Festivitatea primului clopoțel, la Gimnaziul „Florea Bogdan”

Clopoțelul începutului de an școlar 2024-2025 va suna luni, 9 septembrie, ora 9 și la Școala Gimnazială „Florea Bogdan” din municipiul Reghin. Vor păși pragul școlii din ”Texas” în noul an școlar un număr de 512 elevi. Printre aceștia se numără și cei 55 de bobocii de la cele două clase pregătitoare care vor simți pentru prima dată emoția începutului de an școlar.

„Ne aflăm la startul unui alt an școlar, iar momentul acesta este atât un moment de sărbătoare, cât și o posibilitate nouă de a dovedi că suntem pe drumul cel bun, că putem mai mult și mai mult. Vă dorim sănătate, înţelepciune, putere de muncă şi cât mai multe reuşite și în acest an şcolar! ”, a fost mesajul transmis de reprezentanții Școlii Gimnaziale „Florea Bogdan” cu ocazia începutului de an școlar.

Le dorim elevilor, profesorilor și tuturor celor care formează familia ”Florea Bogdan” un an școlar plin de realizări și împliniri.

(Redacția)