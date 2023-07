Dosarul “Azilul groazei” din Bărdești, zi cu zi. De la descinderi la arestări. Șapte persoane ținute în condiții inumane într-un subsol insalubru

Distribuie

Joi după-amiaza, în jud. Mureș, în satul Bărdești, comuna Sântana de Mureș, în Căsuța lu’ Min de pe strada Principală 24A, deținută de Asociația Re-Min, sunt găsiți într-un subsol insalubru șapte oameni. Stau pe saltele, iar unele arată că acolo se petrecea întreaga lor viață, inclusiv nevoile fiziologice, pentru că prezintă urme de fecale și urină. Unele persoane par să fi fost agresate deoarece sunt pete de sânge pe saltele, iar starea acestora nu le-ar fi permis să își facă rău singure.

Sunt primele declarații pe care le-am primit de la Georgiana Pascu, manager de programe al Centrului de Resurse Juridice (n.a. de la Georgiana au plecat și anchetele privind azilele groazei din Voluntari, jud. Ilfov), care a ajuns alături de echipa sa în subsolul de la Bărdești după ce a fost sesizată de o persoană cazată aici și de aparținătorii săi.

Situația dramatică a ajuns publică deoarece premierul Marcel Ciolacu a postat pe rețeaua de socializare Facebook. I-a urmat prefectul Mara Togănel. Iar de aici, lucrurile s-au rostogolit.

Între timp, față de trei dintre persoanele care au legătură cu activitatea centrului a fost luată de către judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Mureș măsura arestului preventiv pentru 30 de zile. Este vorba de Cosmin Ionuț Păpuc, membru fondator al Asociației Re-Min, asociație care deschisese centrul de îngrijire și asistență din Bărdești, Jolan Pascu, angajată ca infirmieră a Institutului de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant, secția ATI, și administrator al centrului rezidențial, și Flavius Teodor Pascu, angajat al IPJ Mureș, la Secția 2 Band.

Voi încerca să răspund în acest material și multor speculații care au circulat în spațiul public zilele acestea. Cu toate că am aflat și eu din media sau de pe rețelele de socializare unele zvonuri, am preferat să verific fiecare informație înainte de a o “arunca” în spațiul public. Avem nevoie de informație verificată, de a ne păstra capul limpede și de a nu deveni colportori ai unor bârfe sau instrumentele unora care au polițe de plătit unor colegi, fie ei astăzi inculpați. E inuman și revoltător ce s-a întâmplat, e firesc să ne dorim ca toți cei care au participat direct sau indirect să fie trași la răspundere penală, administrativă și civilă, însă să nu uităm, cum am tot scris zilele acestea, că inclusiv cei anchetați pentru presupusa comitere a unor infracțiuni beneficiază de drepturi. În al doilea rând, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive sunt sub beneficiul prezumției de nevinovăție.

Un nou “azil al groazei” anunțat de premier

Voi merge cronologic în povestea mea, însă cu toate completările pe care le-am verificat între timp, pentru că poveștii i se mai adaugă informații pe care încă nu le-am publicat.

Joi după-amiaza, după ora 19, premierul Marcel Ciolacu scria următoarele: „Ca urmare a informațiilor primite de la Centrul de Resurse Juridice, am dispus de urgență intervenția instituțiilor statului în cazul unor abuzuri și violențe inadmisibile comise împotriva unor beneficiari din Centrul de îngrijire și asistență Căsuța Lu’Min, din județul Mureș. Conform informațiilor primite, victimele erau ținute închise și supuse unor acte de violență, necesitând de urgență intervenții medicale. Voi monitoriza îndeaproape evoluția evenimentelor pentru a mă asigura că victimele vor primi un tratament adecvat, iar vinovații vor fi trași la răspundere. Toleranță zero în astfel de situații!”

După premier, prefectul jud. Mureș, Mara Togănel posta, pe aceeași rețea de socializare, acest text: „În urma unui apel telefonic am fost sesizați că în incinta Centrului care aparține Asociației RE-MIN din comuna Sântana de Mureș, sat Bărdești, 10 persoane sunt ținute în subsolul clădirii în condiții inumane. De îndată am dispus mobilizarea instituțiilor cu atribuții în domeniu: AJPIS, DSP si Inspectoratul de Politie Județean Mureș, care s-au deplasat la fața locului. Au fost găsite 8 persoane care au fost preluate de echipajele SMURD pentru îngrijiri de specialitate.

