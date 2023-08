Precizări ale DGASPC Mureş cu privire la beneficiarii din „azilul groazei” de la Bărdeşti

Distribuie

Purtătorul de cuvânt al DGASPC Mureş, Doru Costantin, a făcut astăzi o serie de precizări legate de rezidenţii din „azilul groazei” de la Bărdeşti. Redăm în continuare aceste declaraţii în integralitatea lor.

“Am preluat un număr total de 16 rezidenți care au fost relocați la serviciile noastre destinate persoane adulte cu dizabilități, nouă la Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș, patru la Centru de Abilitare și Reabilitare Sighișoara și trei la un cămin pentru persoane vârstnice, cel din Ideciu de Jos. Sunt monitorizați acuma li se oferă îngrijirile de care, din păcate, nu au avut parte la sediul asociației respective, de care toată lumea știe și sunt supravegheați îndeaproape conform nevoilor lor medicale. Se oferă consiliere psihologică, bineînțeles acolo unde acest lucru este posibil, să nu uităm că avem de-a face cu persoane adulte cu dizabilități”, a spus acesta legat de starea şi situaţia actuală a beneficiarilor.

Potrivit informaţiilor furnizate, cei 30 de beneficiari proveneau din mai multe judeţe, dar contractele de servicii pentru aceştia nu erau încheiate de DGASPC Mureş.

„Aș vrea să clarific faptul că din totalul de 30 de beneficiari care au fost găsiți la sediul serviciului social din Bărdești, ei proveneau din mai multe județe. Un număr de 17 erau rezidenți din județul Covasna, opt erau din județul nostru și cinci din Sectorul 6. Noi nu am avut acces la acele contracte, dar credem că se aflau acolo pe baza unei contractări de servicii sociale între DGASPC-ul de reședință al beneficiarilor, aparținători lor legali și sigur ONG-ul respective. Se pare că existau astfel de contracte de care noi sigur nu știam de existența lor, dar bănuim că așa a fost și deja. DGASPC-ul respectiv deconta serviciile per beneficiar asociației respective, cât se decontează, fără să avem contractul nu ştim sumele care au fost decontate”, a precizat purtătorul de cuvânt al DGASPC Mureş.

O echipă de control de la Ministerul Muncii a verificat modalitatea de preluare a rezidenţilor de la Bărdeşti şi modul în care aceştia sunt trataţi în prezent.

„A fost weekend-ul trecut o echipă de control de la Ministerul Muncii care a verificat procedura de relocare a beneficiarilor și sigur s-a dus la serviciile sociale unde au fost relocați aceștia și a trebuit să prezentăm toată documentația și toată procedura care a avut loc începând cu ziua de joi când s-a aflat de situația acestora. Deci traseul lor practic și intervenția noastră detaliată, posibil că va fi un comunicat de la nivelul ministerului. De joi după-masă, conducerea instituției noastre, la solicitarea doamnei prefect, s-a deplasat la faţa locului. Am înțeles că a fost nevoie de intervenția noastră pentru acele persoane care urmau să fie relocate și care au fost, cum au zis, preluate de noi, s-a luat legătura cu serviciile respective și serviciul de Ambulanță a transferat practic beneficiarii la cele trei centre de care v-am spus. Acolo unde s-au găsit fişele medicale am avut acces la ele”, a spus Doru Constantin.

DGASPC Mureş nu a făcut parte din echipele mixte care au efectuat controale în perioada 10-15 iulie, centrele gestionate de instituţie fiind şi ele supuse controlului. „La controalele anterioare au fost echipe mixte, dar nu din partea instituției noastre, deoarece şi noi am fost controlați. Deci nu puteam fi noi, au fost alte instituții”, a mai arătat purtătorul de cuvânt.

În ceea ce priveşte faptul că o angajată a instituţiei are şi calitatea de membru fondator al Asociaţiei Re-Min, Doru Constantin a arătat că „începând de vineri, când am aflat din presă de această situație, deci a apărut un extras cu membrii fondatori ai asociației respective, am luat legătura cu dna. Ea ne-a declarat că începând cu 2019 nu are nicio legătură cu fundația. A cerut printr-o printr-un act să i se confirme că renunță la calitatea de membru fondator și am declanșat începând cu luni o anchetă internă să vedem dacă într-adevăr lucrurile sunt așa cum susține dânsa. Am înțeles că a contactat avocatul și pentru a obține clarificări de la judecătorie. Legea prevede doar că la momentul în care se angajează trebuie să declare acest lucru și sigur să nu existe o stare de incompatibilitate prin munca prestată în sectorul public cu cea care e desfășurată la asociație. Statutul funcționarului public nu interzice expres acest lucru. Doar e nevoie de o declarație și sigur, acolo unde există o stare de incompatibilitate, atunci se suspendă sau autosuspendă. O să vedem ce, ce acte primim. Deci, lucrul acesta s-a pus în vedere începând cu ziua de vineri.”

Sanda VIŢELAR

