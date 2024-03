FOTO: Tinerii mureșeni propulsează județul Mureș în topul campionilor la dans sportiv

Distribuie

În weekendul 2-3 martie, Municipiul Târgu Mureș a devenit capitala dansului sportiv, găzduind un eveniment de amploare pentru România, Campionatul Național de Dans Sportiv, unde au performat cele mai talentate perechi de dansatori din întreaga țară. Evenimentul s-a desfășurat în Sala Sporturilor din municipiu și a fost organizat de Federația Română de Dans Sportiv.

Cupa Mureșului

În prima parte a zilei de sâmbătă, 2 martie, a avut loc Cupa Mureșului, o secțiune dedicată mai ales talentelor juvenile ale României, unde au fost înscriși participanți cu vârstele cuprinse între 6 și 34 de ani, în cadrul mai multor categorii idividualizate prin vârstă și experiență scenică, astfel: Solo Fete Bronz (11 ani), Solo Fete Debutante (10-11 ani), Mixt (12-15 ani), Solo Fete Aur (12-15 ani), Solo Fete Argint (12-15 ani), Solo Fete Debutante (12-15 ani), Standard (16-34 ani), Debutanți Vals Lent(8-11 ani), Debutanți Cha Cha (8-11 ani), Open Basic Latino (12-15 ani), Debutanți Vals Lent (12-15 ani), Debutanți Cha Cha (12-15 ani), Latino (16-36 ani), Hobby (6-11 ani. „Concursul de la Târgu Mureș a atras foarte mulți concurenți din toată țara, chiar dacă nu este în centru țării, au venit de peste tot, și din depărtare, la debutanți, la fete solo, la începători, oamenii au vrut să participe la concurs. Fiind prima competiție din an, a avut un mare succes. Nivelul competiției este destul de ridicat. Astăzi, de dimieață au avut loc competițiile pentru clase, cei mici și începători, după amiază, de la ora 14:00, vom începe campionatul național și acolo vor fi perechile de top ale țării”, a declarat președintele juriului, Alfred Schieb. Cupa Mureșului s-a desfășurat în două părți, fiecare sesiune încheindu-se cu festivitatea de premiere a câștigătorilor. Printre premianți, au fost amintite de mai multe ori nume mureșene, motiv de mândrie și considerație pentru locuitorii județului Mureș.

Câștigătorii competiției

Prima parte a Cupei Mureșului s-a soldat cu următorii câștigători, pe categorii: la categoria Hobby (6-11 ani), primii trei câștigători sunt: Mark Benjamin Bodoni-Antonia Hanna Koloszvari (locul I)- Dance Art Târgu Mureș; Noel Levente Kovacs-Blanka Ludovica Szasz (locul II)- Arny Dance Salonta; Casian Eduard Scorte-Rania Maria Casa (locul III)- Exclusive Oradea-Arny Dance Salonta. La categoria Solo Fete Bronz (8-11 ani), câștigătoarele primelor trei locuri sunt: Lea Ariana Timon (locul I)- Patty Dance din Bistrița; Lilla Szintia Szegedi (locul II)- Art Târgu Mureș și Sonia Maria Antal (locul III)- Dansul Viorilor Reghin. La categoria Solo Fete Debutante (10-11 ani), câștigătoarele primelor trei locuri sunt: Ursula Agnes Oltean (locul I),- Dansul Viorilor Reghin; Blanka Andrea Barabasi (locul II)- Dance Art Târgu Mureș; Sofia Santimbrean (locul III)- Fantasy Dance Sebeș. La categoria Mixt (12-15 ani), primele trei perechi câștigătoare sunt: Andrei Stoiti- Angelina Avram (locul I)- Magnum Vrd Timișoara; Otto Victor Mircea- Arianna Patricia Pop (locul II)- Dansul Viorilor Reghin; David Bogdan Indrecan- Antonia Maria Mare (locul III)- Dance Light Baia Mare. La categoria Solo Fete Aur (12-15 ani), podiumul a aparținut următoarelor concurente: Kamilla Anita Fabian (locul I)- Dance Art Târgu Mureș; Maia Alexandra Năstase (locul II)- București; Maria Gaita (locul III)- La Passion Brașov. La categoria Solo Fete Argint, primele trei locuri au revenit următoarelor: Alexandra Kiraly (locul I)- Dance Art Târgu Mureș; Melisza Vivien Marko (locul II)- Dance Art Târgu Mureș; Anne Marie Romina Jurcut (locul III)- Medio-Monte Baia Sprie. La categoria Solo Fete Debutante (12-15 ani), câștigătoarele primelor trei locuri sunt: Julianna Cintia Savui (locul I)- Dance Art Târgu Mureș; Denisa Ana Cociș (locul II)- Dance Art Târgu Mureș; Katinka Maria Gaal (locul III)- Dance Art Târgu Mureș. La categoria Standard (16-43 de ani), perechile câștigătoare ale primelor trei locuri sunt: Edvin Barkoczi- Emma Ilinca Pop (locul I)- Galactic Dance Baia Mare; Ovidiu Constantin Marian-Alessia Ioana Contu (locul II)- Adamas Bacău; Theodor Boghiu-Ioana Medeea Ciripoiu (locul III)- La Passion Brașov.