Mulțumim persoanei care a sesizat această nelegiuire!

În fața unor asemenea atrocități, când semenilor noștri le este refuzată condiția de om, nimeni nu are dreptul să rămână indiferent.

În fața răului trebuie acționat cu tărie și fermitate pentru că noi, toți, suntem copiii lui Dumnezeu”, se arată pe pagina acesteia.

Descoperirile inumane din Bărdești

I-am scris Georgianei Pascu când am văzut că a fost indicată de premier ca persoana care a sesizat cele descoperite în subsol. Mi-a răspuns că este de la ora 13 la Bărdești și că este încă acolo.

Mi-am chemat un taxi și m-am dus și eu la centrul rezidențial.

Când am ajuns la Bărdești, acțiunea era încă în desfășurare. Paramedicii și pompierii se ocupau încă de triajul și transportul rezidenților, de altfel ceea ce se întâmpla și după ora 22 când am revenit la redacție.

Echipele de control își încheiaseră verificările, iar majoritatea celor cu care am stat de vorbă erau uimiți că un astfel de centru există în Mureș și nu a fost descoperit la controalele recent încheiate.

În fața curții centrului s-au strâns vecinii de pe stradă. Unii nedumeriți, alții știau ceva, pentru că ar fi auzit chiar în noaptea anterioară țipete și l-au alertat pe proprietarul imobilului. Însă nu s-a întâmplat nimic.

CRJ a mai descoperit un “azil al groazei”

Acțiunea a demarat la inițiativa echipei de la Centrul de Resurse Juridice care nu a mai stat pe gânduri când a fost sesizată și în câteva ore a ajuns aici.

Georgiana Pascu ne-a povestit ce a văzut în centrul de la Bărdești: „În jurul orelor 13.00 am ajuns aici, poarta era închisă cu un lanţ gros şi cu un lacăt, am solicitat deschiderea porţii şi ne-a fost permis accesul în interior. În interior am solicitat să vedem fiecare încăpere aşa cum facem de 20 de ani în vizitele inopinate ale Centrului de Resurse Juridice. Undeva în partea stângă erau nişte scări care coborau în subsol, am întrebat ce este acolo, ni s-a spus că este spălătoria, am coborât la subsol.

Prima încăpere într-adevăr este o spălătorie, erau mai multe maşini de spălat care funcţionau, iar în spatele acestora era o perdea de plastic în spatele căreia erau ascunse mai multe persoane cu dizabilităţi într-o stare gravă. Era o cameră plină cu materiale de construcţii, ferestrele erau acoperite cu saci de plastic, dar cel mai important este că persoanele acestea zăceau pe saltele murdare de urină, fecale, sânge, iar o tânără se afla în stare gravă de malnutriţie, era acoperită de muşte, o alta plângea şi cerea apă.

În aceeaşi cameră mai era o doamnă şi un domn în vârstă pe două saltele murdare care la momentul la care ne-am apropiat s-au speriat foarte tare. Între timp a coborât un alt tânăr rezident care ieşise de acolo şi care ne-a confirmat faptul că stau închişi de mai mult timp în acest subsol.

Am sunat la 112, am cerut ajutor din partea medicilor şi a poliţiei. Dumnealor au solicitat o maşină de intervenţii multiple, au acordat prim ajutor tinerei respective după care ne-am continuat vizita. În timpul vizitei pe etaj am numărat 22 de oameni, persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi. I-am rugat să ne arate încheieturile mâinilor, la doi dintre aceştia am putut să vedem semne proaspete, urme recente de legături. I-am întrebat ce s-a întâmplat de faţă cu poliţia şi ne-au confirmat faptul că au fost legaţi recent de conducerea acestui centru de mâini şi de picioare.

Am avut 3-4 ore de declaraţii şi de discuţii, între timp s-au căutat cu insistenţă acte de identitate care nu puteau fi găsite. S-au găsit actele de identitate şi s-a început verificarea om cu om, act cu act. Până la această oră, noi nu am văzut niciun fel de planuri de servicii, de intervenţii cu rezultate ale serviciilor sociale şi medicale de aici.

