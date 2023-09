Bac-ul digitalizat, economie de bani și timp?

Distribuie

Luni, 21 august, a avut loc ultima probă a sesiunii de toamnă din cadrul Examenului Național de Bacalaureat, respectiv cea la Limba și literatura maternă. S-a încheiat, așadar, o altă sesiune a „Examenului maturității” care trezește an de an fiori adolescentini în sufletul proaspeților absolvenți de studii preuniversitare. Fiecare an vine cu noi emoții, cu noi temeri, cu noi învățături, dar de data aceasta noutatea este și de natură metodologică, căci sesiunea din toamnă a examenului de Bacalaureat al anului 2023 a prevăzut o nouă ajustare, conform căreia lucrările fizice ale elevilor sunt digitalizate, fiind transpuse în format PDF.

Materialul de față tratează reacția organelor de conducere ale instituțiilor educaționale privind această nouă procedură adoptată. Este oare o modalitate de a îmbrățișa progresul în evaluarea lucrărilor prin diminuarea timpilor și a costurilor aferente transportului lucrărilor dintr-un județ în altul? Răspunsul la această întrebare îl puteți afla doar lecturând articolul curent care va pliroforisi toate nelămuririle și curiozitățile dumneavoastră.

În vederea detalierii calitative a metodologiei propriu-zise, am apelat la explicațiile unor persoane competente în acest sens.

„Elementele de noutate din acest an școlar se referă la modul de evaluare a lucrărilor la Bacalaureat, fiecare lucrare a candidatului a fost scanată în sala în care s-a desfășurat examenul. De asemenea, operatorul de sală a încărcat lucrarea scanată în aplicația digitalizată specifică, iar de acolo din aplicație lucrările au fost distribuite în centrele de evaluare. Evaluarea s-a realizat la nivel digitalizat, borderourile au fost completate digital și în final au fost imprimate și semnate de către evaluatori. Este o procedură pregătită de dinainte de Minister prin ședințele care au avut loc cu Inspectoratele Școlare. La rândul lor, Inspectoratele Școlare au diseminat această procedură în ședințele desfășurate cu comisiile din centrele de examen și cele de evaluare. Sporește rolul operatorilor cu abilități informatice în sala de examen, respectiv în centrele de examen și de evaluare. Se face o economie și de bani și de timp, în sensul că lucrările nu mai sunt transportate fizic cu cheltuielile aferente dintr-un județ în altul. De asemenea, la evaluare, cadrele didactice nu mai completează fizic borderourile de evaluare, ceea ce e un câștig de timp”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, inspectorul școlar general adjunct, prof. Fănică Niță.

Două scannere, în județul Mureș

Alte informații referitoare la această procedură inovatoare am aflat de la directorul Colegiului Național Pedagogic „Mihai Eminescu” din Târgu Mureș, prof. Dorin Lobonț.

„În fiecare sală de examen există un scanner profesional. Sunt desemnați doi profesori supraveghetori. Unul dintre ei are abilități digitale și este cel care scanează aceste lucrări. Există o aplicație informatică. Este o aplicație astfel concepută încât să elimine prima pagină a lucrării care nu este securizată, deci acolo se va vedea numele și prenumele și să îmbine colile de examen, astfel încât totul să fie perfect pentru evaluator. Lucrările scanate sunt verificate astfel încât să existe o vizibilitate foarte bună a lor, să apară numărul de pagini și să fie în condiții digitale utile pentru evaluatori, lucrările fiind trimise apoi prin e-mail persoanei responsabile din cadrul centrului de examen”, a afirmat prof. Dorin Lobonț.

