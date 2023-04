Gimnaziul „Florea Bogdan”, rezultate deosebite la fazele naționale ale olimpiadelor școlare

Distribuie

Școala Gimnazială „Florea Bogdan” din Reghin sărbătorește în acest an patru decenii de la prima promoție de absolvenți. Cel mai frumos mod de a cinsti acest moment aniversar sunt rezultatele la învățătură, rezultate care fac cinste fostei Generale 6 din Texas cum mai este cunoscută printre reghineni.

Punctaj maxim pentru Blénessy Abigél

Și în acest an rezultatele elevilor nu s-au lăsat așteptate, în special la olimpiadele școlare unde Gimnaziul ”Florea Bogdan” se poate mândri cu câteva rezultate meritorii. În capul listei se află Locul 1 la Etapa Națională a Olimpiadei de Religie – Cultele Romano-Catolic – limba maghiară ocupat de Blénessy Abigél, elevă în clasa 6-a B. După ce anul trecut obținea Locul 2, anul aceasta Abigél și-a depășit condiția și a obținut punctajul maxim la faza națională găzduită de Liceul Teoretic ,,Báthory István” din Cluj-Napoca în perioada 12-14 aprilie 2023.

„Este o mare satisfacție pentru mine acest rezultat, o recunoaștere a pregătirii mele și a munci profesoarei Kiss Erzsébet cărui îi mulțumesc pe această cale. Bucurie a fost și pentru părinții mei pe care sper că i-am făcut fericiți obținând acest rezultat. Sper ca pe viitor să continui cu astfel de rezultate frumoase care să facă cinste școlii noastre”, ne-a declarat Blénessy Abigél. Tot la Etapa Națională a Olimpiadei de Religie – Cultele Romano-Catolic – limba maghiară trebuie consemnat Locul 2 obținut de Varodi Dorottya, elevă în clasa a 6-a la Școala Gimnazială ,,Sfântul Gheorghe” din Sângeorgiu de Mureș.

Rezultate deosebite la Educație Tehnologică

Educația Tehnologică este materia care a dat doi finaliști la olimpiada de profil găzduită de Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” din Piatra Neamț în perioada 10-14 aprilie. Este vorba de Oana Florina Truța, elevă în clasa a 8-a A care a obținut un meritoriu loc 2 și Menyhart David, clasa 5-a A, ocupantul unui loc 7.

„Este prima mea prezezență la faza națională a unei olimpiade, respectiv Olimpiada de Educație Tehnologică și Aplicații Practice, și, spre bucuria mea am obținut un rezultat bun. Putea să fie foarte bun, mi-a lipisit foarte puțin pentru a obține Locul 1. A fost o experiență frumoasă prezența mea la Piatra Neamț, încununată cu acest frumos rezultat, Am avut de trecut două probe, una de teorie, o probă scrisă și o probă practică. La cea de a doua am obținut punctajul maxim de 100 de puncte, iar la cea scrisă am obținut 91 de puncte. În spatele acestui rezultat stă foarte multă muncă. Pot spune că din toamnă m-am pregătit intens alături de prof. Maria Halați pentru această olimpiadă, și spre bucuria mea rezultatul a fost unul pe măsură. Am primit felicitări din partea colegilor, profesorilor, cu toții s-au declarat mândri de acest rezultat pe care sper să-l îmbunătățesc la olimpiada de anul viitor”, ne-a declarat Oana Florina Truța.

„Este prima mea prezență la o fază națională. Am avut o tentativă anul trecut la matematică dar din păcate nu am trecut de faza locală. În schimb la Educație Tehnologică am reușit să acced în faza finală unde am obținut un loc 7. A fost o experiență foarte frumoasă prezența mea și a Oanei la Piatra Neamț, singurii elevi din Mureș care s-au regăsit pe lista laureaților la această olimpiadă. Sunt mulțumit de acest loc 7, e totuși faza națională. Se putea mai bine, dacă eram puțin atent puteam obține un rezultat mult mai bun, în condițiile în care la proba practică am obținut un punctaj foarte bun”, a spus Menyhart David, clasa 5-a A.

Satisfacția profesorului

Profesoara celor doi, Maria Halați s-a declarat extrem de mândră de rezultatele obținute de cei doi elevi de la ”Florea Bogdan”.

