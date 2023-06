FOTOREPORTAJ: CardioNET 2023, sub semnul tehnologiei viitorului

Cea de-a 23-a ediție a Congresului CardioNET, eveniment internațional, tradițional, al comunității medicale din domeniul cardiologiei, a avut loc în perioada 21 – 23 iunie în incinta Centrului Național de Conferințe Teleki din localitatea mureșeană Dumbrăvioara. Congresul a fost organizat sub egida Societății Române de Cardiologie, de către Asociația Transilvană de Terapie Transvasculară și Transplant Kardiomed (ATTETT), în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, Fundația Cardiolider, Clinica de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și Centrul Medical Cardiomed.

Tradiție și progres tehnologic

Ceremonia de deschidere a Congresului CardioNET a avut loc joi, 22 iunie, și a fost transmisă live, pe pagina de Facebook a cotidianului Zi de Zi și pe pagina web www.zi-de-zi.ro.

În debutul evenimentului, prof. univ. dr. habil. Theodora Benedek, șeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și copreședinte al Comitetului Științific al Congresului CardioNET, a precizat că ediția din acest an stă sub semnul ”progresului tehnologic.”

”Este o deosebită onoare pentru noi să vă avem, invitați de renume din toate colțurile Europei, la un congres de prestigiu care ajunge astăzi la cea de-a 23-a ediție. Este o foarte mare bucurie pentru noi să putem găzdui acest Congres CardioNET într-un loc cu deosebită încărcătură istorică, de tradiție, un loc în care trecutul și istoria se îmbină astăzi cu progresul tehnologic, pentru că în anul acesta Congresul CardioNET stă sub semnul progresului tehnologic, stă sub semnul imagisticii avansate, așa cum de fapt pentru cardiologia românească anul 2023 este un an de referință pentru imagistica cardiacă avansată. De-a lungul istoriei s-a demonstrat de foarte multe ori să cei care au avut tehnologia, cei care au stăpânit tehnologia, au cucerit lumea. Cei care au avut curaj și au îndrăznit să viseze și să investească în tehnologia viitorului au fost cei care au câștigat. Iar astăzi la CardioNET trecutul care emană din pereții acestei clădiri istorice se îmbină într-un mod foarte fericit cu progresul tehnologic”, a transmis prof. univ. dr. habil. Theodora Benedek.

”Toți cei de aici avem o dorință comună, și anume să facem bine, să oferim pacientului cardiovascular o șansă mai bună, o șansă în plus pentru un diagnostic și un tratament așa cum profesioniștii știu să ofere”, a adăugat șeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Îndemn către tineri: ”Visați și alegeți ceea ce doriți”

Fondatorul Congresului CardioNET și al Școlii Moderne de Cardiologie din România, prof. univ. dr. Benedek Imre, s-a adresat apoi audienței: ”Mă bucur că suntem împreună la cea de-a 23-a ediție!”.

Reputatul profesor și cardiolog al cărui renume a depășit de mulți ani granițele țării a transmis apoi un mesaj pentru tineri.

”Încăpățânați-vă, visați și alegeți ceea ce doriți și orice se întâmplă, dacă se sparge gheața în spatele vostru, atunci mergeți după. Am fost aruncat de mai multe ori de pe drum, dar tot de atâtea ori am urcat înapoi, să fiu cardiolog”, a afirmat prof. univ. dr. Benedek Imre, ale cărui constatări făcute în anii 80 s-au transformat, ulterior, în inovații științifice, potrivit unor slide-uri prezentate celor prezenți.

”Istoria lucrează și nimic nu este întâmplător și aduce posibilități”, a mai punctat fondatorul Congresului CardioNET, care coordonează și activitatea Centrului Medical Cardiomed din Târgu Mureș.

”În fiecare an particip la 14-16 congrese. Acolo vin idei. Vorbește, vorbește, și îți vine o idee pe care după aceea vii acasă și o pui în practică”, a mai transmis prof. univ. dr. Benedek Imre un mesaj, prin puterea exemplului, către medicii tineri.

Profesorul și cardiologul Benedek Imre a mai dezvăluit că atunci când a ajuns în funcția de șef de secție și-a propus să organizeze anual câte un congres ”pentru valorificarea lucrărilor, cercetărilor și profesionalismului.”

UMFST, partener tradițional

O prezență constantă și la lucrările Congresului CardioMED este cea a decanului Facultății de Medicină din cadrul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, prof. univ. dr. Ovidiu Cotoi, care a spus ”prezent” și la ediția din acest an.

”Eu sunt reprezentantul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” Târgu Mureș și în al doilea rând al Facultății de Medicină și domnul rector, domnul profesor Leonard Azamfirei, vă transmite salutări, felicitări și aprecieri pentru și această reușită de anul acesta. De altfel Universitatea, așa cum s-a menționat deja, este un partener tradițional al acestui simpozion. Ca de fiecare dată sunt onorat să fiu prezent la această manifestare științifică de un nivel foarte, foarte înalt. Ca de fiecare dată sunt uimit, impresionat, de numărul mare de participanți și mai ales de calitatea științifică deosebită a tuturor lucrărilor care se prezintă”, a arătat prof. univ. dr. Ovidiu Cotoi.