Tot acesta ne-a împărtășit, de asemenea, impresiile personale referitoare la această noutate: „Este primul pas. Este sesiunea din toamnă, iar numărul elevilor a fost mai mic. Probabil a fost un experiment. Din anul școlar viitor, evident, efortul financiar și uman va fi mai mare pentru că trebuie achiziționate acele scannere. Acum, în toamnă, în județul Mureș au fost doar două centre de examen cu două scannere aferente. Dar în prima sesiune de Bacalaureat, noi știm că pot fi chiar 15 astfel de centre. Consider că această metodă este inspirată din modelul educațional occidental. Dacă țin bine minte, acum zeci de ani, lucrările de Bacalaureat din Franța, de exemplu, se trimiteau în plicuri profesorilor evaluatori. Deci un profesor dintr-un oraș din Franța primea un plic cu lucrări. Același plic ajungea și la alt profesor, din alt oraș. Ei nu știau unul de altul. Evident acest plic a fost înlocuit acum cu poșta electronică. Premisa este aceeași, dar într-o formă evoluată”.

Procesul instructiv al cadrelor didactice

Privitor la procedura de instruire a dascălilor supraveghetori, prof. Fănică Niță a furnizat următoarele informații: „În județul Mureș, s-a realizat o instruire organizată de Comisia județeană. Comisiilor din centrele de examen, respectiv din centrele de evaluare, li s-a pus la dispoziție procedurile de desfășurare ale examenului. Ministerul a trimis în teritoriu niște tutoriale explicite și ușor de aplicat ulterior. În fiecare comisie a existat câte un operator de centru care să coordoneze activitatea celorlalți. Colegii au trebuit să lucreze cu aparatură nouă, cu acele scannere și, sigur că, prima zi a comprimat provocările începutului, noutății, dar lucrurile s-au desfășurat în bune condiții. Câteva lucrări nu au fost scanate suficient de clar, iar comisia le-a semnalat și le-a trimis spre scanare, iar lucrurile s-au reglat imediat. Nu au existat probleme. Evaluatorilor li s-a făcut o instruire cu o zi înainte, li s-a activat conturile și li s-a pus la dispoziție subiectele și baremele de evaluare, deci le-au putut aprofunda acasă. A doua zi, de la 8, au putut intra pe platformă spre a-și desfășura activitatea de evaluare”.

Pentru ca articolul curent să aibă o perspectivă multilaterală, am adăugat opinia președintelui comisiei de Bacalaureat a Colegiului Național „Transilvania” din Târgu Mureș, totodată director al Liceului Teoretic „Samuil Micu” din Sărmașu, prof. Ciprian Ruța.

În calitate de președinte de comisie, acesta avea responsabilitatea de a verifica toate fișierele astfel încât să se asigure de o bună lizibilitate a lucrărilor și de concordanța dintre numărul paginilor scanate și numărul paginilor semnate de către elevi.

„În centrul unde eu am fost președinte, la Colegiu Economic „Transilvania”, nu au existat probleme pentru comisii și pentru asistenții operatori care au efectuat toată procedura de scanare și de încărcare a lucrărilor pe platforma de evaluare digitalizată. Asistenții au participat la instruirea care a fost efectuată în data de 11 august, online, de pregătire pentru ce urmează. Au fost tutoriale video care i-au ajutat. De asemenea, am creat un grup de WhatsApp cu ei, unde le-am mai trimis informații suplimentare în zilele premergătoare examenului. Am comunicat cu ei, i-am sprijinit în a-și crea contul și ceilalți pași care trebuiau făcuți pentru a fi pregătiți miercuri dimineață. Dacă au existat probleme privind lizibilitatea lucrării, le-am acordat asistență profesorilor supraveghetori. Noi i-am sprijinit, iar ei și-au făcut calitativ treaba”, a afirmat acesta.

Evaluarea lucrărilor de către cadrele didactice responsabile se face accesând un cont de pe platforma Ministerului. Procedura de evaluare se realizează prin bifarea punctajului aferent fiecărui exercițiu de către profesorul evaluator care dispune, în dreapta ecranului, de barem. Această evaluare este realizată de către doi profesori competenți în acest sens.

Mădălina ROHAN

Foto: https://depositphotos.com/home.html