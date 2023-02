Noul Institut al Inimii, dovada că finanțarea urmează performanța

Distribuie

Construirea unei noi clădiri a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș cu fonduri din PNRR este o dovadă a faptului că finanțarea urmează performanța și valoarea, a afirmat europarlamentarul PNL, Cristian Bușoi, în cadrul unei vizite de lucru pe care a efectuat-o în județul Mureș. Cristian Bușoi a vorbit într-o conferință de presă despre proiectele din sănătate finanțate cu bani europeni, alături de președintele PNL Mureș, Ciprian Dobre, prim-vicepreședinții PNL Mureș, Mara Togănel și Horațiu Suciu, precum și președintele comisiei de sănătate din cadrul PNL Mureș, Ovidiu Butuc.

„Am fost foarte mândru să văd că proiectul a fost numărul unu ca valoare şi ca punctaj şi acesta este în mod evident un semn că ceea ce a fost gândit ca şi proiect de finanţare cu bani europeni a proiectelor în sănătate urmează performanţa, urmează valoarea şi arată încă o dată că în Târgu Mureş, la modul general, şi în zona de medicină, mai ales chirurgie cardiovasculară, în mod special, valoarea este recunoscută, apreciată. Şi munca făcută până acum de echipa coordonată de domnul profesor Horaţiu Suciu îşi găseşte o primă răsplată, aceea de a fi finanţat un proiect în care să se construiască o casă nouă, un loc în care pacienţii, pentru că ei sunt cei mai importanţi, să găsească cele mai bune condiţii pentru a fi operaţi, trataţi şi pentru a avea şansa la sănătate şi la viaţă în cele mai multe cazuri, pentru că vorbim de cazuri la limită, copiii care sunt salvaţi şi cărora li se oferă o nouă şansă”, a declarat europarlamentarul PNL, Cristian Buşoi.

Liderul PNL Mureș, Ciprian Dobre afirmă că lucrările pe amplasamentul noului spital ar trebui să înceapă în toamna acestui an, iar primii pacienți să fie primiți în noul sediu în luna aprilie a anului 2026: “Finanțarea urmează competența. Guvernul Ciucă a aprobat, în ședința din 22 februarie, lista obiectivelor de investiții finanțate în cadrul Programului național de investiţii în infrastructura de sănătate. Construirea noului Institut al Inimii deschide lista celor 27 de unități medicale ce vor primi finanțare parțială în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență al României. Construirea Institutului are un calendar bine stabilit și așteptăm ca în toamna acestui an să înceapă lucrările pe amplasament. În aprilie 2026, Institutul Inimii trebuie să primească pacienții în casă nouă.” afirmă președintele PNL Mureș, Ciprian Dobre despre proiectul noului Institut al Inimii.

Potrivit profesorului Horațiu Suciu, numărul de cazuri tratate va crește cu peste 50% față de acest moment la Institutul Inimii. “Este o zi mare pentru noi pentru că Guvernul României a consfințit ceea ce pentru noi era doar un vis. Iată că visul prinde contur prin Hotărârea de Guvern din 22 februarie care stabilește că, alături de alte 26 de obiective din sfera medicală, avem și la Târgu Mureș o investiție foarte importantă prin prisma patologiei pe care o abordează. Scopul principal al acestei investiții este de a crește numărul de proceduri, numărul de pacienți care pot beneficia de diagnostic și tratament în bolile cardiovasculare. Când spun o creștere, mă refer la o proporție de peste 50% față de ceea ce facem în prezent. Vrem să creștem atât cantitativ, cât și calitativ actul medical disponibil la Institutul Inimii” a declarat președintele PNL Târgu Mureș, prof. univ. dr. Horațiu Suciu.

Prezentă la conferința de presă, prim-vicepreședintele PNL Mureș, Mara Togănel și-a reafirmat susținerea pentru derularea proiectului în etapele care vor urma: “Județul Mureș își continuă drumul pe sensul unic al dezvoltării. Am susținut și vom continua să sprijinim etapele celui mai important proiect de județ în domeniul sănătății pentru că ne dorim ca în luna aprilie 2026 noul Institut al Inimii să își deschidă porțile pentru pacienți. Noua casă a IuBCVT reprezintă un angajament onorat față de mureșeni și față de echipa medicală condusă de profesorul Suciu, care este capabilă să pună în valoare investiția de 105 milioane de euro prin fonduri PNRR.” a spus Mara Togănel.

În cadrul conferinței de presă care a avut loc joi, 23 februarie, la sediul PNL Mureș, au fost prezentate și primele imagini care înfățișează clădirea viitorului Institut al Inimii, dar și modul în care va arăta zona adiacentă unității spitalicești.

(Biroul de Presă PNL Mureș)