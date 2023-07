FOTO: În dosarul azilului de la Bărdești nu avem nicio soluție încă, însă avem impresii de sâmbătă noaptea

Distribuie

Nu vreți să știți cum am intitulat documentul în care îmi scriu acum impresiile după cele șapte ore de așteptare în fața sediului temporar al Secției Penale a Tribunalului Mureș. Ba da, cu siguranță ați dori, dar gândurile mele cele mai supărate e mai bine să le țin pentru mine.

Am ajuns la instanță în jur de ora 17.30, am scris rapid că au venit și au intrat și m-am pus pe așteptat. Nu am fost chiar singură.

Deși toată mass-media românească, de toate culorile și formele, rostogolește de joi subiectul “azilului groazei” din Bărdești am rămas să așteptăm soluția instanței privind măsurile preventive față de cei trei inculpați – DIICOT a propus arestarea preventivă pe 30 de zile – doar cu echipa TVR Târgu Mureș – Claudia Zătreanu și colegul ei Barni, cel din urmă până după live-ul de la 20, cu Sorin Tanțoș, corespondentul de la Antena 1, și subsemnata. O bilă albă pentru PRO TV totuși pentru că au deplasat o echipă dintr-un alt județ pentru a fi prezentă aici când ajung inculpații.

Însă, cam aici s-a oprit marele interes pentru urmărirea subiectului. Cam la fel cum s-a și scris zilele astea în marea majoritate a știrilor publicate din birou și prin telefoane. Știu pentru că am furnizat și eu câteva, astfel încât să sune și să ofere măcar informație telefonică verificată.

Nu pot să nu mă gândesc că, dacă era vreun politician, cu siguranță erau acolo… Aici era vorba doar despre 7 oameni închiși într-un subsol. Și de niște angajați ai statului român, dar no name și fără funcții.

Cam atât cu paranteza despre presă.

Și am așteptat…

Primele ore au trecut relativ repede, am fost după cafea și un suc la MOL, am povestit cu ai mei colegi, am aflat ceea ce IPJ Mureș nu ne-a spus de joi, și anume că unul dintre cei vizați de anchetă e angajat de-al lor, ce nu ne-au spus cei de la spital, nici măcar off-record, că administratorul centrului era în aceeași clădire cu ei și multe altele.

Bineînțeles, te enervează astfel de situații când afli din bârfa străzii informații care în mod normal ar trebui furnizate transparent, mai ales după ce au fost reținuți că doar nu mai plecau nicăieri…

Am privit ore în șir pe sărite, printre niște jaluzele ieftine ce se întâmpla în sala de judecată, un fel de debara mai încăpătoare. Bine, cred că sunt oameni prin Târgu Mureș care au dressing-uri mai spațioase decât sala în care s-au înghesuit un judecător, o grefieră, un procuror DIICOT, 3 inculpați, doi avocați și câțiva polițiști.

Intimitatea proceselor în loc loc de solemnitatea lor.

Avocatul Vasile Ghere l-a reprezentat pe Cosmin Păpuc, președintele și membru fondator al Asociației Re-Min, asociație care deschisese centrul de îngrijire și asistență din Bărdești. Un avocat, din Sibiu am înțeles, i-a reprezentat pe ceilalți doi inculpați – Jolan Pascu, angajată ca infirmieră a Institutului de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant, secția ATI, și administrator al centrului rezidențial, și Flavius Teodor Pascu, angajat al IPJ Mureș, la Secția 2 Band. Sibianul – presupus momentan – a fugit prin spate și l-am văzut doar îndepărtându-se cu mașina. Nu avem antrenament de stat de șase că, no, nu prea le avem cu activitatea infracțională. Vasile Ghere nu a mai rămas până la citirea încheierii după ce l-am urmărit mai bine de o oră gesticulând și apărându-și clientul în fața judecătorului de drepturi și libertăți. Bănuiesc doar că asta a făcut pentru că, după cum știți, în camera de consiliu am fi avut acces doar dacă ne metamorfozam kafkian într-o gânganie, fie ea și înspăimântătoare.

Care o fi sentința…

Într-un final, pe la 23, judecătorul s-a retras alături de grefieră pentru deliberare. Cosmin Păpuc a rămas aproape permanent în sala de judecată, Flaviu-Teodor Pascu a mai stat și pe holuri, iar Jolan Pascu a sprijinit zidurile de pe holul dinspre Hotelul Ciao. Nu păreau că ar avea prea multe să își mai spună.

După 23.30 s-a întors judecătorul, le-a spus ceva rapid și s-au mutat într-o sală mai minusculă, unde inculpații au primit niște hârtii, le-au semnat și înspre ora 0 au fost scoși din clădirea Tribunalului și urcați în dubă. Încătușați. Potrivit speculațiilor de moment, șansele să fi primit o măsură de arestare preventivă sunt de 50%. Vă dați seama că nu am aflat nimic de la inculpați… Dimineață pun și video-ul ușor editat… că am zis un Doamne ajută nelalocul lui.

Am încercat să aflăm încheierea de la procurorul DIICOT, doar că ne-a trimis să ne uităm pe portal. Nu voiam nimic complicat, ci doar o confirmare.

Domnule procuror, v-aș scrie și numele, dar încă nu l-am aflat 😊, oricum nu va dura mai mult decât am aflat de penitenciar, poliție, institutul inimii și multe altele, să ne anunțați și pe noi când va scrie mai mult decât Încheiere – măsuri preventive (faza de UP) 31/2023 29.07.2023. Dați-ne un mesaj la orice oră pentru că așteptăm cu nerăbdare… Puteți să ne trimiteți și un email – redactia@zi-de-zi.ro, funcționează și duminica… Sau căutați TVR sau Antena 1 că și ei ar dori să își dea știrea la jurnalul de la prima oră mâine dimineață.

Și pentru că am înțeles că dvs., procurorii DIICOT, sunteți foarte obosiți, să nu uitați să vă mai relaxați 😊.

Aici închei această telegrafică relatare de azi, scriind un adevăr dureros: nu vă mirați că oamenii aceia au ajuns într-un subsol, neștiuți și nevăzuți, la cum se comportă indivizii de la stat, orice formă ar lua statul ăsta, pe care îi plătiți din munca voastră, cea grea de multe ori.

