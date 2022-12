”Fibula de la Suseni” acordată medicului Zaharia Kézdi Erzsébet Iringó

Distribuie

Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a decernat joi, 1 decembrie 2022, Diploma de Excelență și distincția ”Fibula de la Suseni” medicului de boli infecțioase Zaharia Kézdi Erzsébet Iringó.

Cea mai prestigioasă distincție a județului Mureș a fost acordată cu prilejul Zilei Naționale a României, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Sala de Oglinzi a Palatului Culturii din Târgu Mureș.

În cadrul aceluiași eveniment, prefectul Mara Togănel a acordat ”Fibula de la Suseni” altor cinci personalități care au avut o contribuție importantă la viața comunității mureșene de-a lungul carierei: Magda Bercea – director al filialei Crucea Roșie Mureș, Rareș Cojoc – multiplu campion la dans sportiv, numărul 1 în clasamentul mondial Adult Standard, Aurelian Grama – jurnalist, director fondator al cotidianului Zi de Zi și al revistei economice Transilvania Business, Ioan Husar – jurnalist, redactor șef al cotidianului Cuvântul Liber și Paula Rusu, jurnalistă, trainer de comunicare și activist pentru sănătate.

Dedicare pentru pacienți, mentor pentru noii generații de profesioniști

Laudatio-ul pentru medicul Zaharia Kézdi Erzsébet Iringó a fost prezentat de Andrejkovits Akos Vince, de asemenea medic specialist:

”Este un moment aniversar în care voi încerca să împărtășesc mai multe despre viața exemplară, activitatea și personalitatea fascinantă a doamnei doctor Zaharia Kézdi Erzsébet Iringó. Pentru solemnitatea acestui elogiu, voi încerca să reamintesc în propoziții scurte o poveste de viață care ar putea fi ea însăși subiectul unui roman.

Doamna doctor Zaharia Kézdi Erzsébet Iringó a urmat cursurile primare, gimnaziale și liceale la Târgu Mureș; în anul 1981 și-a finalizat studiile la Liceul ”Unirea” cu rezultate excepționale. Pe tot parcursul evoluției ei școlare a fost o elevă exemplară, care a conștientizat că prin muncă perseverentă se poate ajunge la rezultate profesionale excepționale.

În anul 1981 a îmbrățișat cu pasiune domeniul medicinei, fiind admisă la Institutul de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, în 2011 a finalizat studiile doctorale la Școala Doctorală UMF Târgu Mureș, iar în 2013 studiile de masterat în ”Managementul serviciilor sanitare”. Și-a ales profesia ca urmare a unui compromis: voia să rămână în Târgu Mureș și, în același timp, voia să trateze copii. Pe parcursul evoluției sale profesionale a scris sute de publicații care au apărut în literatura de specialitate, a participat la numeroase congrese, conferințe, workshopuri în România și în străinătate.

Din anul 1998 lucrează ca medic primar boli infecțioase la Spitalul Clinic Județean Mureș, Compartiment HIV/SIDA. În prezent este și membru în comitetul de organizare a manifestației științifice Managementul Pacientului Critic Infecțios, în Comisia Națională de Luptă anti HIV-SIDA, în Societatea Română de Boli Infecțioase, în Societatea Română de Boală Lyme, Imunologie și în Societatea Internațională AIDS. Să fii un bun medic implică cunoștințe solide, experiență, dar și o multitudine de alte abilități dobândite atât în timpul facultății, cât și în practica de zi cu zi din spital.

Dr. Zaharia Kézdi Erzsébet Iringó, în calitate de profesionist medical, a tratat în cursul pandemiei COVID-19, o perioadă extrem de dificilă pentru noi toți, fiecare pacient cu empatie și dăruire, dând dovadă de multă maturitate emoțională. A respectat oamenii, sănătoși sau bolnavi, a sprijinit pacienții și aparținătorii acestora oricând era nevoie. Pe toată durata activității ei a colaborat eficient cu ceilalți colegi ai echipei medicale din clinica de boli infecțioase. A fost întotdeauna un pilon de susținere a sănătății pacienților și mentor pentru noii generații de profesioniști.

În concluzie, trebuie menționat că doamna doctor Zaharia Kézdi Erzsébet Iringó, un reprezentant de seamă al domeniului ei de specialitate, a contribuit la recunoașterea Spitalului Clinic Județean Mureș prin activitatea ei medicală și științifică perseverentă. Pe baza activității ei profesionale, științifice și publice remarcabile și a comportamentului ei moral, recomand din toată inima acordarea Premiului ”Fibula de la Suseni” doamnei doctor Zaharia Kézdi Erzsébet Iringó.”

”Eu nu reprezint astăzi decât o echipă”

Momentul prezentării Laudatio-ului a fost urmat de alocuțiunea susținută de către către medicul Zaharia Kézdi Erzsébet Iringó:

”Sincer, mă simt privilegiată că mă pot afla aici, alături de dumneavoastră. Mă bucur că și colegii mei tineri m-au onorat cu prezența lor. Nu m-am pregătit să țin un discurs și emoțiile vizibile ne copleșesc pe toți. Sunt emoționată să vă revăd, doamna Magda (Magda Bercea – n.a.), pe când încă lucram și la Crucea Roșie ca voluntar. Să vă revăd vorbind despre tuberculoză, când am avut, din păcate, posibilitatea să tratez foarte mulți pacienți imunodeprimați cu tuberculoză. În rest, m-am bucurat foarte mult că sunt o mureșeancă, care m-am format aici și mă gândesc și la Ansamblul ”Mureșelul” unde am dansat ani de zile. Am o vârstă care îmi permite să spun asta. Am putut face voluntariat și la servicii care ofereau pe atunci asistență bolnavilor cu sindrom de imunodeficiență dobândită, am participat și am educat foarte mulți tineri în două limbi. Predau în mod curent în limba maghiară, dar și în limba română, limba maghiară la orice nivel, de la studenți de la medicină generală, de la medicină dentară și cei care învață la facultatea de asistență medicală. Am predat și la Școala Bod Péter, care formează asistente medicale. Am încercat să răspund întotdeauna tuturor invitațiilor pe care colegii mi le-au lansat, am încercat să particip efectiv după puterile mele, în îngrijirea pacienților.

Am spus că este un privilegiu să mă aflu aici și așa este, eu nu reprezint astăzi decât o echipă care se află în spatele meu și fără de care n-aș fi putut fi aici. Nu reprezint decât o persoană care s-a format pe aceste meleaguri și formată nu numai în Târgu Mureș, ci în toată țara. Toate participările mele unde m-am străduit să mă perfecționez și să învăț și-au adus contribuția la formarea mea nu numai profesională, ci ca și om. Vă mulțumesc încă o dată pentru această distincție și sper să ne dea Dumnezeu sănătate să ne mai revedem și în acest cadru. Vă mulțumesc!”