Câștigătorii celei de-a doua părți a Cupei Mureșului sunt: la categoria Debutanți Vals Lent (8-11 ani): Vlad Andrei Dordea-Cassandra Dendrino (locul I)- Dance Art Târgu Mureș; Albert Neagu-Evelin Ioana Tica (locul II)- Vals 97 Brașov; Răzvan Dumitru Costea-Maya Nauiu (locul III)- Patty Dance Bistrița. La categoria Debutanți Cha Cha (8-11 ani), primele trei locuri au fost câștigate de : Vlad Andrei Dordea- Cassandra Dendrino (locul I)- Dance Art Târgu Mureș; Alexandru Luca-Ioana Timofte (locul II)- Bucovina Dance Studio; Attila Herczeg-Leila Iarai (locul III)- Dance Art Târgu Mureș. La categoria Open Basic Latino (12-15 ani), câștigătorii au fost: Ianis Cesar Ciora- Maria Alexia Ogrean (locul I)- Spotlight Dance Studio Târgu Mureș; Cristian Luca-Sofia fania (locul II)- Loga Dance School Târgu Mureș; Luca Cocischi-Antonia Mazăre (locul III)- Bucovina Dance Studio. La categoria Debutanți Vals Lent (12-15 ani) s-a înscris o singură pereche: Andrei Valentin Ilyes-Delia Ioana Vornicu (locul I)- Potaissa Turda. La categoria Debutanți Cha Cha (12-15 ani), câștigătorii primelor trei locuri sunt: Zalan Fulop-Adrienn Racz (locul I)- Dance Art Târgu Mureș; Mihai Moigradan-Francesa Oprean (locul II)- Diamon Dance Club Cluj-Napoca; Andrei Valentin Ilyes-Delia Ioana Vornicu (locul III)- Potaissa Turda. La categoria Latino (16-34 de ani), primii trei câștigători sunt: Matei Oncioiu-Zsofia Brigitta Bereczki (locul I)- Stephany Oradea; Darius Jurcan-Vivien Beno (locul II)- Dance Art Târgu Mureș; Darian Midvighi-Sara Maria Craiu (locul III)- Pro Dance Studio Brașov.

„Mă simt foarte fericită, este prima oară din viața mea când câștig locul I la concurs. Am mai participat la astfel de competiții, dar nu am mai obținut niciodată locul I. Eu dansez de mulți ani, dar împreună cu partenerul meu dansez de aproximativ jumătate de an. Am fost foarte emoționată, dar acum sunt atât de bucuroasă că am obținut un rezultat atât de frumos. Pe viitor voi mai participa la diferite competiții din țară, sper eu și internațional”, a declarat pentru cotidianul Zi de zi Maria Alexandra Ogrean, concurentă mureșeană care a obținut locul I la categoria Open Basic Latino (12-15 ani) alături de partenerul ei, Ianis Cezar Ciora.

Mădălina ROHAN