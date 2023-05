FOTO: Povești în culori semnate de Elena Harja

Distribuie

Ziua Muzeelor a fost marcată la Reghin într-un mod cu totul inedit, o expoziție de pictură naivă găzduită vineri, 19 mai, de Muzeul Etnografic ”Anton Badea”. Intitulată ”Culoarea satului meu”, expoziția a reunit peste 40 de lucrări semnate de Elena Harja, adevărate povești în culori după cum afirmă artistul Vasile Mureșan, responsabil și de această dată cu prezentarea esenței picturii semnate Elena Harja.

„Avem plăcerea de a vedea această expoziție de artă naivă semnată de artistul plastic Elena Harja, arta copiilor, arta primitivă sau arta populară cum mai este ea denumită, expresie a unei exprimări libere a sufletului fiecăruia dintre noi. Toți avem acest har, toți ne naștem într-o atmosferă din aceasta spirituală. Ne este dată de la naștere și dacă vrem să mergem pe acest drum trebuie să explorăm. E nevoie de explorare interioară, de curaj și mai ales de sinceritate. Cred că unicitatea ei stă încă sinceritate. Este cumva este o expresie a spontabilității, a creativității care nu cunoaște nicio formă de îngrădire, de educație, de învățare academică. Nu pesupune nicio tehnică care să se transmită mai departe, care să poată fi predată. Ea arată viziunea asupra vieții. Cu cât este omul mai matur și mai înțelept, cu atât este ea mai valoroasă”, a precizat Roxana Man, directorul Muzeului Etnografic ”Anton Badea”.

Poveste în culori

Prin pictura naivă, Elena Harja dorește să transmită privitorului o poveste în culori, o mulțumire adusă locurilor, oamenilor și întâmplărilor care i-au marcat existența.

„O mare plăcere de-a mea este să spun povești copiilor, iar ca să ilustrez aceste povești în cartea pe care am publicat-o, am apelat la tablourile mele. De fapt, tablourile mele sunt povești înrămate. Fiecare lucrare are propria poveste după imaginea care o reprezintă. Am o satisfacție că am putut să fac ceva pentru orașul care m-a găzduit, eu fiind născută la țară, la Ibănești. Așa se explică faptul că portul popular specific Văii Gurghiului se regăsește în aproape toate picturile mele. Scrisul cu pictura se împacă de minune, sunt cele două mari plăceri ale sufletului meu. Merg mână în mână aș putea spune. Alături de prietena mea, Ada Irimie mergem în școli să le citim copiilor, acțivități prin care promovăm arta, sub toate aspectele ei, Fiind pictor naiv, nu pot decât să duc pictura naivă aproape de copii. La acestea se adaugă faptul că pictez și icoane pe sticlă și scriu povești. Sunt marile mele pasiuni și bucurii care mă împlinesc”, a precizat Elena Harja.

„Pictura naivă nu e făcută de oameni naivi”

Invitat special la întâlnirea cu pictura naivă semnată Elena Harja a fost pictorul și sculptorul Vasile Mureșan, cel care avea să-i îndrume Elenei Harja calea spre pictura naivă în urmă cu un deceniu.

„Trebuie să încep cu o poveste. Acum câțiva ani eram la o tabără de pictură la Lăpușna și la un moment dat îmi spune cineva că o să vină și o doamnă care nu a fost niciodată într-o tabără, și îmi face cunoștință cu doamna Elena Harja. Am văzut la dânsa căteva lucrări de pictură naivă excepționale. I-am spus să uite tot ce am învățat-o, și să meargă pe acest drum al picturii naive. Pictura naivă nu e făcută de oameni naivi. Spun mereu acest lucru. Dimpotrivă, doar că acești oameni nu au făcut un liceu de artă, școala populară de artă sau facultate. În ce privește pe Elena Harja, pictura o are în suflet, și tot ce se întâmplă în jurul domnei sale se oglindește în tablourile pe care le vedeți. Toate aceste trăiri, momente, sunt splendid pictate de Elena Harja pe aceste tablouri”, a precizat Vasile Mureșan.

Un Creangă al zilelor noastre

Tradiționala lecția de privit a început în versuri dedicate minunatei lumi create de Elena Harja cu ajutorul picturii naive, moment care a prefațat călătoria prin lumea create de Elena Harja din care nu lipsesc personaje ale istoriei, religiei, locurile natale, oameni, locuri, întâmplări dragi artistei Elena Harja, la loc de cinste fiind familia.

„În pictura naivă, și Elena Harja nu face excepție, nu se respect proporțiile. Dacă pentru mine pasărea asta îmi pare că e cea mai importantă, înseamnă că e cea mai importantă, chiar dacă e mai mare decât casa. Așa face și cel care abordează pictura naivă, și foarte bine face. Artista Elena Harja este un Creangă al zilelor noastre, doar că poveștile sunt făcute în culori. La Elena Harja, nu doar florile, păsările, totul concură spre o atmosferă de basm. Tablourile ei sunt un basm, ceea ce este extraordinar. Pe lângă faptul că pictează, Elena Harja și scrie. Ea obișnuiește să spună că o face doar pentru copii, dar atâta profunzime are scrisul domniei sale încât e bun și pentru oamenii maturi care știu să citească. Mulți cunosc literele, cuvintele, dar au o hibă, nu înțeleg interiorul, ceea ce e destul de trist”, a spus Vasile Mureșan.

Alin ZAHARIE