După 3-4 ore, văzând că nu ies la număr împreună cu ofiţerii de poliţie s-au căutat două persoane. Un rezident în acel moment ne-a arătat nouă şi organelor de poliţie că în spate mai există o scară ascunsă, există o uşă, care dă într-un hol, care dă într-o bucătărie, iar în spate se afla o uşă pe care scria materiale de construcţii. Această uşă dădea într-un hol, în stânga era o cameră, în dreapta un grup sanitar. Era un pat de metal şi cu o saltea mizerabilă, uşa era blocată la camera din stânga de o masă grea de metal cu mai multe cărămizi. Am tras, am deschis uşa, iar în această cameră în întuneric, pe un singur pat, erau doi tineri foarte slabi, unul într-o parte, celălalt în cealaltă parte, într-un miros pe care nu-l pot descrie”.

Persoanele care erau în centrul rezidențial au fost aduse aici din Sectorul 5 și 6 din București, din sistemul de asistență socială păstorit de Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) de sector, și de la DGASPC Covasna.

“Oamenii aceștia nu au ajuns singuri aici, au ajuns din voința cuiva, cineva plătește servicii pentru acești oameni. Dar oamenii aceștia sunt în situația pe care o spunem de 20 de ani și pentru care România a fost condamnată în zeci de dosare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, nu se pot apăra, nu pot cere ajutor. Imaginați-vă cât de crunt este să fii închis, mutat dintr-un loc în altul și să trezești lipsit de apărare în subsolul unei clădiri ca aceasta. Noi ne-am făcut datoria ca întotdeauna, primii pe care i-am sunat a fost poliția, salvarea, autoritățile statului și am cerut ajutor de urgență pentru relocarea acestor oameni. Până acum câteva ore, nu știam unde vor merge, am spus că nu plecăm de aici până nu îi vedem în siguranță”, a mai declarat managerul de programe al CRJ.

Georgiana Pascu a dat asigurări că rezidenții nu se puteau ridica din pat, astfel că e puțin probabilă varianta să își fi făcut singuri rău sau unii altora.

AJPIS nu a găsit nimic la controalele anterioare

Echipele instituțiilor publice cu atribuții de control al acestor centre, respectiv al organelor de anchetă au constatat că sesizarea se confirmă.

“S-a deplasat la faţa locului o echipă de inspecţie socială, compusă din patru inspectori, şi au constatat că sunt câteva persoane peste capacitatea maximă care erau ţinuţi în demisolul clădirii în condiţii improprii, nu ştim exact în ce condiţii au ajuns acolo deoarece proprietarul centrului nu doreşte să declare nimic. Erau într-o pivniţă care arăta destul de îngrijorător, neamenajată, era un demisol fără geamuri. În niciun caz, persoanele cu dizabilităţi nu au ce căuta în asemenea condiţii, deşi, paradoxal, condiţiile centrului sunt destul de bune”, ne-a declarat Cristian Răduț, directorul executiv al Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Mureș.

Cristian Răduț a confirmat, de asemenea, că în urmă cu o zi toți cei patru inspectori sociali ai agenției au fost în control la centrul din Bărdești.

“Prin corpul de inspecție socială pe care AJPIS îl deține au efectuat un control ieri, au identificat 20 de persoane, acestea au fost identificate cu acte de identitate, s-a întocmit un proces-verbal de control în care s-a atașat și această listă care conținea cele 20 de nume însoțite de copiile actelor de identitate. Astăzi, la sesizarea doamnei Pascu, venită prin serviciul 112, am constatat că au mai apărut șapte persoane care erau ținute într-o încăpere total insalubră din subsolul acestei clădiri”, a susținut acesta.

Întrebat de ce inspectorii nu au descoperit subsolul, Cristian Răduț a afirmat că: “Din spusele colegilor mei, au încercat să intre pe ușă, iar conducerea centrului a spus că acolo este o cămară și că este blocată ușa”.

Directorul executiv al AJPIS a mai adăugat că, contrar celor susținute de o vecină a centrului care a auzit țipete din centru, nu a fost înștiințat de așa ceva, pentru că ar fi venit imediat în control. Ceea ce rămâne de verificat încă.

Cristian Răduţ, directorul executiv al AJPIS, ne-a mai declarat că asociația a fost verificată în mai multe rânduri.

„La această asociaţie au fost făcute peste 5 controale în ultimul an, au fost amendaţi cu peste 110.000 de lei, au avut măsuri lăsate, unele le-au implementat și unele – nu, drept urmare am propus retragerea licenței provizorii la celălalt centru, am relocat beneficiarii. Am făcut control și aici, erau 20 de locuri, exact pe cât erau licențiați, condițiile erau bune și a venit această sesizare că ar mai avea niște beneficiari pe care i-ar ascunde de autorități”, a explicat Cristian Răduț.

