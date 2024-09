Curs Erasmus în Polonia

Tun Eunika, profesoară de învățământ primar la Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” din Reghin a participat în luna august (12 și 21 august 2024) la un curs Erasmus intitulat „Habits for Living an Independent, Healthy, and Purposeful Life. (Body/ Mind/ Relationship) Activities for Self Mastery with sports” în Cracovia, Polonia. Această experiență i-a oferit oportunitatea cadrului didactic din Reghin de a dezvoltă abilități și strategii pentru a-și îmbunătăți atât propria viață, cât și activitatea didactică, într-o lume din ce în ce mai complexă.

„Cursul a fost structurat pe sesiuni practice și interactive, având că obiectiv formarea unor obiceiuri care să promoveze sănătatea fizică, echilibrul mental și relații autentice. Printre temele abordate s-au numărat: Tehnici de antrenament pentru corp și minte; Crearea unor relații autentice și conectate cu ceilalți; Metode de depășire a fricilor, nesiguranțelor și obstacolelor din viață; Construirea unei afaceri mici cu investiții minime; Vindecarea traumelor interne și găsirea păcii interioare”, ne-a declarat Tun Eunika.

Profesoară din Reghin a fost impresionată de aplicabilitatea metodelor de învățare experimentale și de utilizarea educației prin sport. Aceste tehnici vor fi de mare ajutor în clasele sale, contribuind la un mediu de învățare mai dinamic și motivant pentru elevi.

„Cursul mi-a oferit perspective noi nu doar în ceea ce privește predarea, dar și în plan personal. Am învățat cum să îmi gestionez mai bine resursele, să creez o legătură mai profundă cu elevii și cum să încurajez dezvoltarea lor personală prin activități creative și gândire critică,” a declarat Tun Eunika.

Un aspect important al cursului a fost explorarea modalităților de a trăi o viață plină de sens și de a depăși provocările personale și profesionale”, a precizat Tun Eunika.

Această intenționează să implementeze aceste idei în școala să, promovând nu doar succesul academic, ci și creșterea emoțională și personală a elevilor. Prin participarea la astfel de proiecte Erasmus, Tun Eunika continuă să susțină educația de calitate, contribuind la transformarea Școlii Gimnaziale „Alexandru Ceușianu” într-o instituție care îmbrățișează metodele educaționale moderne și dezvoltarea tinerilor prin proiecte cu finanțare extrabugetară.

Alin ZAHARIE