„Pastila” alternativă-nu există reţete

În ultimii şase ani, de când am început să merg la diferite tipuri de terapie pentru a găsi o ieşire din depresie, multă lume m-a întrebat ce fel de terapii urmez. La scurt timp după ce am început să învăţ şi să practic, întrebările s-au înmulţit. Oamenii care au auzit că mă preocupă acest domeniu sunt mereu curioşi: ce terapii practici?

De multe ori mi-e dificil să dau un răspuns scurt şi la obiect pentru că drumul meu de regăsire a presupus foarte multe încercări şi experiementări. Unele reuşite, altele mai puţin.

Suntem unici, fiecare dintre noi are propriile probleme, propriile provocări şi este greu de spus ce funcţionează şi ce nu pentru fiecare în parte. Acest text este pentru cei care simt şi ştiu că „trebuie să schimbe ceva”, dar încă nu ştiu exact pe ce drum să o apuce.

La început totul poate părea confuz, dar dacă şti că trebuie să faci ceva înseamnă că ai şi făcut deja primul pas. Ai conştientizat că modul în care ai funcţionat ca individ până în prezent nu mai este sănătos pentru tine şi această conştientizare este cel mai important şi cel mai greu lucru de făcut.

În acest punct este important să deschizi bine ochii şi să priveşti în jur. Universul a trimis deja lângă tine oamenii şi situaţiile care te pot ajuta să mergi mai departe.

Cu siguranţă există deja în jurul tău o serie de informaţii despre diverse tipuri de terapii, clasice sau alternative pe care ai putea să le încerci. Vindecare este un proces care începe cu multe încercări.

Nu există reţete!

Poate ceva a funcţionat pentru prietenul, iubita, sora sau fratele tău, dar asta nu înseamnă neapărat că va funcţiona şi pentru tine. Dar nu vei şti asta dacă nu încerci.

Există o parte din noi care ştie intuitiv de ce am nevoie pentru a rezolva situaţiile dificile din viaţa noastră. E necesar să învăţăm să ascultăm de acea parte.

Eu am început cu terapia cranio-sacrală, o metodă terapeutică extraordinară pe care o recomand mai ales celor care au probleme care se manifestă în planul fizic prin dureri musculare, încordare nervoasă, migrene şi alte asemenea.

Am trecut apoi la legănatul sufletului, despre care am scris deja în această rubrică. Am mers tot aşa, pas cu pas, terapie cu terapie şi am învăţat că pentru fiecare moment există tipul de terapie şi terapeutul potrivit.

Metafizica a fost importantă pentru câţiva ani, apoi şamanismul, apoi alte şi alte tehnici. Cu fiecare am rezolvat câte ceva şi din fiecare am luat câte ceva.

Astăzi am reuşit să-mi formez o practică personalizată pentru a-mi putea menţine nivelul de vibraţie şi a face faţă cotidianului. Nu este un drum drept, este un parcurs cu suişuri şi coborâşuri, dar este un drum frumos şi rezultatele se văd.

Scopul acestei rubrici nu este să dea sfaturi, nici să spună cuiva care este soluţia cea mai bună. Scopul este să vă dea un gram de curaj, pentru că este nevoie de curaj pentru a merge pe acest drum al vindecării.

Ascultaţi-vă intuiţia şi experimentaţi, încercaţi aceste terapii. Dacă ceva nu funcţionează pentru voi, nu este nicio problemă, mergeţi mai departe. Din fiecare experienţă aveţi ceva de învăţat şi, la un moment dat, vă garantez că veţi găsi exact „pastila” alternativă de care aveţi nevoie.

Sanda VIŢELAR

Foto: https://ro.depositphotos.com/home.html