Ce au mai constatat autoritățile…

La centru a ajuns și o echipă a Direcției de Sănătate Publică.

“Sesizarea s-a confirmat. Condițiile igienico-sanitare erau deplorabile, nu erau condiții corespunzătoare de autorizat. Este un subsol care era ocupat de multe alte lucruri. Nici omenește, nici altfel nu pot să îmi explic cum cineva poate să cazeze în asemenea condiții pe cineva de care să aibă grijă, ținând cont și de statutul acestor rezidenți. Fiecare aparținător, fiecare instituție ar fi trebuit să se preocupe și de aceste aspecte”, a subliniat Iuliu Moldovan, director executiv al DPS Mureș.

Cms. Cătălin Rădulescu, adjunct al inspectorului șef al IPJ Mureș, ne-a descris ce a constatat echipa poliției mureșene.

“Cu ocazia intervenţiei şi cercetării efectuate s-a constatat că în 2 încăperi din această clădire se aflau cazate 7 persoane în condiţii necorespunzătoare. Noi continuăm şi desfăşurăm cercetările conform competenţelor noastre”, a spus acesta.

Legat de probele ridicate din centru, cms. Rădulescu a afirmat următoarele: “Cu ocazia cercetărilor se pot prezuma că sunt materii fecale, pete de sânge, fără o expertiză nu putem să ne pronunțăm dacă aceste pete sunt urme biologice de sânge sau de materii fecale sau alte urme biologice”.

13 rezidenți transportați la UPU Târgu Mureș

Mara Togănel, prefectul jud. Mureș, a fost prezentă la centrul din Bărdești, și a dat primele informații oficiale despre ce se va întâmpla cu cei 30 de beneficiari.

“Sunt 30 de persoane. În prima tură, 8 persoane au fost duse pentru investigaţii la UPU SMURD Târgu Mureş, am fost în permanentă legătură cu domnul dr. Cristian Boeriu (n.a șeful UPU Târgu Mureș) și cu domnul dr. Raed Arafat (n.a. șeful Departamentului pentru Situații de Urgență), au fost monitorizați, verificaţi din punct de vedere medical și după aceea au fost transportați la secțiile de psihiatrie sau la alte unități spitalicești. Încă 5 persoane, ca urmare a monitorizării stării de sănătate de către colegii de la ISU și de la SMURD, au beneficiat de un control mai amănunţit decât s-a făcut la fața locului și au fost direcționate către UPU-SMURD Târgu Mureș. 17 persoane instituționalizate au fost relocate. Nouă persoane către Centrul de la Luduş, 4 persoane către Centrul de la Sighişoara, 3 persoane către Centrul de la Ideciu şi o persoană a fost luată de către aparţinător și dusă la domiciliu”, a arătat prefectul.

Persoanele au putut fi relocate în urma intervenției rapide a noului ministru al Muncii și Solidarății Sociale, Simona Bucura Oprescu, care, de altfel, între timp a trimis Corpul de Control pentru verificări în județul Mureș.

“Astăzi am avut discuții cu doamna ministru al Muncii și deîndată a retras, prin decizia nr. 784, licenţa acestui centru, pentru că până nu am avut retrasă licența acestui centru nu am putut purcede la relocarea acestor persoane”, a explicat prefectul jud. Mureș.

Persoanele au fost transportate la UPU prin grija angajaților ISU Horea Mureș.

“Din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență și UPU-SMURD s-a deplasat o ambulanță de terapie intensivă mobilă cu doi medici. Aceștia au venit la fața locului și au efectuat un triaj și în urma triajului s-a constatat faptul că 13 persoane trebuie deplasate la UPU-SMURD și pentru deplasarea acestora au fost alocate mai multe resurse medicale. La fața locului ne-am deplasat cu două echipaje de prim ajutor calificat, respectiv o autospecială de transport victime multiple și personal și un microbuz. Ulterior, aceste mijloace vor fi folosite și pentru relocarea persoanelor care vor fi transportate în alte centre dispuse de către DGASPC”, ne-a declarat col. Cristian Buhăianu, inspector șef adjunct ISU Horea Mureș.

