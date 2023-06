VIDEO, FOTO: Adio anilor de liceu la Colegiul ”Petru Maior”

Distribuie

Promoția 2022-2023 a Colegiului ”Petru Maior” din municipiul Reghin a trăit luni, 29 mai, emoția momentului de absolvire a celor patru ani de liceu, parcursul absolvenților spre o nouă etapă în calea vieții fiind asistat de către părinți, profesori și nu în ultimul rând de oficialitățile locale și județene.

”Suntem mândri de voi dragi absolvenți. Astăzi, când celebrăm absolvirea liceului, vă mulțumesc pentru tot ce ce ați făcut pentru ca școala noastră să dobândească nume și renume. Colegiul ”Pentru Maior” a fost locul unde ați intrat copii și de unde ieșiți mari, pregătiți să înfrunte provocările vieții. Colegiul ”Petru Maior” este o școală care va oferit deschideri, care v-a format iar pentru aceasta trebuie să-i fiți recunoscători mereu. Continuați să pășiți cu încredere pe drumul pe care această școală vi l-a deschis. Fiți recunoscători profesorilor și părinților voștri și păstrați această zi ca cel mai frumos moment al anilor de liceu. Dragi absolvenți, am încredere în voi și suntem convinși că veți reuși în tot ceea ce v-ați propus și ați visat pentru că aveți curaj și ați învățat să discerneți între ce este frumos și mai puțin frumos, alegând întotdeauna calea cea dreapta. Avem încredere în voi, în puterea voastră de a schimba în bine fața lumii. Ne-ați arătat că puteți, căă aveți curaj și optimism. Mulțumesc valorosului corp profesoral al Colegiului ”Petru Maior” pentru implicare, profesionalism și dăruire spre a obține și în acest an școlar rezultate remarcabile în activitatea didactică și performanțe la olimpiade și concursuri școlare”, le-a transmis absolvenților prof. Gelu Daraban, directorul Colegiului ”Petru Maior”.

Au onorat cu prezența la momentul festiv oficialități locale, județene și naționale, deputatul PSD Dumitrița Gliga, Márk Endre, primarul municipiului Reghin, și nu în ultimul rând inspectorul școlar general, prof. drd. Sabin Gavril Pășcan, care a oferit Diploma Exemplarium celor doi șefi de promoție ai Colegiului ”Petru Maior”, elevelor Cristina Șagău, clasa XII-a C cu media 9,94 și elevei Borbély Suzsanna din clasa XII-a cu media 9,85.

„Nu aș putea spune cum am trecut timpul pe lângă mine și n-aș putea sfătui pe nimeni cum să-l oprească, deși m-am găsit dorind să fac asta des în zilele premergătoare acestui sfârșit care mă întâmpină și mă împinge în prăpastie. Dacă toamna mă găsea nerăbdătoare să se termine odată, abia acum, aflată pe marginea abruptă a sfârșitului, îmi dau seama cât de nepregătită sunt. Mi-ar plăcea să cred că n-am fost doar o altă generație, că am reușit cumva să ne punem amprenta, iar pentru doamna dirigintă, copiii care vor veni în toamnă nu vor fi noi copiii doamnei Dărăban, iar peste ani, când vă voi întâlni, voi putea spune tot așa: diriga! Aș minți dacă aș spune că viața de adult nu pare înspăimântătoare. Sunt precum un pui abia evadat din coșurile claustrofobice ale adolescenței. Dar voi încerca să fiu cu adevărat cineva de care să fie toți mândri, cum am fost învățat aici și făgăduiesc că n-am să uit. Mulțumesc mult pentru această ultimă oară”, a precizat Cristina Șagău.

Clasa XII-a A

Clasa XII-a B

Clasa XII-a C

Clasa XII-a D

Clasa XII-a E

Clasa XII-a F

Clasa XII-a G

Alin ZAHARIE