Interviu cu Popa Dragoș Răzvan, masterand, șef de promoție. ”Experiența mea la UMFST a fost una deosebit de plăcută”

Titlul de „șef de promoție” este o recunoaștere deosebită a eforturilor depuse, reflectă angajamentul și dedicarea tânărului și, mai mult, adaugă greutate curriculum vitae-ului, oferind un avantaj competitiv pe piața muncii. Chiar dacă mulți aspiră să obțină performanțe academice remarcabile pe parcursul studiilor universitare, doar unul reușește. Cum?! Ne spune Popa Dragoș Răzvan, care a încheiat studiile de masterat Servicii și tehnologii financiare ca șef de promoție cu media 9,61.

Dragoș, pentru început, te rog să ne spui câteva detalii despre tine, pentru a te cunoaște cititorii noștri.

Mă numesc Popa Dragoș Răzvan, am 27 de ani și sunt din Târgu-Mureș. Din punct de vedere profesional, lucrez ca și controller financiar la o companie din industria automotive, care are peste 2000 de angajați în județul Mureș. Din punct de vedere academic, tocmai am absolvit masteratul în finanțe, reușind să devin șef de promoție.

Ce pasiuni ai?

Sunt o persoană foarte activă, mereu dornică să mă dezvolt și să devin mai bun atât din punct de vedere fizic, cât și intelectual. Practic sport aproape zilnic, fie că este baschet, înot, sală de forță sau alte forme de activități sportive. În afara sportului, îmi place să călătoresc și să gătesc.

Ce te-a determinat să urmezi un master în Servicii și tehnologii financiare?

Am fost mereu pasionat de întreaga arhitectură a macroeconomiei financiare, de legile și forțele care o guvernează, precum și de analiza companiilor listate la bursă în scopul obținerii de profit. În acest sens, am citit peste zece cărți de specialitate. M-a atras acest Profil de masterat deoarece se potrivește perfect cu zona mea de interes.

Ai încheiat anii de masterat ca șef de promoție, cu media 9,61. Ce înseamnă pentru tine această recunoaștere?

Sunt deosebit de fericit de aceste rezultate și consider ca în momentul în care faci ceea ce îți place studiul vine în mare parte din inertie.

Cum ai descrie în câteva fraze, experința ta la UMFST?

Experiența mea la UMFST a fost una deosebit de plăcută.

Cine a avut cel mai mare aport în formarea ta, un părinte un profesor..?

Cea mai mare contribuție la formarea mea au avut-o miile de ore petrecute studiind și testând modele financiare în Excel, PowerBI și Python. Aceasta dorință proprie de a deveni unul dintre cei mai buni finanțiști m-a motivat să investesc acest timp și efort.

Ce planuri de viitor ai?

Voi continua să studiez și în viitor, chiar dacă am terminat studiile academice. Intenționez să susțin examenul pentru titlul de Chartered Financial Analyst (CFA), o calificare profesională recunoscută la nivel global și oferită de Institutul CFA, care evaluează și certifică competența și integritatea analiștilor financiari.

Un mesaj pentru tinerii care vor să urmeze Servicii și tehnologii financiare.

Recomand cu tărie acest profil persoanelor atrase de investițiile pe piața de capital.