Vineri, SCJU Târgu-Mureș ne-a informat că ”toate persoanele au beneficiat de evaluare medicală, majoritatea prezentând afecţiuni neuropsihiatrice. În urma evaluării, la 11 persoane nu s-au constatat probleme de natură medicală care să necesite intervenţie de urgenţă, acestea fiind transferate la Secţia Clinică Psihiatrie a Spitalului Clinic Judeţean Mureş.”

Două persoane au rămas sub supraveghere în cadrul UPU SMURD al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, pentru că starea lor a impus internare în secţii medicale.

”Una dintre persoane era cu deficit neuropsihiatric accentuat şi caşectică, iar cea de-a doua prezenta sechele neurologice după un AVC, fiind imobilizată la pat, cu o patologie cardiacă cronică aflată sub tratament. La momentul examinării, prezenta o stare de deshidratare, ameliorată după tratament în UPU, şi patologie reno-urinară care necesită internare într-o secţie medicală. Ambele persoane au fost reţinute şi internate pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate”, se arată în informare.

Reprezentanții spitalului au mai arătat că personalul medical nu a avut acces la dosarul medical al pacienţilor pentru a afla bolile de bază.

Față de ce ne-a informat Biroul de Presă al SCJU, am stat de vorbă cu dr. Cristian Boeriu, șeful UPU-SMURD Târgu Mureș pentru a ne lămuri și alte aspecte.

Unul se referă la starea de deshidratare în care se afla una dintre paciente.

“Depinde foarte mult de starea inițială a pacientului și de eventuala prezență sau absență a unor patologii asociate. O persoană care, să spunem, nu are febră, nu respiră foarte frecvent, pierde lichide în mod fiziologic, are nevoie poate de câteva zile ca să ajungă într-o stare de deshidratare severă. În momentul în care există anumite patologii care exacerbează pierderile lichidiene, adică vorbim de cei care urinează foarte frecvent, au diaree, transpiră foarte mult, au febră foarte mare, respiră foarte frecvent, atunci pierderile lichidiene se accelerează foarte mult și starea de deshidratare apare mult, mult mai repede”, ne-a răspuns Cristian Boeriu. În consecință, o anchetă medicală va lămuri care era situația beneficiarei din centru.

Ne-a mai interesat care era aspectul vestimentar și fizic al pacienților.

“În momentul în care i-am văzut eu, cei care au venit în a doua și a treia șarjă, erau îmbrăcați curat și nu am văzut niciun fel de semne. Primii cinci însă care au venit au necesitat prelucrare sanitară mai eficientă, pentru că erau într-un anumit grad de de mizerie”, ne-a mai spus șeful UPU-SMURD Târgu Mureș.

Un interviu mai amplu îl regăsiți pe site-ul Zi de Zi.

Între timp, directorul executiv al DSP Mureș a confirmat că două persoane transferate la Spitalul Obrejia din București aveau scabie, ceea ce va impune o anchetă epidemiologică și în rândul celorlalți rezidenți.

Ancheta ajunge la DIICOT

În afară că a fost retrasă licența de funcționare a centrului din Bărdești, dosarul a ajuns la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Târgu Mureș. Vineri dimineață, Biroul de Presă al DIICOT a remis mass-media un comunicat de presă în care se arăta că dosarul era înregistrat la unitatea locală.

Sâmbătă, am fost anunțați de către Biroul de Presă al IPJ Mureș că procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Târgu Mureș au dispus, în ziua anterioară, reținerea a trei persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de persoane în dosarul deschis privind Centrul de îngrijire și asistență de la Bărdești – Căsuța lu’ Min, administrat de Asociația Re-Min.

În cursul zilei de sâmbătă, cei trei inculpați – Cosmin Păpuc, Jolan Pascu și Flaviu-Teodor Pascu urmau să fie prezentanți în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mureș, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„Din cercetări a reieșit că, în anul 2020, bănuiții ar fi constituit un grup infracțional, în scopul săvârșirii infracțiunii de trafic de persoane, urmărind astfel obținerea unor foloase patrimoniale de pe urma exploatării unor victime, persoane vârstnice ori cu dizabilități, prin încasarea, sub paravanul unei asociații, a sumelor de bani provenite de la DGASPC ori de la aparținători.

Banii destinați îngrijirii persoanelor vătămate ar fi fost folosiți cu preponderență în beneficiul membrilor grupării.

