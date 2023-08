INTERVIU cu o voluntară de la SMURD Târgu Mureș. Povestea unui om preocupat să ajute alți oameni

Distribuie

Într-un citat celebru, Iuliu Hațieganu spunea că „medicina este știința și conștiința încălzite de iubire față de oameni”. Prin munca și dedicarea ei, Teodora Mărginean, studentă în anul 4 la Facultatea de Medicină Generală din cadrul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, oferă empirism acestui citat. Idealul profesional, anume acela de a deveni medic în cadrul Medicinei de Urgență, este cel care i-a conferit tinerei studente curajul de a se angrena în diferite organizații de voluntariat pe această temă. Aceasta este împrejurarea în care Teodora Mărginean a devenit voluntară în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Mureș, la SMURD, iar apoi la Organizația Studențească de Medicină de Urgență (OSMU). În materialul care urmează, vom afla detalii privind efortul din spatele etichetei de voluntar, povestit de o tânără curajoasă și devotată meseriei care salvează vieți, Medicina.

Reporter: Ce te-a determinat să te înscrii la acest voluntariat?

Teodora Mărginean: Mi-am descoperit această înclinație încă de mic copil. Aveam foarte multe cărți și atlase despre corpul uman, despre biologie și deseori urmăream documentare cu tematică medicală. Apoi, voluntariatul la ISU mi s-a părut că este primul pas pentru a avea o legătură cu domeniul medical. Am vrut să fac acest pas înainte de a susține admiterea la medicină, pentru a mă iniția în acest domeniu.

Rep.: Când ai început activitatea în cadrul ISU?

T.M.: Am început voluntariatul la ISU în 2017, iar în 2018 am făcut cele două cursuri necesare pentru a lucra în ambulanța SMURD. Am urmat cursul de bază și cel de paramedic. După finalizarea acestor două cursuri, am început să am contact cu pacienții și cu tehnicile medicale. Primele sarcini au constat în monitorizarea pacienților, efectuarea testelor de glicemie, ECG-uri. Alte activități de voluntariat au fost participarea la diferite scenarii medicale și proiecte de informare a populației. Eu sunt voluntară și în cadrul Organizației Studențești de Medicină de Urgență (OSMU) prin intermediul căreia am participat la Maratonul resuscitării, în care am predat cursuri de prim ajutor unui număr de aproximativ 1.800 de persoane alături de colegii mei.

Rep.: Cum ai aflat de acest voluntariat?

T.M.: Înainte cu aproximativ un an de a deveni voluntar, un membru al familiei a avut nevoie de intervenția unui echipaj medical și acela a fost momentul în care am observat că pe spatele echipamentului unuia dintre paramedici era inscripționat cuvântul „voluntar”. După aceea, am început să mă informez privind acest voluntariat, după care m-am înscris.

Rep.: Care au fost pașii pe care a trebuit să îi urmezi pentru a deveni voluntară în cadrul ISU?

T.M.: După manifestarea intenției de a mă angrena în cadrul acestor organizații, a urmat procedura de depunere a unor acte care se găsesc pe site-ul ISU Mureș. Am urmat apoi cursul introductiv și restul activităților: cursul de bază, cursul de paramedic, cursul pentru stingerea incendiilor. Este important de menționat faptul că doritorii nu trebuie să aibă o pregătire medicală anterioară, iar vârsta minimă de la care se poate începe voluntariatul este de 16 ani, iar la SMURD vârsta minimă este de 18 ani însă trebuie să fii student la UMF sau la o școală postliceală din domeniul medical pentru a adera.

Rep.: Ce învățături ai deprins din această experiență?

T.M.: Pe lângă tehnicile medicale, pot spune că mi-am dezvoltat abilități sociale și psihologice. Am învățat să comunic cu oamenii, să le înțeleg nevoile, iar intervențiile acestea ne-au învățat cum să ne stăpânim emoțiile, astfel încât să dăm dovadă de pragmatism și profesionalism.

Rep.: Ne poți enumera câteva intervenții importante la care ai participat în calitate de voluntar ISU?

T.M.: Am participat la destul de multe stopuri cardio-respiratorii unde a trebuit să execut manevrele de resuscitare atât de bază cât și avansate, la accidente vasculare cerebrale, la hipoglicemii și hipertensiune, accidente rutiere în care a fost nevoie de manevre de descarcerare, diferite plăgi sau facturi și altele.

Rep.: Care este sfatul tău pentru tinerii care au înclinație pentru domeniul medical, însă nu știu de unde să înceapă?

T.M.: Să nu le fie teamă! Dacă ei simt că au o predilecție pentru acest domeniu, să înceapă prin a face voluntariat pentru că ajută foarte mult, după cum spuneam anterior, este primul pas spre o carieră medicală.

Rep.: Care sunt planurile tale de viitor?

T.M.: Nu sunt sigură încă de specializarea medicală pe care o voi alege după terminarea Facultății de Medicină, dar Medicina de Urgență este una dintre opțiuni. Acum că încep și anii clinici, aștept să văd cum vor decurge lucrurile.

A consemnat: Mădălina ROHAN