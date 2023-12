Colindătorii din parohia Râpa de Jos, alături de cei bătrâni și bolnavi

Distribuie

Părintele paroh Dacian Oprea împreună cu Sorin Pantea, Angel Avram, Adelin Pascu, Liviu Dascăl, Viorel Reghian, Sebastian Bucur și Mugurel Cornea, au vizitat și colindat, vineri, 22 decembrie, bolnavii internati la azilele de bătrâni din zona Reghinului, și pe bolnavii de la Spitalul Municipal Târgu Mureș, împreună cu medicii, aducând mângâiere și alinare sufletească tuturor celor suferinzi. Cu acest prilej, pe lângă frumoasele colinde, au fost oferite din partea preotului și daruri tuturor suferinzilor.

„Vizita noastră, a debutat la Spitalul Clinic Judetean Mureș, unde am fost întâmpinați de doamna director, managerul spitalului, domnul Florin Crăciun care este originar din Râpa, alături de alți colegi de-ai dânșilor și personalul medical al Spitalului. Am susținut câteva colinde în prezența lor iar mai apoi am colindat fiecare secție a Spitalului în parte. Au fost oferite daruri bolnavilor și celor din azilele de bătrâni care au întărit încrederea că lucrarea misionară a Bisericii ii are in vedere intotdeauna pe cei aflați în necazuri și nevoi”, a precizar părintele Dacian Oprea, Parohia Ortodoxă Râpa de Jos.

„Boala este o stare de fapt nedorită, iar rezultatul ei poate duce uneori la cădere în deznădejde și în anumite cazuri poate afecta întreaga viață a omului. Când ne simțim bolnavi, trebuie să mergem la doctor și bine facem. Dumnezeu ii dă doctorului înțelepciune, cunoștințe și pricepere pentru a ne trata, dar sa nu uităm și de doctorii sufletești, care se roagă in permanență pentru noi. Pe această cale doresc să vă transmit ca pruncul Iisus Hristos să vă întărească în credință și nădejde, să vă aducă sănătate trupească și sufletească și să fiți înconjurați de cei dragi mereu! Crăciun fericit tuturor! Doamne ajută!”, a transmis pr Dacian Oprea.

Alin ZAHARIE