Persoanele vârstnice ori cu dizabilități, internate în locațiile gestionate de asociație, ar fi fost supuse unor tratamente inumane și degradante, prin exercitarea unor acte de agresiune fizică și psihică, privare de libertate, neadministrarea tratamentului medical adecvat, lipsa îngrijirii și asigurarea igienei”, apărea în comunicatul IPJ.

Anterior reținerii sale vineri, Cosmin Păpuc a dat declarații pentru Antena 3 CNN, susținând că venea la centru de cel puțin 2-3 ori pe săptămână, însă nu știa că acele persoane erau cazate la subsol.

De asemenea a mai declarat că, la momentul controlului, persoanele găsite la subsol nu ar fi fost cazate acolo, ci, fiind libere prin centru, aveau posibilitatea de a se plimba peste tot. Acesta ar fi fost motivul pentru care o parte din beneficiari ar fi fost găsiți acolo.

Cosmin Papuc a declarat, de asemenea, că, după control, toți angajații centrului, 17 la număr, au demisionat.

IPJ Mureș mai anunța că au fost identificate 56 de persoane, cazate în spațiile asociației, majoritatea aflate în evidența DGASPC Maramureș și Covasna.

Sâmbătă, de la ora 17.30 până la ora 0, cei trei inculpați au fost audiați și avocații lor și-au susținut apărările în camera de consiliu, deci cu ușile închise.

Potrivit încheierii nr. 31, toți trei au primit 30 de zile de arest preventiv, li s-a respins cererea de a fi luată față de ei măsura arestului la domiciliu sau control judiciar și au drept de contestație în 48 de ore de la pronunțare, termen care se împlinește în această seară, la ora 0.15. Un articol mai amplu despre prezența la Tribunalul Mureș găsiți pe website-ul Zi de Zi.

Între timp, polițistul Flaviu Teodor Pascu a fost suspendat din funcție. “În conformitate cu prevederile legale, cel în cauză a fost suspendat din funcție, urmând ca, în funcție de evoluția anchetei, să fie dispuse celelalte măsuri prevăzute de lege”, ne-a informat duminică Biroul de Presă al IPJ Mureș.

Totodată, aceeași măsură a fost luată și față de Cosmin-Ionuț Păpuc.

DNA, cu ancheta proprie

Biroul de Informare și Relații Publice al DNA a confirmat, vineri după amiază, că a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect săvârșirea de către funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu licențierea/supravegherea activității unui centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități din județul Mureș.

„Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă („in rem”), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat. Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală”, se mai arată în comunicat.

Nu este clar dacă ancheta vizează centrul din Bărdești sau pe cel din Târgu Mureș.

Asociația Re-Min și angajatul Penitenciarului

Colegii mei de la cotidianul Zi de Zi l-au contactat în mai multe rânduri pe Cosmin Păpuc, membru fondator al Asociației Re-Min, în urma rezultatelor controalelor din centrele rezidențiale de pe raza județelor Mureș și, de asemenea, atunci când Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a anunțat deschiderea unui dosar penal pentru lovire și alte violențe, despre care am aflat neoficial că ar fi fost deschis în legătură cu Asociația Re-Min. La momentul respectiv, Cosmin Păpuc susținuse prin intermediul unui drept la replică întocmit de un avocat că nu avea cunoștință de un asemenea dosar, respectiv că beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către o instanță.

Joi seara, prezentă la Bărdești, am aflat că acesta ar fi fost angajat sau este încă salariat al Penitenciarului Târgu Mureș, așa cum alți colegi jurnaliști au publicat deja.

Vineri am contactat purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Târgu Mureș, iar Tatiana Macarie mi-a confirmat că Cosmin Păpuc este angajatul penitenciarului. De altfel, informația apare în declarația sa de avere, depusă în iunie 2022, iar în declarația de interese din același an, acesta specifica că este membru fondator al Asociației Re-Min, înregistrată în cartierul Răsăritului din Sâncraiu de Mureș.

„Din informațiile noastre, nu se află în conflict de interese. Conform articolului 122 din legea 145, angajații pot desfășura anumite activități”, a mai adăugat purtătorul de cuvânt.