Inovație, alături de Siemens Healthineers

Directorul general al companiei Siemens Healthineers România, Claudia Oanea, a adresat apoi un scurt mesaj celor prezenți.

”Reprezint o companie care este lider mondial în zona de imagistică medicală. Pentru că este aici domnul decan, știu că Universitatea mai multe facultăți și poate printre studenți există unii care știu deja că în cadrul Facultății de Bioinginerie medicală avem un laborator Siemens Healthineers. El este dotat la acest moment, așteptăm să creem curricula pentru anul universitar următor. Ne dorim să facem și noi alături de componenta educațională și universitară să fim aproape și să facem partea de educație pentru că credem cu tărie că echipamentele, doar echipamentele, n-au niciun rol. Rolul cel mai important îl are staff-ul medical, oricât am reinventa noi fizica, pentru că asta discutăm zilele acestea, profesionistul, medicul, operatorul, bioinginerul, deci toată lumea care se află în jurul echipamentului, joacă cel mai important rol”, a transmis Claudia Oanea.

De altfel, cel mai important moment al Congresului CardioNET din acest an l-a constituit inaugurarea primului echipament de Computer Tomograf din lume, Naeotom Alpha, bazat pe tehnologia photon-counting. Acesta a fost furnizat de către compania Siemens Healthineers România și va funcționa în incinta Centrului Medical Cardiomed din Târgu Mureș.

Vești bune aduse din Parlament

Vicepreședintele Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, deputatul social-democrat Corneliu Florin Buicu, a avut doar cuvinte de apreciere la adresa fondatorului Congresului CardioNET, prof. univ. dr. Benedek Imre.

”Profesorul Benedek a creat o Școală, o familie și acasă, și în profesie, și pentru asta trebuie lăudat, pentru că nu a creat numai pentru el, specialiști crescuți la Școala de Cardiologie de la Târgu Mureș”, a spus deputatul Corneliu Florin Buicu, care a transmis apoi mulțumiri ”în numele pacienților care au beneficiat de serviciile de cardiologie, de cunoștințele de acest tip” pe care prof. univ. dr. Benedek Imre le-a transmis ucenicilor săi, viitori profesioniști în domeniul cardiologiei.

Deputatul Corneliu Florin Buicu a adus apoi în atenția audienței două vești bune care își au originea de la inițiative pornite de la Târgu Mureș.

”Anul trecut povesteam tot la CardioNET de un Plan de Boli Cardiovasculare și Cerebrovasculare și doamna profesor Benedek l-a anunțat la această conferință. A fost anunțat, au fost făcuți câțiva pași și probabil până la sfârșitul acestui an vom avea un Plan de Boli Cardio și Cerebrovasculare. Iată cum o idee pornită de la Târgu Mureș anul trecut se transformă în ceva palpabil”, a anunțat vicepreședintele Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților.

”Probabil că în cursul săptămânii viitoare Programul Național de Cardiologie va fi modificat. Și așa cum pacienții din România până acum beneficiază de protezele aortice, vor beneficia, probabil de săptămâna viitoare, după ce se va publica în Monitorul Oficial, de posibilitatea de implantare a mitralei, tricuspidei și pulmonare. Această idee a pornit tot de la Târgu Mureș”, a adăugat deputatul Corneliu Florin Buicu, care a precizat, în încheiere, că din punctul său de vedere ”Sănătatea nu are culoare politică.”

Excelența, susținută de CAS

Directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Mureș, ec. Rodica Biro, a transmis, la rândul său, un scurt mesaj de susținere pentru profesioniștii prezenți la congres.

”Tot ce s-a spus înainte despre modul în care se lucrează la Târgu Mureș în această specialitate este de excelență, ceea ce mă bucură extraordinar, instituția pe care o reprezint, Casa de Asigurări de Sănătate, este finanțatorul sistemului la nivel local și pot să vă spun că suntem și o să fim tot timpul alături de dumneavoastră pentru că reprezentați această excelență și excelența întotdeauna se susține financiar”, a afirmat ec. Rodica Biro.

Hipocrate, invitat surpriză

Invitatul special al ceremoniei de deschidere a celei de-a 23-a ediții a Congresului CardioNET a fost nimeni altul decât cel considerat ”părintele medicinei”, Hipocrate, care s-a adresat celor prezenți sub forma unei holograme.

”Mă bucur foarte mult să vă văd împreună, mă bucur să văd mulți oameni valoroși și talentați împreună. Oamenii valoroși ar trebui să fie împreună mult mai mult timp, așa vor putea face lucruri minunate. Nu uitați de jurământul pe care vi l-am lăsat moștenire”, a transmis cel mai vestit medic al Greciei antice.

Text: Alex TOTH

Foto: Alex TOTH, Alin PETRE

Video: Alin PETRE