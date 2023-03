VIDEO: Unii promit, alții fac. Strada Posada din Târgu Mureș reabilitată de consilierul local Radu Pescar

Distribuie

Strada Posada din Târgu Mureș a fost reabilitată, în urmă cu câteva zile, de către omul de afaceri Radu Pescar, care deține și funcția de consilier local din partea PMP.

”Cu 1.000 de lei poți repara și poți mulțumi o stradă care se roagă de tine de un an”

Consilierul local a precizat că acțiunea sa de reabilitare a unei străzi neasfaltate reprezintă ”un semnal de alarmă” ca urmare a numeroaselor sesizări venite din partea locuitorilor străzii Posada.

”Este o decizie, să zic așa, de panică. Nu vreau să preiau locul Primăriei în a repara străzile pentru că nici nu am voie și nici nu am sarcina să fac chestiunea asta, dar având în vedere că locuitorii acestei străzi reclamă de aproape un an de zile și nu-s băgați în seamă și m-au rugat și pe mine să intervin. Am intervenit, la rândul meu, la nivel de Primărie, și nimic nu s-a rezolvat. Am intervenit la o emisiune publică, nimic nu s-a rezolvat. Mai mult decât atât, în loc să rezolve problema, li s-au trimis controale de la Poliția Locală pe cap ca să îi întrebe, nu știu, dacă le e vopsit gardul pe dinăuntru sau pe dinafară sau dacă nu cumva au lăsat capacul de la WC nepus, sau nu știu care e problema de trimiți Poliția Locală să te răzbuni împotriva cetățenilor care sesizează o chestiune. Ați văzut cum era strada înainte? Nu se putea circula”, a explicat Radu Pescar motivul demersului său.

Potrivit consilierului local, operațiunea a avut un buget de 1.000 de lei, acesta fiind suportat din propriul buzunar.

”Cu 1.000 de lei poți repara și poți mulțumi o stradă care se roagă de tine de un an de zile”, a mai afirmat Radu Pescar.

Septembrie 2020, video electoral pe strada Posada: ”Vom asfalta și aceste străzi”

În data de 1 septembrie 2020, în campania electorală pentru alegerile locale, candidatul pe atunci la funcția de primar al municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, publica un material video realizat pe strada Posada din localitate. În respectivul clip electoral, viitorul edil șef al municipiului Târgu Mureș promitea că infrastructura rutieră va reprezenta o prioritate și că va asfalta cele ”37 de străzi pline de praf, unde oamenii circulă pe un carosabil pietruit”. De atunci au trecut aproape doi ani și jumătate, dar pe strada Posada nu s-a întâmplat nimic din cele promise.

Promisiunea completă făcută în septembrie 2020 de către Soós Zoltán este disponibilă pe canalul Youtube și sună în felul următor: ”La Târgu Mureș străzile sunt într-o stare deplorabilă. Una din zece străzi nu este asfaltată. Asta înseamnă 37 de străzi pline de praf, unde oamenii circulă pe un carosabil pietruit. În următorii ani vom schimba acest aspect, vom asfalta și aceste străzi. Costul total al lucrărilor este de 12 milioane de lei. Până acum, primarul și Municipalitatea decideau în mod arbitrar care străzi să fie asfaltate. Au fost și situații în care o stradă era asfaltată înaintea alegerilor chiar dacă nu era necesar. Era doar exces de zel. Nu vor mai fi asfaltări inutile sau preferențiale. Vom renunța la aceste tertipuri. În următorii ani vom asfalta aceste străzi și vom reface doar porțiuni de drum unde este cu adevărat necesar. Voi fi primarul tuturor târgumureșenilor și nu voi face nicio diferență. Învingem împreună!”.

”Asfaltarea străzii Posada din Târgu Mureș, între promisiune și păcăleală”

În urmă cu câteva zile, în data de 9 martie 2023, la solicitarea unor locuitori de pe strada Posada nemulțumiți că de doi ani și jumătate nu se întâmplă nimic pe strada lor în privința asfaltării, cotidianul Zi de Zi a publicat un reportaj intitulat ”Asfaltarea străzii Posada din Târgu Mureș, între promisiune și păcăleală”, material care poate fi lecturat la următoarea adresă web:

Alex TOTH