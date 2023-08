VIDEO-INTERVIU cu doi voluntari mureșeni, Cavaleri în halate albe

Distribuie

Articolul curent comprimă povestea despre succes a doi tineri voluntari a căror performanțe i-au înălțat pe culmile cele mai înalte ale reușitei medicale. Este vorba de doi Cavaleri, atât din punct de vedere comportamental, cât și din punct de vedere profesional, căci aceștia au fost decorați în această calitate de către însuși președintele României, Klaus Iohannis, în seara de 7 decembrie a anului 2021, în incinta Palatului Cotroceni din București. Mai exact, acestora le-a fost conferit Ordinul ”Meritul pentru promovarea drepturilor omului și angajament social”, în grad de Cavaler.

Cei doi voluntari își dedică timpul liber pentru a servi umanității din pură inițiativă și din iubire pentru oameni, demonstrând un puternic simț solidar. Ei sunt László Sergiu-Ștefan, voluntar în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Mureș, respectiv Orban Attila-Zsigmond, voluntar în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș. Performanța atinsă face cinste nu doar lor, ci întregii comunități mureșene, prilej temeinic pentru a-i recompensa într-un mod laudativ, prin considerație și recunoștință. Dar pentru a ajunge să le apreciem eforturile, trebuie să privim mai întâi în retrospectivă, spre debuturile lor în lumea salvatorilor. Așadar, vă invităm să urmăriți traseul inițiatic al unor eroi care nu se îmbracă în pelerine, ci în halate doctoricești.

Reporter: Care a fost impulsul care v-a determinat să vă angrenați în cadrul campaniei de voluntariat?

László Sergiu-Ștefan: Pentru mine, acest impuls a pornit în urmă cu 10 ani, la vârsta de 16 ani, când m-am înscris în calitate de voluntar în cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Vârsta minimă era 16 ani, iar dorința mea era să mă decid ce ramură a domeniului medical mi s-ar potrivi mai bine. Doi ani am făcut voluntariat în cadrul UPU SMURD Târgu Mureș, după care m-am înscris în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Mureș, unde sunt voluntar chiar și în prezent.

Orban Attila-Zsigmond: Povestea mea începe în clasa a XI-a, când mi-a survenit pasiunea pentru voluntariat în domeniul medical, moment în care mi-am îndreptat atenția către ISU Mureș unde am găsit campania „Salvatori din pasiune”. M-am interesat care sunt documentele necesare pentru înscrierea în campanie, urmând să-mi depun dosarul, iar mai apoi să fiu declarat admis.

Rep.: Cum ați descrie, sintetic, experiența de voluntar?

L.S.Ș.: Voluntariatul are un rol foarte important în dezvoltarea personală a fiecărui individ. Eu am fost voluntar și în cadrul Ligii Studenților pe toată perioada studenției, iar acest fapt m-a ajutat foarte mult pentru că am cunoscut oameni noi alături de care am dezvoltat relații inter-personale frumoase și, până la urmă, acestea sunt niște lucruri care stau la baza funcționării societății.

O.A.Z.: Din punctul meu de vedere, voluntariatul este o modalitate benefică prin intermediul căreia ne dezvoltăm ca oameni, ca țară, ca mentalitate.

Rep.: Câte ore aveți prevăzute, la momentul actual, în cadrul raportului de activitate?

L.S.Ș.: Din câte cunosc și din cât îmi este contorizat, de șapte ani încoace am în jur de 11.000 de ore de voluntariat în cadrul SAJ, asta însemnând în jur de o mie de gărzi a câte 12 ore lucrate cot la cot cu angajații serviciului.

O.A.Z.: Din cunoștințele mele, am acumulat un număr aproximativ de 10.000 de ore, nu doar din gărzi pe ambulanțe, ci și din activități de informare a populației și predarea tehnicilor de prim-ajutor în cadrul mai multor unități de învățământ.

Istorisiri retrospective despre continuumul existențial

Rep.: Care sunt momentele memorabile care v-au rămas întipărite din cadrul experiențelor de voluntariat?

L.S.Ș.: În acești ani de voluntariat, sunt multe momente care ne-au impresionat. Pentru mine, cele mai marcante sunt cele care făceau diferența între viață și moarte, cele în care am fost echipajul potrivit, la momentul potrivit, iar prin prezența noastră oportună am reușit să conferim pacientului șansa la continuitatea vieții.

O.A.Z.: Am fost impresionat, asemenea lui Sergiu, de această alternanță dintre viață-moarte. Îmi amintesc că în timpul unei gărzi un pacient a decedat, iar chiar după această solicitare a urmat o alta, o naștere. Ceea ce m-a marcat a fost însăși miracolul vieții.

Rep.: Cum reușiți să țineți piept emoțiilor care vă încearcă în timpul unor intervenții cu impact afectiv?

L.S.Ș.: Ca și cadru medical trebuie să fii empatic, dar totuși pentru sănătatea ta psihică și emoțională, trebuie să încerci să te debarasezi cât mai repede de fiorii aceia.

O.A.Z.: De obicei avem ajutor din partea organizației gazdă sau din partea colegilor în cazul în care avem întrebări sau situații tulburătoare.

Rep.: Ce alte activități, atât profesionale, cât și non-profesionale, desfășurați la momentul actual?

L.S.Ș.: Momentan sunt medic rezident în Anestezie și Terapie Intensivă, iar pe lângă acest loc de muncă, desfășor în continuare gărzi în cadrul SAJ.

O.A.Z.: La momentul actual sunt student în anul III în cadrul UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș. De asemenea, îmi desfășor activitatea în cadrul ISU Mureș, pe lângă asta sunt voluntar și în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș la UPU. Pe timpul pandemiei mi-am desfășurat activitatea în cadrul Direcției de Sănătate Publică Mureș, iar momentan particip la diferite activități de informare a publicului și particip în continuare la gărzi.

Distincții de onoare acordate la Palatul Cotroceni

Rep.: Povestiți-ne puțin despre seara de 7 decembrie 2021, când ați fost decorați la rangul de Cavaleri de către președintele României, Klaus Iohannis. Cum ați simțit această experiență?

L.S.Ș.: Pentru mine a fost o seară cu o puternică încărcătură emoțională. Nu m-am așteptat să fiu decorat pentru această activitate, dar din punct de vede social această titulatură nu m-a schimbat deloc, o percep doar ca fiind o recunoaștere a întregii activități pe care o desfășor.

O.A.Z.: Seara de 7 decembrie a anului 2021 a fost de neuitat. Am fost plăcut impresionat și emoționat pentru distincția care ne-a fost acordată de către însuși președintele României.

Rep.: Care sunt planurile voastre pentru viitor?

L.S.Ș.: Pentru mine prioritatea este să-mi termin rezidențiatul și ulterior să-mi găsesc un loc de muncă, de ce nu chiar în cadrul SAJ.

O.A.Z.: Doresc să îmi finalizez facultatea, după care intenționez să mă orientez în domeniul Anestezie și Terapie Intensivă sau al Medicinei Legale.

Rep.: Care este mesajul vostru pentru tinerii voluntari aflați la început de drum?

L.S.Ș.: Dacă își doresc cu adevărat să desfășoare această activitate, să își dea interesul, să își maximizeze eforturile, indiferent de domeniul în care se află și să nu uite că „Bine faci, bine primești”, iar binele făcut se va întoarce înzecit înapoi.

O.A.Z.: Indiferent de domeniul în care vor să activeze, le doresc mult succes și să nu uite că nu au nimic de pierdut, numai de câștigat.

A consemnat Mădălina ROHAN

Video: Alin PETRE