„Locul 2 obținut de eleva Oana Truța este cel mai bun rezultat pentru școlala noastră la obținut la Educație Tehnologică de când există această olimpiadă. Partici alături de elevi la olimpiadă de vreo 17 ani. Cu excepția a 3 ani, în rest de fiecare dată am avut elevi la faza națională. Cel mai bun rezultat până în acest an a fost Mențiuen, iar acest Loc 2 este cel mai bun realizat de un elev al școlii noastre. Se putea și mai bine, Oanei i-au lipsit doar 0,5 puncte pentru a deveni cea mai bună pe țară. Chiar și așa, Oana trebuie felicitată, este un elev deosebit cu rezultate foarte bune. La fel, trebuie felicitaț și elevul Menyhart David pentru Locul 7 obținut la faza națională. Concurența la clasa 5-a a fost una foarte mare, plus că la proba practică a luat al treilea punctaj pe țară, lucru de care sunt extrem de mândră. Chiar dacă această disciplină e în umbra celorlalte, educația tehnologică este o materie pe placul elevilor prin care își dezvoltă foarte mult abilitățile și spiritul practic. Ies lucruri minunate din mâinile lor și de multe ori mă minunez și eu văzând cât sunt de talentați”, a precizat prof. Maria Halați.

Iuliana Nadia Dumitrașcu, pasiune pentru limba spaniolă

Un alt rezultat care trebuie consemnat este cel al elevei Iuliana Nadia Dumitrașcu din clasa 7-a care a obținut un meritos loc 10 la faza națională a Olimpiadei de Limbi Romanice – Limba Spaniolă, competiție găzduită de Colegiul Național ”Gheorghe Barițiu” din Cluj în perioada 9-13 Aprilie.

„Legătura mea cu limba spaniolă este dată de faptul că m-am născut în Spania unde am locuit până la vârsta de 10 ani când, împreună cu familia ne-am mutat la Reghin. Astfel, din clasa a 4-a sunt la Școala Gimnazială ”Florea Bogdan”, iar în prezent sunt în clasa a 7-a. Fiind extrem de activă la ore, profesoara de limba franceză Roxana Rus m-a întrebat dacă nu vreau să particip la olimpiadă la limba spaniolă, eu cunoscând limba, iar dânsa având a doua specializare limba spaniolă. Pot spune că am avut mari emoții până să ajung la faza națională, fiind prima mea olimpiadă în România la care am participat. Sinceră să fiu, nu mă așteptat să mă calific pentru faza națională, dar spre satisfacția mea am reușit să fac acest pas. La faza națională am avut parte de o probă scrisă, probă audio și orală. Cea scrisă pot spune că a fost ok, probă bazată pe compunere, gramatică și înțelegerea textului iar celelalte două au fost extrem de simple. Am fost singura concurentă din județul Mureș la această fază, lucru care mă onorează, la fel și locul 10 care l-am obținut. Limba spaniolă pentru mine este un hobby, în condițiile în care la școală nu se studiază această limbă, ceea ce face și mai lăudabil locul care l-am obținut. Nici nu puteam mai sus deoarece concurenții au fost extrem de bine pregătiți. Pentru viitor, doresc să merg la Liceul de Arte din Târgu Mureș, iar facultatea vreau să o fac în Spania. Mulțumesc profesoarei Roxana Rus pentru acest rezultat, în trei ani am uitat o parte din elementele de limbă iar cu ajutorul domniei sale mi le-am reamintit, fapt pentru care am obținut acest rezultat de la olimpiadă”, ne-a povestit Iuliana Nadia Dumitrașcu.

Prof. Dan Moldovan: „Avem speranțe pentru noi finaliști”

Conducerea școlii se declară mai mult decât încântată de rezultatele obțținute de elevi la fazele naționale ale olimpiadelor școlare, rezultate care nu se opresc aici, după cum afirmă prof. Dan Moldovan, directorul Școlii Gimnaziale Florea Bogdan”.

„DE mulți ani nu am mai avut atât de mulți elevi calificați la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu rezultate deosebite. Dacă anul trecut am avut finaliști doar la olimpiada de Educație Rutieră și Religie, anul acesta avem și la Educație Tehnologică și Limba Spaniolă. Deși nu se predă acestă limbă în școala noastră, am avut o prezență meritorie la faza națională prin eleva Iulia Dumitrascu, care, alături de prof. de limba franceză Roxana Rus, care are specializare și pe limba spaniolă, a reușit această performanță. Intenționăm ca de anul viitor să introducem ca și opțional studiul limbii spaniole, în condițiile în care sunt foarte mulți din cei care se întorc din Spania acasă care au copii care vor să studieze această limbă. Rezultatele elevilor noștri nu se opresc aici, avem speranțe pentru noi finaliști la olimpiada de Eduucație Rutieră unde școala noastră a obținut rezultate foarte bune de-a lungul timpului. Faza județeană va avea loc în data de 1 iunie, iar faza națională va fi în 20 iunie unde sperăm să ne numărăm printre medaliați”, a conchis prof. Dan Moldovan.

Alin ZAHARIE