Asociația Re-Min a fost fondată de cinci persoane, printre care se numără și Cosmin Păpuc. Cum nu am stabilit încă vreo implicare a celorlalte patru persoane în acest caz, cu toate că avem numele lor din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, în urma solicitării pe care am adresat-o Judecătoriei Târgu Mureș, care ne-a furnizat informațiile vineri după-amiază, preferăm să nu le consemnăm încă. Pentru cei foarte avizi de această informație, o pot regăsi pe Google.

Cu aceste precizări făcute, să mai menționăm că, potrivit declarațiilor de avere depuse, le-am găsit doar din 2010 încoace, Cosmin Păpuc a lucrat ca agent de pază în cadrul Penitenciarului Târgu Mureș până în 2016. Apoi, acesta dispare din structura Penitenciarului Târgu Mureș și reapare în 2021, an pentru care a depus declarația de avere și cea de interese deja amintite.

Interesant, în această declarație este că Păpuc a specificat că a încasat din chiria pentru imobilul situat pe str. Cornești 61 – fosta pensiune Full, unde funcționa cel de-al doilea centru rezidențial al asociației – 1,2 milioane de lei, iar pentru un imobil mai jos – alte 1,2 milioane lei.

Informația coroborată cu bilanțul pe 2021 al Asociației Re-Min, arată că aceste sume nu se regăsesc integral în contabilitatea asociației. În 2021, asociația a avut la poziția de venituri suma de aproape 1,59 de milioane de lei, iar la cea de cheltuieli – 1,54 milioane de lei. Dacă considerăm că a fost plătită din asociație doar suma pentru chiria imobilului de pe Cornești 61, pentru cheltuielile ocazionate de îngrijirea rezidenților și salariile celor 5 angajați care figurau în bilanț, rămânea suma de 340.000 de lei. Iar dacă faceți o împărțire la numărul de rezidenți de la Bărdești și apoi din Târgu Mureș și cel al salariaților, nu prea ies sumele la socoteală. Însă, aceasta e treaba procurorilor și a polițiștilor să verifice dacă acolo s-au petrecut și infracțiuni de natură economică.

Însă îmi este destul de clar că prin această chirie astronomică, au fost scoși banii din asociație. Destinația lor, rămâne iarăși de văzut. Cert este că Păpuc Cosmin a înaintat Primăriei Corunca o adresă înregistrată în 30 martie 2023 și postată pe pagina de FB Corunca.info, potrivit căreia cerea punctul de vedere al Consiliului Local Corunca în vederea dezvoltării unui ansamblu de blocuri.

În adresă se menționa că investiția urma să fie dezvoltată de compania Re-Min Logistic, o firmă al cărei asociat unic și administrator este Carmela Papuc, conform informațiilor furnizate de portalul listafirme.ro – Carmela Papuc este, de altfel, și membru fondator al Asociației Re-Min – , însă firma nu a mai avut activitate încă din 2018, anual fiind depuse declarații pe proprie răspundere că entitatea nu a desfășurat activitate de la data înființării și până la finalul anului fiscal 2019, 2020, 2021. În 2022, nu mai apare însă nicio declarație, dar nici vreun bilanț.

Cum se ajunge la încredințarea serviciilor sociale private?

Acțiunea de relocare a rezidenților de la centrul de îngrijire și asistență Bărdești a fost coordonată de DGASPC Mureș. Directorul general al direcției mureșene, Miklea Hajnal Katalin ne-a explicat care este procedura în urma căreia persoane vârstnice sau persoane cu dizabilități ajung în centre rezidențiale și cine trebuia să monitorizeze derularea contractului.

“În cazul admiterii unor persoane cu dizabilități, în cadrul unor servicii sociale rezidențiale, trebuie să existe un contract de colaborare, o convenție de colaborare sau contractare de servicii sociale. Deci acești beneficiari au ajuns din celelalte județe pe baza unor contractări de servicii sociale. Ca urmare, ca orice contract, acest contract, mai ales pe servicii sociale, trebuie monitorizat. Obligația celor care au cumpărat aceste servicii este de a monitoriza tot ceea ce prevăd obligațiile contractului”, a spus Miklea. Mai exact, DGASPC sector 5, sector 6 sau DGASPC Covasna.

Însă, aici apare o mare problemă pe care ne-a semnalat-o un specialist în asistența socială. Există obligația, însă procedura e clar reglementată, adică nu se specifică clar perioadele mai ales, dar și modul în care se desfășoară.

Achiziționarea serviciilor sociale se derulează – paradoxal – ca orice altă achiziție, deși vorbim despre oameni.

