Team of paramedics in hazmat suits checking on patient healthcare. Medical staff with protection against coronavirus outbreak consulting woman with oxygen tube in quarantine isolation zone

Riscurile din spatele vacanțelor în zonele tropicale. Cum trebuie să ne protejăm? Distribuie Având în vedere riscul epidemiologic existent în zonele tropicale care devin tot mai mult destinațiile de vacanță preferată ale românilor și ale mureșenilor implicit, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Mureș a emis un comunicat care cuprinde recomandări pentru călătoriile în zone de risc, în care sunt prezentate sfaturi de prevenire împotriva infecțiilor care cauzează unele dintre cele mai comune boli specifice mediilor tropicale: Malaria, Poliomielita și Difteria. Conform recomandărilor prevăzute în ghid, cea mai eficientă metodă de prevenție este vaccinarea, iar schema de vaccinare este particularizată pe fiecare individ în parte de către un medic specialist care va lua în considerare destinația călătoriei, durata acesteia, vaccinările necesare în zona respectivă și riscurile specifice de îmbolnăvire. Malaria, amenințarea nr. 1 din spatele zâmbetelor din vacanță Malaria este o boală cauzată de patru specii de protozoare din genul Plasmodium și se transmite prin înțepătura infectantă a țânțarului Anopheles. Simptomele malariei necomplicate sunt nespecifice, incluzând febră, vărsături și hipotensiune ortostatică. Diagnosticul prompt este esențial pentru începerea rapidă a tratamentului specific, pentru a preveni complicații grave precum comă, convulsii, anemie severă, insuficiență renală sau chiar deces. Copiii între 2-5 ani și femeile însărcinate sunt mai susceptibile să dezvolte forme severe de malarie în țările endemice. Pentru prevenirea malariei, călătorilor li se recomandă: Profilaxie cu medicamente specifice recomandate de către medicul care lucrează într-un cabinet de vaccinări internaționale

Efectuarea de analize specifice evidențierii parazitului care produce malaria la întoarcerea din zona endemică

Purtarea de îmbrăcăminte cu mâneci lungi, pantaloni lungi și șosete pentru a limita expunerea pielii la mușcăturile de țânțari

Utilizarea de creme speciale care îndepărtează țânțarii, pentru părțile corpului rămase expuse.

Folosirea de plase de țânțari pentru pat, tratate cu insecticide

Închiderea ferestrelor și ușilor pe timp de noapte sau instalarea de plase. • Utilizarea de dispersoare de insecticide sau spray-uri anti-țânțari. Vaccinare împotriva Poliomielitei și a Difteriei

Poliomielita este o boală infecțioasă cauzată de poliovirus, care poate provoca paralizie musculară, în special la copii, transmisă prin contact direct cu secrețiile respiratorii sau fecale ale unei persoane infectate, în timp ce difteria este o boală infecțioasă și contagioasă a căilor respiratorii, dar care este rară în țările Uniunii europene. Țările cu risc potențial de răspândire internațională a acestor boli sunt cele care prezintă o acoperire vaccinală scăzută, cum sunt: Afganistan, Pakistan, Republica Democrată Congo, Madagascar, Malawi și Mozambique. Ambele boli pot fi prevenite prin vaccinare. În cazul Poliomielitei, vaccinarea trebuie efectuată cu 4-6 săptămâni înaintea călătoriei sau, în cazuri de urgență, chiar înainte, și trebuie înregistrată pe certificatul internațional de vaccinare conform IHR 2005, care va fi prezentat împreună cu celelalte documente de călătorie. În România, acest certificat se obține prin administrarea vaccinurilor în cabinetele de vaccinare internaționale listate pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică, după aprobarea acestora de către Ministerul Sănătății. În cazul Difteriei, se recomandă utilizarea vaccinurilor cu componentă difterică, conform Calendarului Național de Vaccinare pentru copii și adolescenți și pentru efectuarea dozelor de rapel. Reprezentanții DSP Mureș recomandă celor care intenționează să viziteze o țară tropicală, să programeze o consultație la medicul de familie cu câteva săptămâni înainte de plecare, pentru o evaluare a stării de sănătate și informarea calitativă cu privire la vaccinurile sau medicația profilactică recomandate pentru călătoria sa. În județul Mureș, vaccinurile împotriva bolilor prezentate mai sus se pot efectua la cabinetul epidemiologic al dr. Fekete Júlia-Edit, localizat în Municipiul Târgu Mureș, la adresa: B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 211, ap. 4. Mădălina ROHAN Sursa foto: Freepik

Share