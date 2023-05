FOTO: Deputatul Dumitrița Gliga, observator la alegerile din Turcia

Distribuie

Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga participă duminică, 14 mai, în calitate de observator oficial al Adunării Parlamentare a Mediteranei, în delegația oficială pentru monitorizarea alegerilor prezidențiale și parlamentare din Republica Turcia.

”Încă de la ora 8, când au fost deschise secțiile de votare, s-a venit în număr mare la urne. Conform sondajelor de opinie preliminare, cursa la prezidențiale este una deosebit de strânsă, cu diferențe de 1-2 procente între cei doi candidați principali (R.T. Erdogan, respectiv, K. Kiliçdaroğlu). Același rezultat strâns se preconizează și în ceea ce privește cursa parlamentară. Am avut ieri o întâlnire preliminară cu domnul Yahya Gulsen, judecător, președinte al Autorității Electorale din Istanbul. La aceste alegeri s-au înregistrat pentru a vota 60.997.843 de alegători în țară și 3.416.000, în străinătate. Doar în Istanbul sunt organizate 31.124 de secții de votare, care se centralizează în centrele electorale ale celor 39 de districte. Turcia are statutul de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE) și este membru OSCE, NATO, OCDE şi G20”, a scris, pe pagina sa de Facebook, deputatul care are și funcția de președinte al PSD Mureș.

(Redacția)