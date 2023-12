”Poveste de Crăciun. Despre minte, inimă și suflet”, la Centrul de evenimente RAB

Distribuie

Conferința ”Poveste de Crăciun. Despre minte, inimă și suflet” va avea loc joi, 21 decembrie, la Centrul de evenimente RAB, și aduce pe aceeași scenă cei mai importanți profesioniști din domeniul chirurgiei cardiovasculare, neuro-chirurgiei și psihologiei.

Invitații evenimentului sunt prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea, prof. dr. Horațiu Suciu, dr. Raluca Anton, într-un eveniment moderat de Florentina Fântânaru, realizator Antena 3 CNN, iar ultimele bilete pot fi achiziționate de pe site-ul oficial al evenimentului, www.minteinimasisuflet.ro.

Prof. Dr. Alexandru Vlad Ciurea este profesor universitar de neurochirurgie din anul 1997 practicand multiple ramuri ale neurochirurgiei: patologie tumorala cerebrala si spinala, patologie vasculara cerebrala, neurochirurgie pediatrica, neurotraumatologie etc.A reusit, la inceputul anilor 80, sa puna la punct, in premiera, o metoda de drenare a lichidului cefalo-rahidian, procedeu care a primit ulterior si brevet de inventie.De-a lungul timpului a condus si a fost implicat in aproape 20 proiecte de cercetare nationale si internationale, domnia sa publicand de asemea si peste 35 de monografii in domeniul neurochirurgiei, managementului de sanatate si in problemele legate de alimentatia bogata in e-uri.

In perioada 1999-2006, a fost Directorul General al Spitalului Clinic de Urgenta „Bagdasar-Arseni” din Bucuresti, cand a implementat Centrul de Excelenta in Neurochirurgie si Neurologie.

In semn de apreciere pentru exceptionalul profesionalism dovedit de-a lungul timpului in slujba salvarii de vieti omenesti, pentru contributia personala la formarea si instruirea noilor generatii de cadre in domeniul neurochirurgiei, Presedintele Romaniei i-a conferit Ordinul National „Steaua Romaniei” in grad de Cavaler.

În peste 25 de ani de activitate a profesorului Horațiu Suciu, supranumit “doctorul de inimi” în cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureş, au fost efectuate 52 de transplanturi cardiace și un total de peste 5.000 de intervenții pe cord deschis, dintre care în jur de 4.000 la copii. În prezent, este șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară de la Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureş.

Deține funcția de Preşedinte al Senatului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, este membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină, Şeful Disciplinei Chirurgie IV Cardiovasculară și ocupă, de asemenea, poziția de Preşedinte al Colegiului Judeţean al Medicilor Mureş. Este specializat și supraspecializat în Chirurgia cardiacă a nou născutului şi sugarului, în Italia, la Istituto Policlinico San Donato Milano. Are o supraspecializare în Chirurgia cardiacă şi a vaselor mari – Chirurgia cardiacă a nou născutului şi sugarului. A fost decorat de Președintele României cu Ordinul National „Steaua Romaniei” in grad de Cavaler.

Dr. Raluca Anton este doctor în psihologie, psihoterapeut și terapeut relațional. A absolvit studiile doctorale în cadrul Școlii doctorale Psihodiagnostic şi intervenţii psihologice validate ştiinţific din cadrul Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie a Universității ”Babeș Bolyai”, Cluj-Napoca. Este supervizor în psihoterapii cognitive comportamentale, acreditat de Colegiul Psihologilor din România. Este specializată în terapie cognitiv comportamentală, co-autor al unor cărți dedicate specialiștilor din domeniul psihologiei. Podcast-ul său intitulat „Jocurile minții” prezintă informații validate de știință și exerciții și tehnici pentru abordarea eficientă a emoțiilor.

Florentina Fântânaru intervievează, de 16 ani, pentru televiziune, cele mai importante personalități din sfera artistică, medicală și academică. De-a lungul timpului a intervievat cele mai importante persoane publice din România. Acum 27 de ani, a intrat în lumea radioului, unde ca redactor muzical a realizat radioprograme zilnice, în direct. Lumea televiziunii i s-a deschis în 1997, când a început sa prezinte spectacole și evenimente televizate, iar din 2007 este realizator tv în Trustul Intact. Din 2018 s-a alăturat echipei Antena 3 CNN, unde realizeaza emisiunea „De-a VIAȚA ascunselea”, iar anul acesta a început Intervievista Podcast difuzat pe platforma ZUnivers Podcasts. Din 2022 este prezentă ca moderator într-o serie de conferințe în marile orașe din România și mai multe capitale europene. Florentina Fântânaru a realizat peste 1500 de interviuri, iar anul acesta a lansat două cărți interviu, Calea Vindecării cu prof. univ. dr. Dumitru Constantin Dulcan și Darul Constelațiilor cu dna. dr. Elena Barbu.

