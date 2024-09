Zâmbete și bucurie, la Gimnaziul ”Florea Bogdan”

Clopoțelul începutului de an școlar 2024-2025 a sunat luni, 9 septembrie, ora 9, și la Școala Gimnazială „Florea Bogdan” din municipiul Reghin. Au pășit pragul școlii din ”Texas” în noul an școlar un număr de 512 elevi. Printre aceștia se numără și cei 55 de boboci de la cele două clase pregătitoare care au simțit pentru prima dată emoția începutului de an școlar.

„Prima zi de școală a noului an școlar! Este ziua în care elevii revin în băncile școlii, își revăd colegii și profesorii. Este ziua în care dascălii îi întâmpină, cu zâmbet, dăruire şi speranță pe vechii și noii școlari și împreună pornesc din nou spre cunoaştere , spre ştiinţă, spre descoperire , spre noi experiențe, spre devenire. Mult succes tuturor!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Florea Bogdan” din Reghin.

(A.Z.)