Nurse giving an injection to a patient at the hospital

156 de mureșeni internați pe fond epidemiologic Distribuie Cea de-a doua săptămână din noul an aduce cu ea un număr alarmant de viroze înregistrate la nivelul județului Mureș, în creștere față de săptămâna precedentă. Conform statisticilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Mureș, în săptămâna 8-14 ianuarie au fost semnalate 3759 de viroze, dintre care 31 au necesitat internare. În același raport epidemiologic au fost prevăzute 1681 de cazuri de pneumonii, dintre care 104 s-au soldat cu spitalizare. De asemenea, în săptămâna precedentă au mai fost consemnate un total de 40 cazuri de gripă, dintre care 21 de persoane au prezentata simptome ce au necesitat spitalizare. Echipa cotidianului Zi de zi vă dorește multă sănătate și la cât mai multe zile fără febră, tuse sau frisoane! M.R.

