță unul inedit, de care comunitatea târgumureșeană, ca orice comunitate de altfel, are nevoie. Proiectul cultural ”Muzică în Perimetru” s-a născut din dragostea pentru artă, pentru arhitectură, pentru valori locale și pentru frumosul autohton. Scopul acestuia este de a pune în valoare clădirile de patrimoniu local printr-o serie de concerte care au loc întocmai în interiorul clădirilor respective. Exploratori sonici, The Kryptonite Sparks sunt un power-trio incandescent, o combinație eclectică de indie, alternative și hard rock, cu influențe din Cream, Arctic Monkeys, Foals, Black Sabbath și Pink Floyd. Influențați de curentele englezești ale anilor ’70, la care se adaugă vibe-uri moderne și groove livrat cu determinare, live-ul este mediul în care The Kryptonite Sparks își dezvăluie întregul potențial. Variantele live ale pieselor se împletesc cu visuals și scenografie într-un show complet și engaging”, au informat organizatorii.

Intrarea la concert este liberă.

(Redacția)