“Ca orice achiziție publică se realizează prin intermediul SEAP sau prin alte mijloace – cerere de ofertă etc. Ar fi fost bine să ne anunțe și să încercăm să monitorizăm și noi aceste servicii sociale. Dar ca instituție publică, noi nu avem atribuții sau autoritate de control asupra acestor asociații și a furnizorilor de servicii sociale private”, a mai adăugat aceasta.

Dintre toate DGASPC-urile mixate în povestea aceasta, până acum singura achiziție publică derulată pe care am descoperit-o pe licitatiapublica.ro se referă la un contract de prestări servicii, încheiat cu DGASPC Maramureș, pentru cazarea a 26 de persoane adulte cu dizabilități, cu domiciliul legal pe raza județului Maramureș, cu vârste cuprinse între 25 ani și 35 ani, încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal, pentru o perioadă de 12 luni. Serviciile sociale au fost contractate în ianuarie 2022, pentru suma de 1,58 milioane de lei.

Menționăm că Asociația Re-Min era acreditată ca furnizor de servicii sociale din 16 noiembrie 2018, potrivit unei liste publicate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în 10 iulie anul curent, pentru ca ulterior să licențieze centrul rezidențial de la Bărdești.

Măsurile luate de ANPIS și Instituția Prefectului

Primul cap care a picat după descoperirea noului „azil al groazei” este cel al lui Cristian Răduț, directorul executiv AJPIS, care a fost eliberat din funcție.

“Prin Decizia nr. 873 din 28 iulie 2023, a Directorului general al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială, Directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș, Cristian Viorel Răduţ, a fost eliberat din funcție. Pe perioada cercetării administrative, acesta a fost mutat pe o funcție publică de execuție, din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecţie Socială Mureș. Atribuțiile corespunzătoare funcției publice de conducere temporar vacante de director executiv al AJPIS Mureș sunt delegate doamnei Baricz Semina, șef serviciu”, ne-a anunțat Instituția Prefectului jud. Mureș într-un comunicat de presă.

Cristian Răduț ne-a mai spus că va ataca decizia directorului ANPIS privind eliberarea sa din funcție.

De asemenea, l-am întrebat dacă este văr primar cu Cosmin Păpuc, așa cum se vehicula în mass-media și pe rețelele de socializare, acesta a infirmat informația, afirmând că nu dorește să fie asociat cu acesta. “Unul dintre bunicii din partea mamei a fost frate vitreg, acum nu știu câți ani, cu unul dintre bunicii lui. Nu sunt verișor, nu am ținut legătura”. Rămâne ca și aici să verificăm în detaliu, momentan mergem pe buna-credință a lui Cristian Răduț.

Totodată, ca urmare a descoperirilor din subsol, prefectul județului Mureș, Mara Togănel a dispus verificarea tuturor unităților de asistență socială care funcționează pe raza județului Mureș în perioada 31 iulie 2023 – 28 august 2023. Întreg comunicatul îl găsiți pe site-ul zi-de-zi.ro.

Legat de demiterea prefectului și a subprefectului Nicolae Pălășan, nu există în momentul de față nicio Hotărâre de Guvern emisă legată de cei doi. Momentan, există doar o declarație a premierului Marcel Ciolacu.

După cum bine observați sunt încă multe de lămurit legat de cazul centrului de asistență și îngrijire Bărdești, însă sperăm ca în zilele următoare să se mai ridice câte un val de ceață. Nu știm clar până acum de unde proveneau toți cei 56 de rezidenți, dacă aveau aparținători sau nu, ce contracte de servicii sociale erau încheiate cu DGASPC-urile din țară, câți dintre rezidenți erau aduși de familii etc.

De asemenea, e de urmărit cum au fost realizate primele controale în urma cărora nu s-au constatat mari probleme, conform declarațiilor reprezentanților instituțiilor care au făcut parte din echipele mixte – AJPIS, DSP, ITM, Protecția Consumatorului, DSVSA, IPJ și ISU Mureș. Nu pot să nu observ însă că încă de atunci nu prea înțelegeam cum vor fi verificate în tot județul aproape 100 de centre rezidențiale în cinci zile. Adică aproape 20 pe zi…

Și nu sunt singurele necunoscute…

Ligia VORO

Articol publicat în ediția print a cotidianului Zi de Zi de luni, 31 iulie 2023

