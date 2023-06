INTERVIU cu Alex Ardeleanu, șef de promoție cu media 10 la ”Papiu”

Distribuie

În cadrul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi, Alex Ardeleanu (Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș, profilul Real), unul dintre șefii de promoție ai județului și unul dintre puținii elevi care au absolvit liceul cu media 10, a vorbit joi, 8 iunie, despre parcursul celor patru ani de liceu, despre rezultatele sale, dar și despre planurile de viitor care deja sunt puse în mișcare.

Mama, principalul mentor

Reporter: Care au fost principalele tale motivații pentru a obține o medie atât de mare în cei patru ani de liceu?

Alex Ardeleanu: Nota pe care am obținut-o nu a însemnat în sine un scop, m-am ghidat mai mult după vorba mamei care mi-a devenit un fel de mantră. Mi-a spus să învăț pentru mine, nu pentru alții sau pentru note și atunci am ales să perseverez și cred că, cum și profesorii au observat că tot ce am învățat eu a fost pentru mine și am învățat consecvent tot timpul, s-a observat implicarea și până la urmă a venit și rezultatul.

Rep.: Cum ai reușit să fii consecvent și să îți păstrezi motivația în toți acești ani?

A.A.: Mi-am creat un mod de a lucra, a trebuit să fiu mereu organizat, să nu las nimic pe ultima sută de metri, să învăț din timp și cred că strict ca modalitate de a învăța la clasă este foarte importantă atenția. Dacă am fost atent în timpul orelor, orele de pregătire acasă au fost reduse considerabil.

Rep.: Că tot ai spus despre aceste două modalități de învățare, acasă și la clasă, vreau să știu care dintre ele a fost cea mai optimă pentru tine?

A.A.: Cred că a fost de mare ajutor și îndrumarea primită de la profesori, deci fără inspirația pe care au adus-o unii profesori la clasă, nu cred că aș fi avut aceeași motivație să continui și acasă cu studiul, dar și orele de pregătire de după școală sunt la fel de importante.

Rep.: Cum ai gestionat echilibrul dintre viața ta personală și școală?

A.A.: E importantă o organizare bună a modului de lucru. Din nou, trebuie să lucrăm consecvent ca să nu fim copleșiți la un moment dat de toată munca care ne prinde din urmă.

Rep.: Ai hobby-uri care te ajută să te relaxezi în timpul liber?

A.A.: Un hobby pe care l-am avut deja de dinainte de școală, am început de la grădiniță cu el, a fost electronica. Am fost introdus de bunicul meu, fost profesor de fizică și începând cu circuite mai simple și noțiuni de bază, am prins drag de această activitate. În ultimii ani, pe cont propriu, cu ajutorul infomațiilor de pe internet sau din cărți, am reușit să îmi dezvolt această pasiune.

Viitor student în Olanda

Rep.: Care sunt planurile tale cu privire la viitor?

A.A.: Voi continua mai departe cu studiile academice, în același domeniu care mă pasionează, adică în electronică. Voi urma Facultatea de Inginerie Electrică din Olanda, în Eindhoven și sunt sigur că voi continua să mă dezvolt cu aceeași pasiune pe care am avut-o și până acum.

Rep.: Ai participat la vreun proiect sau activitate extrașcolară care a avut un impact asupra parcursului tau personal și școlar?

A.A.: Am fost în cadrul clubului de robotică al școlii, care a avut activitățile desfășurate înafara orelor. Am participat alături de echipa de acolo la etapa regională, ca mai apoi să ne clasificăm la cea națională. Am fost la București cu robotul nostru. Acolo am învățat importanța colaborării și ne-am simțit bine învățând și distrându-ne.

Rep.: Ce premiu ați luat la etapa națională?

A.A.: Nu am luat niciun premiu, însă considerăm că este mare lucru că am ajuns acolo.

Rep.: Care este secretul unor astfel de rezultate mari și frumoase pe tot parcursul acestor ani?

A.A.: Am păstrat dedicația și perseverența pe parcursul acestor ani, iar asta m-a ajutat să îmi mențin un drum continuu și să performez până la urmă.

Rep.: Aflându-te în pragul examenului de Bacalaureat, spune-mi cum te pregătești pentru acest examen.

A.A.: Pregătirea a început din timp, iar acest lucru este ca și până acum, cheia succesului. Să mă pregătesc pe parcurs, cât de puțin și constant pentru ca, în final, să fie distribuit efortul și să fiu mai eficient în învățare.

Rep.: După examenul de Bacalaureat, vei susține un examen pentru universitatea din Olanda?

A.A.: Am fost deja preadmis prin cadrul CV-ului pe care l-am depus și al foii matricole, deci trebuie să mai prezint doar diploma de Bacalaureat.

Rep.: Cum ai reușit să faci față materiilor mai dificile?

A.A.: Bineînțeles că au existat și materii unde am întâmpinat dificultăți. Eu am înclinație spre partea reală, așa că acolo nu am avut probleme și m-am descurcat, am învățat de plăcere. Ca materie care a impus puține dificultăți, ar fi de menționat materiile umane, de exemplu limba română. Doar că, cu aceeași consecvență și învățare, am reușit să excelez și acolo.

Rep.: Ce sfat ai oferi elevilor cu privire la obținerea unor asemenea rezultate?

A.A.: Le sugerez să fie autentici, să aibă încredere de sine și să considere că oricare ar fi rezultatul, nu există un eșec final. Tot timpul trebuie să perseverăm și să nu ne dăm bătuți, oricare ar fi circumstanțele.

A consemnat Diana CĂRBUREAN